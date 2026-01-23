Czy to nowa matcha? Ten supernapój dla jelit coraz śmielej wchodzi do polskich kuchni

Spis treści: Czym właściwie jest horchata? Dlaczego horchata zyskuje popularność? Jak zrobić horchatę w domu?

Czym właściwie jest horchata?

Horchata (czyt. orczata) to tradycyjny napój roślinny, znany od wieków. Jego europejskie korzenie sięgają Hiszpanii, gdzie przygotowywano horchatę z bulw cibory jadalnej, zwanych chufas. Ta wersja, horchata de chufa, do dziś ma tam status kultowego napoju.

Na świecie jednak większą popularność zdobyła wersja meksykańska - horchata de arroz. I to właśnie ona coraz częściej pojawia się w rozmowach o nowych smakowych trendach.

Meksykańska horchata powstaje z białego ryżu, wody i przypraw. Brzmi skromnie, ale efekt potrafi zaskoczyć. Napój jest kremowy, delikatnie słodki, pachnie cynamonem i wanilią. Podawany na zimno, często z lodem, działa jak naturalny reset w upalny dzień. To coś pomiędzy deserem a napojem, który naprawdę gasi pragnienie.

Dlaczego horchata zyskuje popularność?

Po pierwsze - jest roślinna. Bez laktozy, bez nabiału, bez problemów dla osób na diecie wegańskiej czy z wrażliwym żołądkiem. Po drugie - jest lekka i nawadniająca. W przeciwieństwie do kawy czy mocnej herbaty nie pobudza nerwowo, raczej przyjemnie uspokaja.

Warto pamiętać, że kaloryczność horchaty zależy głównie od ilości cukru. W wersji domowej łatwo to kontrolować. Sama baza ryżowa dostarcza energii, a cynamon - kluczowy składnik napoju - ma sporo zalet zdrowotnych. Wspiera trawienie, działa przeciwzapalnie i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Hiszpańska wersja z chufas dodatkowo zawiera błonnik, witaminę E oraz składniki mineralne, takie jak magnez i żelazo.

Jak zrobić horchatę w domu?

Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz egzotycznych składników ani specjalnych umiejętności. Wystarczy blender i trochę cierpliwości.

Składniki:

1 szklanka białego ryżu długoziarnistego

5 szklanek gorącej wody

1 laska cynamonu lub 1 łyżeczka mielonego

½ szklanki cukru lub innego słodzika (do smaku)

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

opcjonalnie: odrobina mleka krowiego lub roślinnego

Przygotowanie:

1. Ryż dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą.

2. Przełóż go do miski, dodaj cynamon i zalej 4 szklankami gorącej wody. Odstaw na co najmniej 4 godziny, a najlepiej na noc.

3. Po namoczeniu zmiksuj wszystko razem - ryż, wodę i cynamon - na gładką masę.

4. Przecedź płyn przez gęste sitko lub gazę, żeby pozbyć się resztek ryżu.

5. Dodaj pozostałą szklankę wody, cukier i wanilię. Jeśli chcesz bardziej kremowej konsystencji, dolej trochę mleka.

6. Wymieszaj, schłódź w lodówce i podawaj z lodem. Na wierzch możesz dodać szczyptę mielonego cynamonu.

