Eksperci znaleźli receptę na dłuższe życie. Wystarczy tylko tyle

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Czy wiedzieliście, że regularne spacery mogą być receptą na dłuższe życie? Jak podaje Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, nawyk ten jest w stanie zapobiegać wielu poważnym chorobom. Ile trzeba spacerować, aby zadbać o zdrowie?

Spacery mają wspaniały wpływ na zdrowie. Wystarczy 20 min dziennie
Spacery mają wspaniały wpływ na zdrowie. Wystarczy 20 min dziennieDario Vuksanovic123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Spacery receptą na długie życie?
  2. Ile dziennie spacerować?
  3. Jak spacerowanie wpływa na zdrowie?
  4. Jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej?

Spacery receptą na długie życie?

Spacerowanie to przyjemna forma aktywności fizycznej, która ma nieoceniony wpływ na zdrowie. Zdaniem ekspertów z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, osoby, które regularnie udają się na krótkie przechadzki mają szanse na dłuższe życie. Spacery zalecane są również osobom, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę typu 2 lub mają problemy z metabolizmem i wagą ciała.

Ile dziennie spacerować?

Eksperci są zdania, że nawet krótki - 20 minutowy, energiczny spacer pomaga utrzymać prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego. Optymalny czas, jaki w ciągu tygodnia warto przeznaczyć na aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności to około 140-150 minut.

Starsza osoba idąca chodnikiem wzdłuż mokrej alejki, trzymająca czerwoną parasolkę oraz czarną torbę na tle drzew i wiosennej zieleni po deszczu.
Warto spacerować również w czasie niesprzyjającej pogody. Taki nawyk świetnie działa na odporność123RF/PICSEL

Jak spacerowanie wpływa na zdrowie?

Regularne spacery to szansa na zdrowie do późnej starości, ponieważ ten rodzaj aktywności fizycznej działa zbawiennie na organizm pod wieloma względami. Między innymi:

  • Zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego
  • Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
  • Reguluje poziom cukru we krwi i przeciwdziała cukrzycy typu 2
  • Wzmacnia odporność
  • Poprawia trawienie i przeciwdziała zaparciom
  • Przyspiesza metabolizm i przeciwdziała nadwadze oraz otyłości
  • Zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy, żylaków, wzmacnia mięśnie i kości
  • Może zmniejszać ból - również kręgosłupa

Jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej?

Codzienny ruch to nie tylko lepsze zdrowie fizyczne i zgrabniejsza sylwetka. Na podstawie wieloletnich obserwacji naukowców wiadomo, że aktywność fizyczna - m.in. spacery ma korzystny wpływ na koncentrację, pobudza kreatywność, działa relaksująco, przez co również zmniejsza ryzyko depresji i łagodzi objawy stanów depresyjnych. Wydzielane w czasu ruchu hormony szczęścia - endorfiny, dają motywację do codziennych wyzwań. Udowodniono ponadto, że osoby aktywne fizycznie zwykle cechują się wyższą samooceną, są bardziej otwarte i przyjazne dla innych ludzi.

