Fala, wulkan, lawina. Jaki jest twój orgazm?

Lwica i masturbacja w imię nauki

Fala, wulkan i lawina — to określenia, których używa zespół profesora James G. Pfaus’a dla rozróżnia różnych typów kobiecego orgazmu. Według badań opublikowanych w naukowym czasopiśmie medycznym “Journal of Sexual Medicine", podczas orgazmu mięśnie dna macicy wykonują różne rodzaje ruchów i to właśnie od nich zależy sposób, w jaki kobieta odczuwa orgazm.



Badacze z Uniwersytetu Karola poprosili 54 kobiety, aby podczas masturbacji używały specjalnie zaprojektowanego wibratora, który nazwano “Lwica". Urządzenie z połączeniem Bluetooth wyposażono w dwa czujniki zaprojektowane, by wykrywać siłę skurczów dna macicy, które odpowiedzialne są za orgazm.



Trzy typy kobiecego orgazmu: fala, lawina i wulkan

Analiza danych pozwoliła neuronaukowcom odkryć i wyodrębnić trzy wzorce skurczów:

Fala — w tym przypadku kobiety osiągają orgazm dzięki napinaniu i rozluźnianiu się mięśni dna macicy.

Lawina — występuje u kobiet, u których mięśnie dna macicy są mocno napięte, gdy dochodzi do ich rozluźnienia pojawia się orgazm.

Wulkan — napięcie w mięśniach istnieje, ale pozostaje na podobnym, niezbyt wysokim poziomie, dno miednicy dąży jednak do jego obniżenia, nagle dochodzi do zwiększenia napięcia — wybuchu, co kobieta odczuwa jako orgazm, po czym mięśnie się rozluźniają.

Badania wykazały, że najczęstszym rodzajem orgazmu jest fala — w ten sposób szczytowało 26 z 54 kobiet, lawinowo orgazm osiągało 17 kobiet, najrzadszym typem zaś był wulkan, który odczuwało 11 kobiet.



Zdjęcie Niektórzy badacze zwracają uwagę, że w badaniu czeskich ekspertów nie wzięto pod uwagę wielu pobocznych czynników składających się na kobiece szczytowanie / 123RF/PICSEL

Potwierdzili teorię z 1966 r.

Idea, że kobieta może przeżywać orgazm na trzy sposoby, nie jest w nauce nowa. Zespół profesora Pfaus’a zaczerpnął ją z książki Williama H. Mastersa i Virginii E. Johnson “Współżycie seksualne człowieka" wydanej w 1966 r.

Naukowcy mają świadomość, że próba 54 kobiet, jest niezwykle mała. Wyniki badania, które opublikowali w “Journal of Sexual Medicine" traktują jako wstęp do dalszej, pogłębionej, długoterminowej analizy. Cytowany przez “The Times" James Pfaus mówi:

“Prowadzimy długoterminowe badania kobiet korzystających z “Lwicy", aby zobaczyć, w jaki sposób te różne wzorce są subiektywnie doświadczane jako orgazmy, jako poziomy przyjemności i skąd w dużej mierze pochodzi stymulacja, która je wywołuje"

Naukowcy chcą sprawdzić, czy rodzaj skurczów mięśni ma wpływ na sposób, w jaki kobiety przeżywają orgazm; czy zależy od nich intensywność odczuwanej przyjemności oraz co je wywołuje.



Rodzaj orgazmu zależy od wcześniejszych doświadczeń seksualnych

James G. Pfaus podkreśla, że jego zespół nadal gromadzi dane i nie są one jeszcze kompletne, ale na podstawie już zebranego materiału można zauważyć, że większość z kobiet poddanych badaniu ma dominujący styl reakcji seksualnych. Badacz tłumaczy to wcześniejszymi doświadczeniami badanych. Prawdopodobnie podczas wcześniejszych stosunków mięśnie dna macicy wytworzył wzorce motoryczne związane z orgazmem. Pamięć mięśniowa sprawia, że podczas szczytowania mięśnie korzystają z wcześniej utworzonej ścieżki i błyskawicznie reagują w konkretny, wyuczony wcześniej sposób.



Zdjęcie Dotychczasowe doświadczenia seksualne mogą determinować rodzaj orgazmu / 123RF/PICSEL

Badacz porównuje to do pływania czy jazdy na rowerze. Podczas nauki tych form aktywności mięśnie przyzwyczajają się do określonych ruchów. Gdy później pływamy czy jeździmy na rowerze, mięśnie korzystają z utworzonej wcześniej ścieżki, która sprawia, że błyskawicznie mogą zacząć się poruszać w konkretny sposób. To samo zjawisko zdaniem Pfaus’a zachodzi w przypadku kobiecego orgazmu.



Edukatorka seksualna: Orgazm to coś więcej niż skurcz mięśni

Stella Anna Sonnenbaum — edukatorka seksualna, choć pochwala badania nad kobiecym orgazmem, które jej zdaniem do tej pory były mało eksplorowanym obszarem nauki, to widzi w nich jednak również pewne zagrożenie:

Jako edukatorka seksualna uczę angażowania jak największych obszarów ciała w podniecenie seksualne, a także mniejszego skupienia się na genitaliach. Określanie jakości orgazmu po prostu na podstawie skurczów dna miednicy wydaje się zbyt powierzchowne. Stella Anna Sonnenbaum

Jednocześnie kobieta cytowana przez “Prague Morning" - największy anglojęzyczny portal dla obcokrajowców mieszkających w Czechach — zauważa, że badania zespołu Pfaus’a dotyczą wyłącznie samozaspokajania i nie dotykają w ogóle obszaru interakcji z partnerem i współżycia.



