Spis treści: Ponad połowa Polaków cierpi na otyłość. Powód jest oczywisty Jak trwale schudnąć? Oto najprostsze rozwiązanie Czym jest post przerywany? Jakie są korzyści stosowania postu przerywanego? Dietetyk wyjaśnia Post przerywany - tymczasowy trend żywieniowy czy recepta na zdrowie? Dla kogo jest post przerywany?

Ponad połowa Polaków cierpi na otyłość. Powód jest oczywisty

Wraz z początkiem roku spora część Polaków postanawia wdrożyć w życie zmiany. Tym, co najczęściej ląduje na liście noworocznych postanowień, jest zmiana diety na zdrowszą i regularna aktywność fizyczna. Nic dziwnego, że początkiem roku siłownie pękają w szwach, a dietetycy zyskują ogromną liczbę nowych podopiecznych.

Nierzadko jednak bywa, że entuzjazm blednie już po kilku tygodniach, restrykcyjne diety bywają frustrujące i niszczą motywację do walki o szczuplejszą sylwetkę, a brak "paliwa" w postaci dobrze zbilansowanego jadłospisu sprawia, że tracimy energię oraz chęci do jakichkolwiek aktywności.

Fakty są jednak niezbyt optymistyczne, a statystyki pokazują okrutną prawdę o współczesnych nawykach żywieniowych. Mimo iż świadomość na ten temat jest dziś dużo lepsza, nadal ponad połowa Polaków boryka się z nadwagą, otyłością i chorobami, do których doprowadziła niewłaściwa dieta. Konsekwencje naszych codziennych wyborów żywieniowych to nie tylko nadprogramowa tkanka tłuszczowa, ale przede wszystkim ryzyko wielu zdrowotnych powikłań, a nawet przedwczesnej śmierci. Co zatem robimy źle? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej oczywista, niż mogłoby się nam wydawać.

Jak trwale schudnąć? Oto najprostsze rozwiązanie

Specjaliści ds. żywienia są jednogłośni. Ich zdaniem tyjemy przez nadmiar i przesyt. Jemy za dużo, za często, w pośpiechu, nie czytamy etykiet, a w naszej codziennej diecie nadal dominują produkty wysokoprzetworzone. Dziś na półkach sklepowych mamy wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Codzienny jadłospis przeciętnego Polaka to nie tylko śniadanie, obiad i kolacja, ale również masa różnych przekąsek, słodzonych napojów i produktów przetworzonych, które powodują tycie i problemy zdrowotne. Mimo iż istnieje dziś mnóstwo przeróżnych diet, których pomysłodawcy gwarantują zadowalające efekty, należy mieć świadomość, że zmiana nawyków żywieniowych to nie chwilowa zachcianka, a styl życia.

Dziś dietetycy edukują, że aby schudnąć, nie trzeba rezygnować ze wszystkich produktów, które dają przyjemność naszym kubkom smakowym. Umiarkowanie, zdrowy rozsądek, mniejsza ilość posiłków w ciągu dnia, a przede wszystkim unikanie nafaszerowanych chemią produktów daje realne, długotrwałe efekty.

Coraz więcej osób przekonuje się własnej skórze, że chudnąć można bez drastycznych wyrzeczeń. Wystarczy przyjrzeć się diecie oraz stylowi życia, jakie stosowali nasi przodkowie. Mniej znaczy lepiej - i takie też założenia przyjmuje propagowany przez wielu ekspertów post przerywany. Ten model żywienia ostatnimi czasy zyskuje coraz większą popularność. Nie jest niczym odkrywczym, a jego zasady są bardzo proste. Na czym właściwie polega IF i dlatego warto rozważyć włączenie go do codzienności? Zapytaliśmy o to dietetyka - Jakuba Mauricza, który dokładnie wyjaśnił, dlaczego post przerywany to dużo więcej, aniżeli tylko sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów.

W czasie postu można spożywać wodę, kawę oraz herbatę - bez dodatków 123RF/PICSEL

Czym jest post przerywany?

Post przerywany (Intermittent Fasting - IF) jest to model żywienia, który pomaga kontrolować ilość spożywanego jedzenia poprzez stosowanie tzw. "okienek żywieniowych". Stosując IF nie trzeba eliminować określonych produktów, jednak powinno się przykładać większą uwagę do ich jakości. Aby post przerywany przynosił realne rezultaty, należy powstrzymywać się od jedzenia przez kilkanaście godzin, pozwalając sobie na jedzenie pożywnych produktów przez pewną cześć dnia. Istnieje kilka modeli IF, które można dostosować indywidualnie do swojego wieku i stylu życia. Najpopularniejsze to:

16/8 (16h postu, 8h jedzenia)

14/10 (14h postu, 10h jedzenia) - jest to łagodniejsza opcja, polecana dla osób aktywnych

5/2 (5 dni normalnego jedzenia, 2 dni ograniczenia kalorii)

W czasie postu powinno się przyjmować płyny - przede wszystkim wodę, ale dozwolona jest także czarna kawa i herbata bez dodatków.

