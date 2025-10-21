Domowe "kostki" na odporność i przeziębienie. Nie psują się, zrób na zapas
Nie zawsze trzeba sięgać po suplementy, by poczuć przypływ energii i odporności. Wystarczy kilka prostych składników, chwila w kuchni i mały trik, dzięki któremu wzmocnisz się i postawisz na nogi, gdy coś zaczyna cię "brać". Zrób to raz, a organizm odwdzięczy się, gdy najbardziej tego potrzebujesz.
Naturalny sposób na odporność, który się szybko nie psuje
W Internecie bez trudu znaleźć można mnóstwo przepisów na domowe soki, syropy czy mini koktajle do wypicia na raz, by dostarczyć sobie skoncentrowaną dawkę niezbędnych witamin. Jednak najczęściej trzeba je przygotowywać regularnie co kilka dni - świeżo wyciskane soki, starte owoce czy imbir oraz przyprawy szybko się psują. Gdy dopadają nas pierwsze objawy przeziębienia, często nie mamy siły ani ochoty przygotowywać skomplikowanych przepisów. Jest jednak świetny sposób, by zaopatrzyć się w domową dawkę witamin i mikroelementów bez konserwantów, mieć ją pod ręką cały sezon jesienno-zimowy i mieć pewność, że nie skwaśnieją ani nie spleśnieją. To doskonały trik dla wszystkich, którzy wolą naturalne sposoby na wzmocnienie odporności i pierwsze objawy przeziębienia.
Domowe kostki na odporność - zrób na zapas
Składniki
- 4 marchwie
- 4 jabłka
- 1 pomarańcza
- 1-2 cytryny
- 4 korzenie kurkumy świeżej (lub łyżeczka sproszkowanej)
- 4-5 cm świeżego imbiru obranego
Przygotowanie:
- Wszystkie składniki włóż do urządzenia wyciskającego sok lub zblenduj na gładko, a następnie odciśnij sok przez gazę.
- Otrzymany sok przelej do foremek na lód. Jeśli masz ich wystarczająco dużo, podwój liczbę wszystkich składników i zaopatrz się w kostki na cały sezon.
- Zamroź.
- Gdy chcesz wesprzeć odporność lub zareagować na pierwsze objawy przeziębienia, zalej 2-3 kostki kubkiem wrzątku, dosłodź miodem i posyp szczyptą pieprzy lub chilli. Warto wrzucić także 1-2 goździki, które też znane są z łagodzenia objawów sezonowych wirusów.
Dodatkowa wskazówka:
Jeśli lubisz, miksturę do mrożenia możesz uzupełnić też 2 ząbkami czosnku, co doda dodatkowej dawki wzmocnienia. Możesz także dodać maliny, które zawierają sporo witaminy C i dodadzą pięknego koloru kostkom. Podstawowe składniki kostek możesz wzbogacać w zależności od upodobań i oczekiwanej dawki witamin i antyoksydantów.
W ten prosty sposób masz pod ręką całkowicie naturalne, niepsujące się remedium na spadki odporności i złe samopoczucie oraz wyziębienie/przemoknięcie.
