Spis treści: Dlaczego warto ograniczać mięso w diecie? Fasola - zdrowsza alternatywa dla mięsa Mniej mięsa to lepsze zdrowie?

Dlaczego warto ograniczać mięso w diecie?

Jeśli lubisz jeść mięso, nie musisz z niego zupełnie rezygnować. Eksperci ds. żywienia są jednak zdania, że produkty odzwierzęce w zdrowej diecie przeciętnego Polaka powinny być ograniczone, na rzecz tych pochodzenia roślinnego. Przemysłowa produkcja mięsa w dzisiejszych czasach wiąże się bowiem z jego niską jakością - często nafaszerowane jest antybiotykami, hormonami, a to pochodzące intensywnych hodowli, od zestresowanych zwierząt, ma gorsze właściwości odżywcze i smakowe. Przetworzone wędliny i kiełbasy to z kolei często źródło konserwantów, fosforanów i wzmacniacze smaku.

Fasola - zdrowsza alternatywa dla mięsa

Czym zatem zastępować mięso? Produktami, które pod względem wartości odżywczych zasługują na szczególną uwagę są rośliny strączkowe, a wśród nich zdaniem naukowców szczególnie cenna jest fasola.

Badanie przeprowadzone w Finlandii, którego wyniki zostały opublikowane w "European Journal of Nutrition" w 2025 r., wykazało, że jedząc fasolę zamiast mięsa można nie tylko zmniejszyć poziom cholesterolu LDL (tzw. "złego"), a również szybciej zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Z fasoli można zrobić m.in. zdrowsze burgery Oksana Bratanova 123RF/PICSEL

Doświadczenie przeprowadzono na 102 zdrowych mężczyznach w wieku 38 lat - część z nich jadła 760 g czerwonego i przetworzonego mięsa tygodniowo, a pozostali spożywali jedynie 200 g mięsa tygodniowo, a resztę ich pożywienia stanowiły strączki - m.in. fasola i soczewica.

Uczestnicy badania mogli jeść tyle, ile chcieli, bez liczenia kalorii, a ich wyniki badań były stale monitorowane. Wnioski, jakie wysnuto po eksperymencie, są zaskakujące.

Mniej mięsa to lepsze zdrowie?

Po sześciu tygodniach okazało się, że dieta mężczyzn jedzących rośliny strączkowe była bardziej kaloryczna aniżeli mięsożerców, a mimo to zrzucili oni z wagi średnio 0,7 kg więcej. Ponadto u grupy strączkowych odnotowano lepsze parametry zdrowotne - m.in. poprawę poziomu cholesterolu LDL.

Istnieją zatem naukowe dowody na to, że urozmaicona dieta, z ograniczeniem produktów mięsnych na rzecz roślinnych, może zbawiennie wpłynąć na zdrowie. Należy też zaznaczyć, że strączki są doskonałym źródłem białka i błonnika. Można z nich przygotować wegetariańskie kotlety, burgery, pasty kanapkowe i wiele innych smacznych potraw.

