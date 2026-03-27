Spis treści: Skąd pochodzi i jak wygląda granat? Granat - jakie ma właściwości prozdrowotne? Granat i jego działanie anti-aging Jak obierać i jeść granat?

Skąd pochodzi i jak wygląda granat?

Granat to jeden z owoców egzotycznych, które mimo pochodzenia z odległych od Polski zakątków świata warto jeść jak najczęściej. Jest uprawiany od tysięcy lat, a za jego kolebkę uznawane są dzisiejsze tereny Iranu. Obecnie występuje w krajach śródziemnomorskich, południowej i środkowej Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Granaty dojrzewają na niewielkich drzewach lub krzewach, zazwyczaj od września do lutego i mają bardzo charakterystyczny wygląd. Z zewnątrz przypominają jabłka, jednak w rzeczywistości posiadają twardą, skórzastą skórę, a w ich wnętrzu kryje się to, co jadalne i najbardziej wartościowe - osadzone w komorach liczne pestki, z których każda otoczona jest galaretowatą, soczystą osnówką w kolorze czerwonym lub różowym. Granaty w polskich sklepach dostępne są niemal przez cały rok, jednak te najlepsze, najbardziej soczyste dostać można jesienią - w październiku i listopadzie.

Granat to jeden z najzdrowszych owoców egzotycznych. Obieranie pestek wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne 123RF/PICSEL

Granat - jakie ma właściwości prozdrowotne?

Granaty to owoce nie bez powodu uznawane za jedne z najzdrowszych na świecie, określane mianem superfoods, ponieważ stanowią prawdziwy, odżywczy skarb w diecie człowieka. Niewielkie rubinowe pestki kryją w sobie moc łatwo przyswajalnych witamin, minerałów oraz składników prozdrowotnych, a do najważniejszych należą:

• witaminy z grupy B - niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego oraz efektywnego metabolizmu energetycznego

• witamina A i bet karoten - istotne dla zdrowia oczu, skóry i odporności

• witamina E - pełni rolę przeciwutleniacza chroniącego komórki

• magnez - wsparcie dla mięśni i układu nerwowego

• fosfor - pomaga budować mocne kości i zęby i wspiera komórkowe procesy energetyczne

• potas - reguluje ciśnienie krwi, wpływa korzystnie na pracę serca

• wapń - pomaga budować mocny układ kostny i wspiera prawidłowe krzepnięcie krwi

Spożywanie pestek granatu hamuje powstawanie wolnych rodników i opóźnia starzenie się skóry 123RF/PICSEL

To jednak nie wszystko. Pestki granatów są również źródłem antyoksydantów, a konkretnie polifenoli - taniny oraz flawonoidów, które doskonale chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i spowalniają procesy starzenia się skóry. Ponadto do najważniejszych właściwości granatów zalicza się:

• łagodzenie stanów zapalnych - szczególnie w alergiach i chorobach reumatycznych

• niwelowanie złogów w tętnicach szyjnych

• zmniejszanie nadciśnienia krwi

• zmniejszanie ryzyka chorób takich jak miażdżyca, choroba Alzheimera (hamowanie jej postępu), nowotworów np. raka jelita grubego, prostaty, płuc, piersi i szyjki macicy

• obniżenie poziomu cholesterolu

• korzystany wpływ na trawienie

• zwalczanie grzybów, bakterii i pasożytów

• poprawianie sprawności seksualnej

• regulowanie stężenia cukru we krwi

• wzmacnianie odporności

• łagodzenie infekcji górnych dróg oddechowych i astmy

Granat i jego działanie anti-aging

Każdy, kogo interesuje wpływ żywienia na kondycję skóry, wie, że granat to jeden z najlepszych wyborów żywieniowych w diecie anti-aging czy skin care. Owoc ten zawiera masę aktywnych związków, które tworzą pewnego rodzaju niewidzialną tarczę, chroniącą skórę przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników, powstających m.in. na skutek zanieczyszczeń powietrza, promieniowanie UV, przewlekłego stresu, używek oraz niezdrowej diety.

Pestki granatów mają silne właściwości przeciwzapalne, dlatego ich regularne spożywanie pomaga uporać się z wieloma problemami skórnymi jakim są np. zaczerwienienia, podrażnienia czy stany zapalne. Ponadto dzięki wysokiej zawartości witaminy C skutecznie redukuje przebarwienia i plamy pigmentacyjne.

Nic więc dziwnego, że granaty to owoce często wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym do produkcji specjalistycznych preparatów na zmarszczki czy zmiany barwnikowe. Ich działanie zewnętrze - poprzez stosowanie kremów, ser, maseczek z ekstraktem z granatu w połączeniu ze spożywaniem świeżych pestek daje jeszcze lepsze, bardziej spektakularne efekty.

Granat będzie świetnym dodatkiem do koktajli, owsianek, ale nie tylko 123RF/PICSEL

Jak obierać i jeść granat?

Kupowanie granatów często zniechęca z uwagi na problematyczne oddzielanie pestek od pozostałych, niejadalnych części owoców. Jest na to jednak kilka sprawdzonych patentów, które nie tylko znacznie ułatwią sprawę, ale również zapobiegną bałaganowi w kuchni. Można na przykład:

przekroić granat na pół i trzymając jedną połówkę w ręku nad miską (pestkami do dołu), uderzać w nią drewnianą łyżką, do momentu gdy wszystkie pestki wypadną

przekroić granat na ćwiartki, a następnie zanurzyć je w misce z letnią wodą i palcami wyłuskać pestki, które opadną na dno, a białe błonki będą pływać po powierzchni

Pestki granatu sprawdzą się nie tylko jako dodatek do ciast i dań na słodko - owsianek, koktajli czy jogurtów, ale także świetnie urozmaicą smak sałatek, kanapek i rozmaitych potraw mięsnych. Równie dobrze można spożywać je "solo" w formie przekąski, a także wyciskać z nich sok.

