Żywność wysokoprzetworzona dostępna jest w każdym sklepie, od ręki, dla każdego. Z biegiem lat jest jej coraz więcej, a co za tym idzie - Polacy coraz chętniej ją kupują. Nie każdy ma jednak świadomość, jakie konsekwencje płyną z regularnego, wieloletniego spożywania słodyczy, słonych przekąsek, kiełbas, wędlin, kolorowych napojów gazowanych, fast-foodów, płatków śniadaniowych itp. Dla wielu są to wręcz produkty pierwszej potrzeby, które zawsze lądują w koszykach. Jedzą je nie tylko dorośli, ale co gorsza również dzieci. W sieci przedstawiono przerażającą prawdę na temat tego, ile kilogramów trującej żywności spożywamy każdego roku.

W mediach społecznościowych, na instagramowym profilu o nazwie "Dietetyka nie na żarty" udostępniono wnioski z trzech raportów komisji The Lancet - jednego z najważniejszych czasopism medycznych świata. Okazuje się, że statystyczny Polak spożywa około 200 kg żywności ultraprzetworzonej (czyli tej najgorszego sortu) rocznie. Na tej ogromnej ilości szkodliwego dla zdrowia jedzenia, gigantyczne zyski ponoszą producenci. Czerpią korzyści, jednocześnie świadomie szkodząc innym.

- Żywność ultraprzetworzona to nie tylko słodycze i fast foody. To system, w którym miliardy dolarów trafiają do producentów UPF, produkty są projektowane pod sprzedaż, nie pod zdrowie, a odpowiedzialność zrzuca się na "brak silnej woli konsumenta - czytamy w sieci.

Jakie są skutki spożywania przetworzonego jedzenia?

Przed żywnością przetworzoną od lat przestrzegają dietetycy i lekarze. Mało kto jednak bierze sobie te zalecenia do serca. Kupujemy popularne produkty sądząc, że skoro są one ogólnodostępne, muszą być bezpieczne. Prawda jest jednak zupełnie inna. Według badań, regularne spożywanie wyprodukowanej przemysłowo żywności z długim składem niesie opłakane skutki zdrowotne.

Może się ona przyczyniać m.in. do:

Nadwagi i otyłości

Cukrzycy typu II

Depresji

Nowotworów

Przedwczesnej śmierci

- Dane są brutalnie spójne: im więcej UPF w diecie, tym większe ryzyko cukrzycy, depresji, otyłości i przedwczesnej śmierci. I to nie tylko przez kalorie, ale przez strukturę żywności, dodatki, tempo jedzenia i wpływ na metabolizm. Dlatego mówimy to wprost: nie przegrywasz z jedzeniem. Przegrywasz z przemysłem wartym biliony - czytamy na Instagramie.

Żywność przetworzona to nie tylko fast foody i słodycze, ale również produkty z pozoru zdrowe africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Co zatem wybierać robiąc zakupy w marketach?

Świadomość dotycząca zdrowych wyborów żywieniowych wzrasta, jednak nadal jest stosunkowo niska. Warto pamiętać o tym, aby przede wszystkim czytać etykiety i wybierać produkty z jak najprostszym, najkrótszym składem - bez dodatków, konserwantów, emulgatorów, zagęstników itp. Najbezpieczniejszymi produktami, które można jeść każdego dnia są świeże warzywa, owoce, dobrej jakości pieczywo (w tym przypadku również warto sprawdzić skład), jaja, mleko, kasze, orzechy i wysokiej jakości, ekologiczne mięso.

