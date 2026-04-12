Czy ryż jest zdrowy? Najgorszy sposób na ryż. Gotując w ten sposób narażasz się na problemy zdrowotne Jak gotować ryż, aby był zdrowy?

Czy ryż jest zdrowy?

W ciągu ostatnich lat wokół ryżu narosło sporo kontrowersji. Przed laty zalecano go jeść w czasie odchudzania zamiast ziemniaków, a także przy problemach trawiennych z uwagi na jego lekkostrawność. Wiele mitów dotyczących ryżu zostało już dawno obalone, a dziś wiadomo, że ten biały, oczyszczony ryż to nie najlepszy wyborów w zdrowej diecie. Nie dość, że jest to produkt przetworzony to posiada także wysoki indeks glikiemiczny i powoduje skoki glukozy we krwi. Poza tym, biały ryż jest produktem dość kalorycznym -100 g ugotowanego to około 130 kcal, a zwykle jednorazowo zjadamy go znacznie więcej. Dla osób odchudzających się i dbających o zdrowie, ziemniaki będą zdecydowanie lepszym wyborem - nie dość, że mają mniej kalorii to posiadają nieporównywalnie więcej dobroczynnych składników - witamin, minerałów oraz błonnika. Ponadto osoby regularnie spożywające ryż powinny zachować ostrożność w czasie jego przyrządzania. Na te kwestię zwrócili uwagę m.in. brytyjscy i australijscy naukowcy. O co konkretnie chodzi?

Eksperci odradzają gotowanie ryżu w plastikowych torebkach z uwago na ryzyko zdrowotne 123RF/PICSEL

Najgorszy sposób na ryż. Gotując w ten sposób narażasz się na problemy zdrowotne

Badacze z Queen's University Belfast podali, że nieumiejętny sposób gotowania ryżu może doprowadzić do tego, że w jego ziarnach będą gromadzić się szkodliwy związek, a mianowicie arsen - pierwiastek, którego nadmiar w diecie człowieka nie jest obojętny. Według informacji podanych przez Światową Organizację Zdrowia, długotrwałe spożywanie arsenu może wiązać się z wieloma problemami zdrowotnymi - zmianami skórnymi, zaburzeniami pracy naczyń krwionośnych, a nawet ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i niektórych nowotworów. Arsen to toksyczny półmetal, powszechnie występujący w środowisku - m.in. w glebie i wodzie. W tracie uprawy, ryż może wyjątkowo łatwo go wchłaniać, jednak istnieje jeden sposób, który pomoże znacznie ograniczyć jego ilość. Chodzi o sposób gotowania.

Jak gotować ryż, aby był zdrowy?

Sposobem na zminimalizowanie ilości arsenu w ryżu jest gotowanie ziaren w większej ilości wody, najlepiej w stosunku 1:5. Jeszcze lepiej, jeśli ryż przed umieszczeniem w garnku zostanie dokładnie przepłukany pod bieżącą wodą, a następnie namoczony przez kilka godzin lub całą noc. Taki sposób przyrządzania ryżu może sprawić, że będzie on znacznie zdrowszym i bardziej wartościowym elementem diety. Dobrze też mieć na uwadze, że ryżu nie warto gotować w foliowych woreczkach, w których jest sprzedawany. Z jednej strony to wygodny sposób jego obróbki cieplej, ale z drugiej ryzyko zdrowotne. Badania przeprowadzone między innymi przez naukowców z Uniwersytetu w Queensland w Australii dowodzą, że w kontakcie z wysoką temperaturą do ziarenek ryżu z plastikowych woreczków mogą przedostawać się substancje chemiczne - szkodliwy bisfenol A, cząsteczki mikroplastiku oraz ftalany. Najbezpieczniej więc kupować ryż sprzedawany luzem lub przed ugotowaniem wysypać go z torebek i zalać wodą. Dla tych, którym zależy na większej ilości błonnika, witamin i minerałów w diecie poleca się natomiast jedzenie ryżu brązowego, który jest znacznie bardziej wartościowy.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

