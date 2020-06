Jak usunąć gołębie z balkonu?

Choć gołębie zazwyczaj boja się bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, chętnie zagarniają jego przestrzeni. Najlepsze są dla nich mało używane balkony. Obecność gołębi to nie tylko odrażający efekt estetyczny (intensywnie zanieczyszczają naszą przestrzeń odchodami), ale też ryzyko alergii i przenoszenia poważnych chorób odzwierzęcych.

Chyba jeszcze nigdy tak bardzo, jak w czasie kwarantanny nie doceniliśmy jak istotna częścią mieszkania jest balkon. Kojarzy się z odpoczynkiem i relaksem, choć pełnie też wiele funkcji użytkowych. Jakkolwiek postanowimy go zaaranżować i użytkować, nie chcemy nieproszonych gości. Jak skutecznie pozbyć się gołębi, które upodobały sobie akurat nasz balkon?

Warunki sanitarne

Profilaktyka jest najskuteczniejsza, dlatego nie zostawiajmy na balkonie resztek jedzenia ani kubków z napojami. Gołębie potraktują dostępność pokarmu i płynów jako zaproszenie do częstego odwiedzania naszego balkonu. W ich naturze mocno zakorzeniona jest skłonność do powracania do "zadomowionego" miejsca, toteż najlepsze, co możemy zrobić to nie pozwolić gołębiom, by polubiły właśnie nasz balkon.

Opustoszałe balkony zwiększają prawdopodobieństwo zadomowienia gołębi

Zdecydowanie rzadziej będą wracać na balkony, z których korzystamy i z których je regularnie przeganiamy. Zapomniane balkony opustoszałych przez długi czas mieszkań to adres, o który gołębie będą walczyć. Wracasz z długich wakacji, a na balkonie widzisz dzikich lokatorów - czeka cię długa batalia, która warto cierpliwie i konsekwentnie rozegrać, z poszanowaniem praw natury rzecz jasna.

Co z gniazdem?

Pierwsza kwestia: czyścimy balkon z odchodów, resztek piór i innych, przyniesionych, zgromadzonych przez ptaki elementów. Jeśli na naszym balkonie jest gołębie gniazdo, możemy je usunąć, ale tylko wtedy, gdy jeszcze nie pojawiły się jaja.



Pod żadnym pozorem nie likwidujemy gniazd z jajami czy też wyklutymi z nich pisklętami. Usuniecie pustego gniazda to nie jest koniec kłopotów. Gołębie będą walczyły, by je odbudować. Dlatego szczególnie zwracajmy uwagę na to miejsce, w którym znaleźliśmy gniazdo. Usunięte gniazdo trzeba zniszczyć, bo ono jest siedliskiem niebezpiecznych dla zdrowia człowieka pasożytów.

Zagrożenie dla zdrowia

Do sprzątania balkonu koniecznie załóżmy rękawiczki i zachowajmy zasady higieny. Ptasie pióra i suche odchody działają silnie alergizująco. Gniazda są wylęgarnią owadów i roztoczy, takich jak: obrzeżki, pluskwiaki, świerzbowce.

Ważne!

Po usunięciu gołębi z balkonu obrzeżki (kleszcze gołębie) mogą zaatakować człowieka, gdyż zabrakło im głównych żywicieli (ptaków). Obrzeżki boleśnie kłują powodując świąd skóry, boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu. Przyczyniają się tez do rozwoju astmy i alergii.

Dlatego bezpośrednio po wypłoszeniu gołębi trzeba na całej powierzchni balkonu wykonać oprysk przeciw kleszczom. Potrzebne w tym celu preparaty kupimy w sklepie ogrodniczym.

Jak skutecznie przepłoszyć gołębie?

Odstraszacze wizualne, takie jak plastikowe kruki, węże, rysunki wielkich drapieżnych ptaków, umieszczone na sznureczkach płyty CD czy kolorowe, błyszczące taśmy lub wiatraczki owszem działają, zazwyczaj jednak krótko, póki gołębie ich nie oswoją. Początkowo ptaki boją się bijącego groźnego dla nich kształtu, blasku (płyty CD, taśmy), trzepotu, ale po jakimś czasie zaczynają to bagatelizować i z uporem wracają na balkon, który sobie upodobały.

W sprzedaży dostępne są odstraszacze dźwiękowe (wydają głośne huki, strzały czy odgłosy ptaków drapieżnych), ale te, choć skuteczne, sprawdzają się na otwartych przestrzeniach. Trudno się spodziewać, by mieszkańcy bloku i osiedla zaakceptowali taka głośną formę przepłaszania niechcianych lokatorów.

Najskuteczniejszym sposobem są montowane na całej szerokości balkonu siatki ochronne. Metoda nielubiana, bo mało atrakcyjna estetycznie, ale przy wyjątkowo upartym przeciwniku, jakim jest gołąb, czasem okazuje się jedynym rozwiązaniem. Siatka uniemożliwia przedostawanie się gołębi na balkon, chroni przed zanieczyszczeniami i daje pewność, że dziki lokator nie założy na nim gniazda.

