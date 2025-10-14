Spis treści: Jak wspierać pracę wątroby? Każdego dnia jedz pora. Wątroba będzie ci wdzięczna Dlaczego warto jeść pory?

Jak wspierać pracę wątroby?

Praca, natłok obowiązków i codzienna bieganina często skutkuje gorszym samopoczuciem. Z braku czasu przestajemy się na nich skupiać i uznajemy spadek energii czy pogorszenie kondycji skóry za zupełnie normalne. Okazuje się jednak, że w ten sposób organizm wysyła często sygnał alarmowy, że w środku dzieje się coś złego. Takie objawy są często wynikiem osłabionej wątroby, która każdego dnia ma do wykonania ogrom pracy. Organ ten odpowiada m.in. za eliminację toksyn, metabolizm tłuszczów i białek oraz produkcję żółci niezbędnej do trawienia tłuszczów i wchłaniania witamin. Prowadząc niezbyt zdrowy styl życia, jedząc produkty wysoko przetworzone, staje się ona jeszcze bardziej przeciążona, dlatego ważne jest aby wspierać ją odpowiednią dietą. Wśród wielu prozdrowotnie działających na wątrobę warzyw, szczególnie jedno zasługuje na uwagę.

Każdego dnia jedz pora. Wątroba będzie ci wdzięczna

Na szczycie listy wśród warzyw, które zbawiennie działają na wątrobę są pory. Na podstawie badań wiemy, że spożywane regularnie mogą zmniejszyć ryzyko wielu chorób, w tym poważnych schorzeń wątroby. Dowiedli tego Naukowcy z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Teheranie, którzy zbadali syryjskie chomiki złociste - metabolizm tłuszczów tych zwierząt jest podobny do ludzkiego. Po kilkunastu tygodniach prowadzenia doświadczenia okazało się, że te, którym podawano pory miały mniej tłuszczu i stanów zapalnych w wątrobie niż pozostałe.

Zdaniem badaczy, pory to jednej z najlepiej wspierających wątrobę warzyw 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść pory?

Por to warzywo na wagę złota, z uwagi na liczne prozdrowotne składniki. Zawiera związki siarki, flawonoidy, błonnik, mnóstwo witamin (A, C, K, B6, kwasu foliowego) i minerałów (potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, miedzi, manganu). Jego spożywanie wspomaga trawienie i w nieoceniony sposób wspiera pracę wątroby. Wystarczy już 100 g pora dziennie, aby zaobserwować poprawę zdrowia i samopoczucia.

Warzywo to składa się w 90 proc. z wody, tak więc doskonale nawadnia i wspiera pracę jelit. Korzystnie też oddziałuje na nerki, działając moczopędnie. W kuchni można go wykorzystać na wiele sposobów - zwłaszcza jesienią, gdy mamy porów pod dostatkiem, warto przygotowywać z nich aromatyczne zupy, dodawać do potraw mięsnych, rybnych, zapiekanek czy różnych wytrawnych potrawek.

