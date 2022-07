Użycie przeterminowanych kosmetyków może źle się skończyć. Doświadczyła tego na własnej skórze młoda Amerykanka. Miała mieć bajkowe wakacje, skończyło się na długotrwałym leczeniu. Swoim doświadczeniem podzieliła się z obserwującymi. Teraz wie jak kończy się używanie przeterminowanych kosmetyków, drugi raz nie popełni tego błędu.

Przeterminowane kosmetyki pierwszym krokiem do problemów zdrowotnych

Jak wszyscy wiemy, żywność oraz leki mają określoną datę przydatności. Tak samo jest z kosmetykami, choć te zazwyczaj zamiast dokładnej daty mają określony czas, przez jaki można je stosować od pierwszego otwarcia. Informacja ta jest zamieszczana na etykietach oraz opakowaniach produktu w postaci prostej grafiki przedstawiającej pudełko z uchylonym wieczkiem. Na rysunku lub pod nim zamieszczana jest liczba miesięcy, przez które produkt nadaje się do użytku. Większość produktów jest datowane na 6 lub 12 miesięcy przydatności. Po tym czasie produkt należy wyrzucić.

Użyła przeterminowanych kosmetyków, poparzyło jej pół twarzy

Poparzeń po użyciu przeterminowanego kosmetyku doznała Amerykanka, Morgan Vacala. Dziewczyna od dziecka uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu - zwłaszcza w wodzie. Wszyscy wiemy, że przebywając nad morzem czy jeziorem nie trudno o spalenie się na raka. Pamiętała o tym także Morgan. Uwielbiająca sporty wodne dziewczyna wraz z początkiem lata wróciła do ukochanych aktywności. Chcąc uniknąć poparzeń słonecznych nałożyła na twarz krem UV. Jak się okazało - przeterminowany. Moment nieuwagi skutkował tragedią.

TikTok

Użyła przeterminowanych kosmetyków, teraz wisi nad nią widmo raka



Nastolatka udała się z obszernym poparzeniem do lekarza. Związki chemiczne zawarte w zastosowanym przeterminowanym kosmetyku zareagowały ze sobą w niewłaściwy sposób przez co dziewczyna nie tylko skończyła z poparzeniem słonecznym, ale także chemicznym. "Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy lekarza" - obwieszcza w jednym ze swoich materiałów, na których pokazuje obrażenia. Lekarze z Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration) podkreślają i przestrzegają, że skuteczność kremów z filtrem UV maleje od momentu pierwszego otwarcia produktu. Używanie przeterminowanych kosmetyków może kosztować nas zdrowie a nawet życie. Przeterminowane kosmetyki mogą uczulać oraz podrażniać skórę, krem UV po przekroczeniu daty używalności jest zupełnie bezskuteczny w walce ze szkodliwymi promieniami. Używanie ich mija się zatem z celem, ponieważ taki nie chroni nas przed poparzeniami. Natomiast im więcej razy dopuścimy do poparzenia słonecznego, tym większe jest prawdopodobieństwo na "złapanie" czerniaka.

TikTok

Morgan Vacala z pewnością już nigdy nie użyje przeterminowanego kosmetyku. Przed słońcem natomiast chroni się teraz dodatkową osłoną - nigdy nie wychodzi na zewnątrz bez czapki z daszkiem.