Czy to nowa matcha? Ten supernapój dla jelit coraz śmielej wchodzi do polskich kuchni
Matcha nadal króluje, ale na horyzoncie pojawia się nowa konkurencja. Horchata - kremowy, roślinny napój z ryżu i przypraw - coraz śmielej wchodzi do kawiarni i domowych kuchni. Czy to właśnie ona będzie kolejnym modnym wyborem po zielonej herbacie?
Spis treści:
- Czym właściwie jest horchata?
- Dlaczego horchata zyskuje popularność?
- Jak zrobić horchatę w domu?
Czym właściwie jest horchata?
Horchata (czyt. orczata) to tradycyjny napój roślinny, znany od wieków. Jego europejskie korzenie sięgają Hiszpanii, gdzie przygotowywano horchatę z bulw cibory jadalnej, zwanych chufas. Ta wersja, horchata de chufa, do dziś ma tam status kultowego napoju.
Na świecie jednak większą popularność zdobyła wersja meksykańska - horchata de arroz. I to właśnie ona coraz częściej pojawia się w rozmowach o nowych smakowych trendach.
Meksykańska horchata powstaje z białego ryżu, wody i przypraw. Brzmi skromnie, ale efekt potrafi zaskoczyć. Napój jest kremowy, delikatnie słodki, pachnie cynamonem i wanilią. Podawany na zimno, często z lodem, działa jak naturalny reset w upalny dzień. To coś pomiędzy deserem a napojem, który naprawdę gasi pragnienie.
Dlaczego horchata zyskuje popularność?
Po pierwsze - jest roślinna. Bez laktozy, bez nabiału, bez problemów dla osób na diecie wegańskiej czy z wrażliwym żołądkiem. Po drugie - jest lekka i nawadniająca. W przeciwieństwie do kawy czy mocnej herbaty nie pobudza nerwowo, raczej przyjemnie uspokaja.
Warto pamiętać, że kaloryczność horchaty zależy głównie od ilości cukru. W wersji domowej łatwo to kontrolować. Sama baza ryżowa dostarcza energii, a cynamon - kluczowy składnik napoju - ma sporo zalet zdrowotnych. Wspiera trawienie, działa przeciwzapalnie i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Hiszpańska wersja z chufas dodatkowo zawiera błonnik, witaminę E oraz składniki mineralne, takie jak magnez i żelazo.
Jak zrobić horchatę w domu?
Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz egzotycznych składników ani specjalnych umiejętności. Wystarczy blender i trochę cierpliwości.
Składniki:
- 1 szklanka białego ryżu długoziarnistego
- 5 szklanek gorącej wody
- 1 laska cynamonu lub 1 łyżeczka mielonego
- ½ szklanki cukru lub innego słodzika (do smaku)
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
- opcjonalnie: odrobina mleka krowiego lub roślinnego
Przygotowanie:
1. Ryż dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą.
2. Przełóż go do miski, dodaj cynamon i zalej 4 szklankami gorącej wody. Odstaw na co najmniej 4 godziny, a najlepiej na noc.
3. Po namoczeniu zmiksuj wszystko razem - ryż, wodę i cynamon - na gładką masę.
4. Przecedź płyn przez gęste sitko lub gazę, żeby pozbyć się resztek ryżu.
5. Dodaj pozostałą szklankę wody, cukier i wanilię. Jeśli chcesz bardziej kremowej konsystencji, dolej trochę mleka.
6. Wymieszaj, schłódź w lodówce i podawaj z lodem. Na wierzch możesz dodać szczyptę mielonego cynamonu.
