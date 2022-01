Jak zwiększyć popęd w 30 sekund? Te triki pomogą!

Jak pomóc sobie podnieść samopoczucie i sprawić, że znów będziemy mieli ochotę na seks? Jeśli problem utrzymuje się dłużej - około dwóch tygodni - należy skonsultować się ze specjalistą, najlepiej lekarzem psychiatrą lub psychologiem. Wcześniej jednak warto podjąć drobne kroki, które mogą nam pomóc wydobyć się z gorszej formy.

Zjedz banana

Banany są jednymi z najpopularniejszych owoców. Całe szczęście! Zawierają one dużo niezwykle wartościowych mikroelementów - witaminy A, C, E, K oraz te z grupy B. Są także bogatym źródłem błonnika, fosforu, magnezu, wapnia, a przede wszystkim potasu. Banany zawierają także tryptofan - to dzięki jego rozkładowi w organizmie wytwarzana jest serotonina, nazywana "hormonem szczęścia". Jej produkcję wspierają także obecne w bananach witamina B6 i kwas foliowy.

Reklama

Pij herbatę lub kawę

Te popularne napoje mogą naprawdę pozytywnie wpłynąć na nasz dzień. Wszystko dzięki zawartym w nich związkom. W zielonej herbacie znajduje się teanina, która w połączeniu z kofeiną zwiększa aktywność mózgu, poprawia nastrój, a także odpręża, relaksuje i poprawia samopoczucie.



Podobnie zadziała kawa - według badań, już sam jej zapach znacznie poprawi nastrój!



Żuj gumę

Wykazano, że żucie gumy może zmniejszać lęk oraz regulować nastrój u zdrowych dorosłych osób. Wszystko dlatego, że żucie zwiększa przepływ krwi do mózgu, zmniejsza napięcie poprzez zredukowanie kortyzolu, hormonu stresu.



Ważne jednak, by w trosce o nasze zęby wybierać gumę bezcukrową.



Pogłaszcz zwierzaka

Głaskanie, przytulanie lub po prostu dotykanie zwierzęcia - psa lub kota - może złagodzić stres. Psychologowie podkreślają, że czułe głaskanie domowego zwierzęcia przynosi nam spokój i redukuje napięcie. Jeśli jesteśmy właścicielami zwierzaka - pielęgnujmy relację z nim i bądźmy przy nim blisko!

Śpiewaj swoje ulubione piosenki

Śpiewanie ulubionej piosenki - lub przynajmniej refrenu - aktywuje ośrodki w mózgu odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności. Głęboki oddech spowodowany śpiewaniem spowalnia tętno, podnosi poziom tlenu i odpręża. Umiesz czy nie - nieważne! Zaśpiewaj sobie refren ulubionej piosenki.

Osiągaj orgazmy

To nie żart - orgazm zalewa mózg endorfinami, które odprężają, uśmierzają ból i znacznie poprawiają samopoczucie. Regularny seks lub masturbacja oznaczają więcej orgazmów - może więc paradoksalnie to będzie dobra metoda na zimowy spadek formy?

Przeczytaj też:



Pijesz kawę? Sprawdź, co dzieje się z twoim organizmem!



Jak zwiększyć libido?



Jedzenie, które poprawia nastrój. Lista produktów dla dobrego humoru



* * *



Zobacz więcej: