Im silniejsze są mięśnie, tym wyższa jest odporność

Ze świata nauki dotarł kolejny argument przemawiający za tym, by nie stronić od treningów z obciążeniem. Jak przekonują bowiem autorzy nowego badania, silne mięśnie mogą odgrywać istotną rolę we wzmacnianiu odporności. Szczególnie duże znaczenie ma to w kontekście przewlekłych, wyniszczających organizm schorzeń.

Zdjęcie Im większa była masa mięśniowa, tym większa zdolność ich organizmu do namnażania komórek odpornościowych /123RF/PICSEL

Jak wynika z najnowszego badania uczonych z Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu, którego rezultaty opublikowano na łamach czasopisma "Science Advances", silne mięśnie mogą odgrywać istotną rolę we wzmacnianiu naszego systemu odpornościowego. Badanie przeprowadzone na myszach dowiodło, że masa mięśni szkieletowych wpływa na proces zwalczania infekcji przez organizm.

Kluczowe znaczenie mają w tym kontekście limfocyty T należące do najważniejszych komponentów odporności. Naukowcy w trakcie badania dostrzegli interesującą zależność - im większa była masa mięśniowa badanych gryzoni, tym większa zdolność ich organizmu do namnażania komórek odpornościowych.

- Gdy komórki odpowiedzialne za walkę z antygenem utracą pełną funkcjonalność, komórki prekursorowe mogą migrować z mięśni i ulegać transformacji w limfocyty T. Umożliwia to układowi odpornościowemu ciągłą walkę z wirusem przez długi czas - komentuje dr Jingxia Wu, główna autorka badania.

Silny układ mięśniowy odgrywa ponadto istotną rolę w hamowaniu kacheksji - stanu ogólnego wyniszczenia organizmu spowodowanego poważną przewlekłą chorobą, taka jak nowotwór. Charakteryzuje się znaczną utratą masy ciała, osłabieniem, może towarzyszyć mu depresja. Badanie niemieckich uczonych wskazuje na korelację między zawartością mięśni w ciele, a zdolnością organizmu do lepszego radzenia sobie z przewlekłymi schorzeniami.

- Jak wynika z naszego badania, myszy posiadające większą masę mięśniową skuteczniej zwalczały chorobę. Potrzeba jednak więcej eksperymentów, by móc przeprowadzić niezbędne badania z udziałem ludzi - konkluduje dr. Wu.