Jakie są korzyści stosowania postu przerywanego? Dietetyk wyjaśnia

Jakub Mauricz - dietetyk, promotor zdrowia i szkoleniowiec, a także influencer jest jednym z ekspertów ds. żywienia, którzy twierdzą, że stosowanie postów przerywanych niesie za sobą szereg korzystnych dla zdrowia i wyglądu korzyści. Na swoich profilach w mediach społecznościowych niejednokrotnie odnosił się do tego, jak zgubne bywa dla nas przesadne dogadzanie sobie różnego rodzaju przekąskami. Jego zdaniem post przerywany to "powrót do korzeni", sposób na lepsze samopoczucie, poprawę zdrowia i zrzucenie zbędnych kilogramów. Zapytaliśmy go, dlaczego ten konkretny model żywienia jest dziś dla wielu najlepszym rozwiązaniem.

- Można powiedzieć, że posty przerywane to stary produkt w nowym opakowaniu. To jest coś, o czym mówiły nasze babcie. Jesz śniadanie, obiad i kolacje, bez przekąsek. Myśl przewodnia jest taka, że w przypadku postów przerywanych mówimy o tzw. regulacji kompleksu MMC, działającego jak szczotka sprzątająca w naszym układzie pokarmowym. Wiele osób, które zgłasza się z problemami jak zgada, refluks, IBS, narzeka na wzdęcia, uczucia przelewania się w brzuchu itd., tak naprawdę nie ma żadnej z tych jednostek chorobowych, tylko po prostu je "raz dziennie" - od świtu do nocy.

IF zakłada spożywanie mniejszej ilości posiłków, stawiając jednocześnie na ich wysoką jakość timolina 123RF/PICSEL

IF ma dziś wiele odmian - np. jedzenie jednego posiłku w ciągu dnia, czego nie polecam, natomiast warianty 16/8 czy 14/10 to zdrowa taktyka, którą powinniśmy przyjąć - wyjaśnił Jakub Mauricz.

Dietetyk odniósł się także do choroby, którą diagnozuje się obecnie u coraz większej ilości osób. Może rozwinąć się ona przez niewłaściwą dietę, jak również zbyt częste i obfite posiłki.

- W przypadku IF mówimy o tym, że możemy zresetować poziom insuliny. Głównym problemem i funkcjonalnym powodem tycia jest insulinooporność, na którą cierpimy. Jemy zbyt dużo i zbyt często. Przyjmując co rusz jakiś posiłek, stale wyzwalamy insulinę. Może się wydawać, że jest to kilka niewinnych orzeszków czy kawa posłodzona cukrem i mlekiem. W efekcie mamy stale wysoki poziom insuliny, która nie ma czasu opaść - dodał dietetyk.

Post przerywany - tymczasowy trend żywieniowy czy recepta na zdrowie?

Niektórzy sądzą, że stosowanie diety odchudzającej może być krótkofalowe, a po uzyskaniu wymarzonych rezultatów można powrócić do starych nawyków żywieniowych. Takie myślenie najczęściej kończy się efektem jojo - kilogramy wracają wówczas jak bumerang, często ze zdwojoną siłą. Warto więc uświadomić sobie, że droga do szczupłej sylwetki to nic innego jak trwała zmiana nawyków żywieniowych i codziennych przyzwyczajeń. Naszym celem powinna być nie tylko utraty wagi, ale przede wszystkim poprawa zdrowia. Podobnie jest z postami przerywanymi.

Post przerywany to nic innego jak po prostu styl życia, powrót do korzeni. Trzeba wyjść z bajki informacyjnej, która wiele lat temu wkręciła nam, aby jeść pięć posiłków dziennie. Jest to dobre dla trenera personalnego, instruktorki fitness, dla osób, które są mocno aktywne fizycznie. Dla statystycznego Kowalskiego jest to jednak prosta droga do cukrzycy, otyłości itd.

Dla kogo jest post przerywany?

Czy post przerywany jest zarezerwowany jedynie dla tych, którzy starają się schudnąć lub borykają się z dolegliwościami trawiennymi? Zdaniem Jakuba Mauricza, taki model żywienia może przyjąć każdy z nas, jednak pod pewnym warunkiem.

- Post przerywany może być dobry dla każdego, o ile przyjmiemy jego charakter jakościowy. Niestety, niektórzy myślą, że jeśli jemy trzy razy dziennie z dużymi przerwami to można jeść pizzę, hot-dogi, hamburgery i zapić to coca-colą. Tak to nie działa. Charakter jakościowy zawsze powinien być wprowadzony, bo im więcej posiłek ma białka, błonnika i tłuszczów, to jego gęstość energetyczna jest lepsza i bardziej syci.

Okazuje się, że przeciwskazania do stosowania IF dotyczą nielicznych. W rzeczywistości to właśnie posty pomagają wielu osobom uporać się z chorobami.

Przeciwskazania mogą dotyczyć jedynie osób z hiperglikemią, czyli koniecznością zjedzenia czegoś w ciągu 4-5 godzin. Osobiście uważam, że jest to wypadkowa dotychczasowego stylu życia i gdyby naprawić tę insulinę przez nieco większy post, postawienie w diecie na białko, tłuszcze i błonnik, to byłoby dużo lepiej - podsumował dietetyk.

