Cóż za przemiana! Najgrubsze dziecko świata zmieniło swoje życie

Gdy Arya miał 11 lat został okrzyknięty przez media najgrubszym dzieckiem świata. Ważył prawie 200 kg, a wszystko to w wyniku fatalnej diety opartej na przetworzonym, niezdrowym jedzeniu i upodobaniu do gier komputerowych. Był rok 2017 i wtedy jeszcze nic nie wskazywało, by chłopiec chciał zmienić swoje nawyki.

Rodzina nie odmawiała Aryi niczego — dziennie potrafił zjeść około 7 tys. kalorii — i to w formie słodkich napojów i błyskawicznych makaronów. Rozkładało się to nawet na pięć, siedem sytych posiłków dziennie.



Szczęśliwie wraz z niechcianą sławą przyszło zainteresowanie środowiska medycznego. Lokalni lekarze postanowili pomóc chłopcu w zrzuceniu mocno nadprogramowej liczby kilogramów. Przeprowadzono operację zmniejszenia żołądka i był to moment, w którym młody Permana postanowił rozpocząć walkę o zdrowsze życie.

"Zmniejszyliśmy jego żołądek do 30 procent pierwotnego rozmiaru, co pozwoliło mu zmniejszyć zapotrzebowanie na jedzenie. Jednak resztę metamorfozy dokonał sam. To wspaniałe, że może żyć jak inne dzieci i wykonywać normalne czynności" - relacjonował dr Handy Wing, chirurg, który przeprowadzał operację.



Warto nadmienić, że Arya był najmłodszym pacjentem na świecie, u którego otyłość leczono za pomocą zabiegu chirurgicznego. Nad jego rehabilitacją pracowało trzynaście osób — w tym specjaliści w zakresie żywienia, rozwoju dziecka, psychiatrii i ortopedii. A także pracujący niedaleko szpitala kulturysta...



Zdjęcie Arya Permana przed operacją usunięcia nadmiaru skóry / Getty Images

Nieopodal szpitala, w którym Arya przeszedł zabieg, znajduje się siłownia prowadzona przez trzykrotnego mistrza świata w kulturystyce Ade Rai. Był on jedną z osób, która zaproponowała chłopakowi pomoc w odchudzaniu — ułożył dla niego nowy jadłospis, pomógł zrozumieć i zmienić niezdrowe nawyki odżywiania.

"Arya mieszka trzy godziny drogi od siłowni, więc odwiedza ją co dwa tygodnie. Zdecydowałem też, że ma przychodzić też po każdej kontrolnej wizycie w szpitalu, aby sprawdzić postępy i zaplanować dalsze treningi" - tłumaczył Ade Rai w wywiadzie dla Daily Star.



W ciągu trzech lat Arya Permana stracił połowę ze swoich sensacyjnych 200 kilogramów wagi. Można powiedzieć, że stał się początkującym kulturystą. Chłopak marzył też o powrocie do uprawiania piłki nożnej, którą bardzo lubił, będąc jeszcze dzieckiem. To również mu się udało.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że teraz tak wygląda moje życie" - wyznał niedawno chłopak.



Zdjęcie Arya Permana przed metamorfozą / Getty Images





Operacje bariatryczne - ratunek dla osób z otyłością olbrzymią

Nowoczesna chirurgia sięga po różnorakie metody walki z otyłością, gdy stanie się ona tak duża, że stanowi zagrożenie dla życia pacjenta i kwalifikowana jest jako otyłość olbrzymia. Tak zwane operacje bariatryczne często są wtedy jedynym rozwiązaniem. W ich ramach specjalista może sięgnąć po kilka sposobów:

wszycie opaski żołądkowej,

rękawową resekcję żołądka,

wyłączenie żółciowo-trzustkowe

czy bajpas żołądkowy.

Dzięki takim zabiegom możliwe jest wyłączenie tej części żołądka, która odpowiada za produkcję hormonu głodu - greliny, a także zmniejszenie ilości spożywanych pokarmów, przyśpieszenie wystąpienia uczucia sytości i ogólne obniżenie głodu.



