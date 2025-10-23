Eksperci znaleźli receptę na dłuższe życie. Wystarczy tylko tyle
Czy wiedzieliście, że regularne spacery mogą być receptą na dłuższe życie? Jak podaje Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, nawyk ten jest w stanie zapobiegać wielu poważnym chorobom. Ile trzeba spacerować, aby zadbać o zdrowie?
Spis treści:
- Spacery receptą na długie życie?
- Ile dziennie spacerować?
- Jak spacerowanie wpływa na zdrowie?
- Jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej?
Spacery receptą na długie życie?
Spacerowanie to przyjemna forma aktywności fizycznej, która ma nieoceniony wpływ na zdrowie. Zdaniem ekspertów z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, osoby, które regularnie udają się na krótkie przechadzki mają szanse na dłuższe życie. Spacery zalecane są również osobom, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę typu 2 lub mają problemy z metabolizmem i wagą ciała.
Ile dziennie spacerować?
Eksperci są zdania, że nawet krótki - 20 minutowy, energiczny spacer pomaga utrzymać prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego. Optymalny czas, jaki w ciągu tygodnia warto przeznaczyć na aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności to około 140-150 minut.
Jak spacerowanie wpływa na zdrowie?
Regularne spacery to szansa na zdrowie do późnej starości, ponieważ ten rodzaj aktywności fizycznej działa zbawiennie na organizm pod wieloma względami. Między innymi:
- Zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego
- Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
- Reguluje poziom cukru we krwi i przeciwdziała cukrzycy typu 2
- Wzmacnia odporność
- Poprawia trawienie i przeciwdziała zaparciom
- Przyspiesza metabolizm i przeciwdziała nadwadze oraz otyłości
- Zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy, żylaków, wzmacnia mięśnie i kości
- Może zmniejszać ból - również kręgosłupa
Jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej?
Codzienny ruch to nie tylko lepsze zdrowie fizyczne i zgrabniejsza sylwetka. Na podstawie wieloletnich obserwacji naukowców wiadomo, że aktywność fizyczna - m.in. spacery ma korzystny wpływ na koncentrację, pobudza kreatywność, działa relaksująco, przez co również zmniejsza ryzyko depresji i łagodzi objawy stanów depresyjnych. Wydzielane w czasu ruchu hormony szczęścia - endorfiny, dają motywację do codziennych wyzwań. Udowodniono ponadto, że osoby aktywne fizycznie zwykle cechują się wyższą samooceną, są bardziej otwarte i przyjazne dla innych ludzi.