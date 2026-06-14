Dbasz o dietę i formę, ale czy dbasz o mózg?

Naukowcy i lekarze od lat zalecają konkretne sposoby na długowieczność. Wszystkie znane nam powszechnie czynniki takie jak zdrowe odżywianie się, czy regularna aktywnośc fizyczna wpływają na całościowy stan i wydolność organizmu. Ale wciąż bardzo niewiele wiemy na temat tego czy i jak możemy też dbać o swoje mózgi. Choroby demencyjne to coś, czego obawia się wiele starszych osób. Choć oczywiście polecane przez specjalistów rozwiązywanie krzyżówek czy nauka języków może stymulować mózg i pozytywnie wpływać na jego funkcjonowanie, co jeszcze można robić, by zadbać o ten najważniejszy w naszym ciele organ?

Magazyn NY Post zaprosił do rozmowy wybitnego neurochirurga ze szpitala Northwell Lenox Hill i zadał mu pytanie, na które odpowiedź ciekawi z pewnością większość osób: jak on, jako specjalista w swojej dziedzinie dba o sprawność swojego mózgu? W artykule "I'm a neurosurgeon - 5 critical ways I keep my own brain healthy" Dr Randy D'Amico wymienił aż pięć stosowanych przez niego sposobów i wyjaśnił, dlaczego one rzeczywiście działają. Te wytyczne mogą posłużyć każdemu z nas, bowiem nie ma w nich nic skomplikowanego, ważne, by wpleść je w swoją rutynę i trzymać się jej na stałe. Efekty mogą zaskoczyć.

Jak o swój mózg dba neurochirurg?

Neurochirurg z USA zdradził, jakie praktyki uwzględnił, by dbać o swój mózg 123RF/PICSEL

Oto codzienne praktyki neurochirurga Randy'ego D'Amico:

1. Aktywność fizyczna - choć brzmi jak banał, siła i sprawność naszych mięśni i naczyń krwionośnych bezpośrednio przekłada się na to, jak funkcjonuje mózg. - Mózg ma naczynia krwionośne, a te naczynia krwionośne są wypełnione krwią pompowaną przez serce. Wszystko, co robisz, aby poprawiać zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a ćwiczenia fizyczne są w tym kluczowe, będzie sprzyjać zdrowiu mózgu. Poprawi przepływ krwi, dotlenienie i pomoże mózgowi lepiej funkcjonować - wyjaśnił neurochirurg. Lekarz poleca zwłaszcza treningi oporowe oraz jazdę na rowerze.

Dieta śródziemnomorska może przyczynić się do lepszego funkcjonowania naszego mózgu 123RF/PICSEL

2. Zdrowa dieta - według dr D'Amico jedzenie to paliwo do pracy mózgu. Jedzenie wysoko przetworzonej żywności i nadmiar cukru będą przyspieszać starzenie się mózgu. Jaką dietę stosuje lekarz? Śródziemnomorską. Ale dba też o podaż błonnika. - Błonnik jest kluczowy dla naszego mikrobiomu jelitowego, czyli bakterii żyjących w naszych jelitach. Badania naukowe sugerują, że mikrobiom jelitowy może wpływać na stany zapalne, metabolizm i funkcjonowanie mózgu poprzez oś jelitowo-mózgową - wyjaśnił. W swojej rutynie jeśli chodzi o suplementy, neurochirurg stawia tylko na kreatynę.

3. Zdrowy sen - nie warto deprecjonować roli snu w naszym życiu. Oprócz regeneracji po całym dniu, podczas snu nasz mózg porządkuje informacje, ale też się "oczyszcza". Jeśli wydaje ci się, że uczysz się na jawie, nie do końca masz rację. - Wszystko, co czytasz i czego się uczysz, to tylko sygnały elektryczne, które przez pewien czas krążą w twoim mózgu. Kiedy kładziesz się spać, organizm ma sposób na wzmocnienie synaps i połączeń w sieciach mózgowych. W ten sposób wszystko jest zapamiętywane - wyjaśnił lekarz. Radzi, by jak najszybciej udać się do spejalistów i wykonać niezbędne badania, jeśli mamy kłopoty ze snem: trudności z zaśnięciem, płytki sen, wybudzanie w nocy. Zaburzony sen działa fatalnie na nasz mózg.

Praktyki oddechowe mogą świetnie pomóc w regulacji układu nerwowego 123RF/PICSEL

4. Regulacja układu nerwowego - to, że stres jest cichym niszczycielem naszego zdrowia wie każdy. Oczywiście nie da się go cąłkowicie wyeliminować, jednak kluczowe znaczenie może mieć codzienna regulacja układu nerwowego. Neurochirurg praktykuje ćwiczenia, głębokie oddychanie, słuchanie muzyki, spacery i chwile celowego wyciszenia. Chodzi o stymulację nerwu błędnego, który odpowiedzialny jest m.in. za przywracanie organizmu do stanu spokoju i odpoczynku. Dr D'Amico, by wzmocnić tę stymulację poleca też głębokie oddychanie, głośne westchnienie, śpiewanie i skupienie się na oddychaniu brzusznym kilka minut każdego dnia. - To rzeczy, które wzmacniają napięcie nerwu błędnego. Ale pomagają również skupić się, być bardziej obecnym i redukować ten ciągły stres i hałas - stwierdził na łamach NY Post.

Nauka języków, czytanie, zdobywanie nowych umiejętności to świetny sposób na zdrowy mózg 123RF/PICSEL

5. Wyzwania dla mózgu - specjalista radzi, by potraktować mózg jako sieć połączeń. Jeśli nie będziemy ich używać i wzmacniać każdego dnia, będą słabnąć, co pogorszy funkcje poznawcze. - Nauka nowych umiejętności, angażowanie się w życie towarzyskie, czytanie, ćwiczenia i zmuszanie się do krytycznego myślenia - wszystko to pomaga utrzymać odporność poznawczą na dłuższą metę. Możesz rzucić wyzwanie swojemu mózgowi, rozwiązując krzyżówki, zmuszając się do myślenia lub zapamiętywania, ucząc się nowych rzeczy i nabywając nowych umiejętności - wyjaśnił lekarz.

Jak widać, da się skutecznie i świadomie zadbać o dobrą kondycję mózgu. I wcale nie muszą to być skomplikowane, pochłaniające czas i energię aktywności, a raczej dobrze zaplanowana, przyjemna rutyna, która może uchronić nas przed przedwczesnymi problemami z pamięcią.

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