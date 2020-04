Jak przyjemnie wzmocnić odporność?

Redukuje napięcie i stres, rozluźnia, poprawia samopoczucie – seks przynosi wiele korzyści dla zdrowia, tak fizycznego, jak psychicznego. Uczeni dowiedli, że ma on jeszcze jedną, szczególnie istotną w czasie pandemii, zaletę: chroni przed infekcjami. Poszukując metod na wzmocnienie odporności, nie zapominajmy więc o tej najprostszej.

- Zachęcam tych, którzy w czasie pandemii mieszkają ze swoimi partnerami, by ograniczyli korzystanie z mediów społecznościowych i Internetu, a zaczęli w większym stopniu angażować się w uważną aktywność seksualną, która jest dla nas korzystna z wielu względów - agitowała w rozmowie z "Huffington Post" psycholożka i seksuolożka Janet Brito.

Czym jest uważny seks? Uważny seks koncentruje się nie na tym, jak wypadniemy w oczach partnera, a na czerpaniu przyjemności z bliskości.

- Podstawą uważnego seksu jest odprężenie, bycie w pełni obecnym w chwili zbliżenia. Taka aktywność seksualna nastawiona nie na wyniki, a doznania, jest skutecznym narzędziem w walce ze stresem, lękiem, niepokojem, których doświadczamy w związku z pandemią - wyjaśnia Brito.

Mechanizm ten ma naukowe uzasadnienie. Badania, których rezultaty opublikowano na łamach "The Journal of Health and Social Behavior", wykazały, że podczas stosunku uwalniane są poprawiające samopoczucie endorfiny oraz nazywana hormonem miłości oksytocyna. Wykazuje ona właściwości relaksujące, a także zwiększa empatię. Jednocześnie obniżeniu ulega poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina.

Jedną z ciekawszych zalet aktywności seksualnej jest jej pozytywny wpływ na odporność organizmu. Według badań przeprowadzonych przez uczonych z Wilkes University w Pensylwanii istnieje związek między regularnym uprawianiem seksu, a silniejszym układem odpornościowym.