Spis treści: Spacery receptą na długie życie? Ile dziennie spacerować? Jak spacerowanie wpływa na zdrowie? Jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej?

Spacery receptą na długie życie?

Spacerowanie to przyjemna forma aktywności fizycznej, która ma nieoceniony wpływ na zdrowie. Zdaniem ekspertów z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, osoby, które regularnie udają się na krótkie przechadzki mają szanse na dłuższe życie. Spacery zalecane są również osobom, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę typu 2 lub mają problemy z metabolizmem i wagą ciała.

Ile dziennie spacerować?

Eksperci są zdania, że nawet krótki - 20 minutowy, energiczny spacer pomaga utrzymać prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego. Optymalny czas, jaki w ciągu tygodnia warto przeznaczyć na aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności to około 140-150 minut.

Warto spacerować również w czasie niesprzyjającej pogody. Taki nawyk świetnie działa na odporność 123RF/PICSEL

Jak spacerowanie wpływa na zdrowie?

Regularne spacery to szansa na zdrowie do późnej starości, ponieważ ten rodzaj aktywności fizycznej działa zbawiennie na organizm pod wieloma względami. Między innymi:

Zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego

Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Reguluje poziom cukru we krwi i przeciwdziała cukrzycy typu 2

Wzmacnia odporność

Poprawia trawienie i przeciwdziała zaparciom

Przyspiesza metabolizm i przeciwdziała nadwadze oraz otyłości

Zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy, żylaków, wzmacnia mięśnie i kości

Może zmniejszać ból - również kręgosłupa

Jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej?

Codzienny ruch to nie tylko lepsze zdrowie fizyczne i zgrabniejsza sylwetka. Na podstawie wieloletnich obserwacji naukowców wiadomo, że aktywność fizyczna - m.in. spacery ma korzystny wpływ na koncentrację, pobudza kreatywność, działa relaksująco, przez co również zmniejsza ryzyko depresji i łagodzi objawy stanów depresyjnych. Wydzielane w czasu ruchu hormony szczęścia - endorfiny, dają motywację do codziennych wyzwań. Udowodniono ponadto, że osoby aktywne fizycznie zwykle cechują się wyższą samooceną, są bardziej otwarte i przyjazne dla innych ludzi.

