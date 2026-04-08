Mieszkanka ziół, o której powinna wiedzieć każda kobieta. Działa zbawiennie na cały organizm

Jak wspomóc zdrowie, odporność, samopoczucie i układ hormonalny kobiet? Poza zaleceniami, które powinien wydać lekarz, kluczowa będzie dieta, suplementacja oraz styl życia. Zdaniem ekspertów w dziedzinie ziołolecznictwa każda kobieta powinna mieć w swojej apteczce zioła, które naturalnie wspierają zdrowie. Kosztują grosze, a mogą zdziałać cuda.

Szklanka gorącej herbaty ziołowej trzymana obiema rękami przez osobę w jasnym swetrze.
Zioła mają niezwykłą moc - mogą być wsparciem w leczeniu i profilaktyce wielu chorób

Jakie właściwości posiadają zioła lecznicze?

Właściwości lecznice ziół znane i stosowane są od początków istnienia ludzkości. Rośliny od wieków wykorzystywane są w profilaktyce i terapii chorób, a efekty jakie przynosi ich regularne stosowanie zadziwiaj lekarzy po dziś dzień. Ogólnodostępne, wysuszone liście oraz kwiaty pochodzące z przeróżnych gatunków roślin mogą pomóc m.in. w:

  • problemach trawiennych,
  • napięciach i bezsenności,
  • stanach zapalnych całego organizmu,
  • infekcjach górnych dróg oddechowych,
  • gorączce,
  • problemach skórnych,
  • infekcjach dróg moczowych,
  • problemach hormonalnych.

Wielu lekarzy ginekologów poleca stosowanie ziół szczególnie u kobiet w różnym wieku - nie tylko wtedy, gdy pojawiają się dolegliwości związane z hormonami, menopauzą, endometriozą, jelitami czy tarczycą, ale także jako profilaktykę i poprawę komfortu życia.

Napar sprzyja usuwaniu toksyn z organizmu, działa wzmacniająco i przeciwbólowo
Przeciwzapalny napar z ziół warto pić codziennie

Zioła dla kobiet. Ta mieszanka ma ogromną moc

Rośliny, które mają nieoceniony wpływ na cały organizm i są zalecane do sporządzania naparów - szczególnie dla kobiet, można dostać w każdym sklepie zielarskim - stacjonarnie lub w sieci (najlepiej, aby były ekologiczne). Warto je ze sobą połączyć (po pół łyżeczki), zalać wrzątkiem i zaparzyć. Mieszankę przeciwzapalną należy pić regularnie, najlepiej dwa razy dziennie. Do ziół o działaniu przeciwzapalnym, szczególnie zalecanym dla kobiet należą:

  • Kwiat lipy - wpływa korzystnie na układ trawienny, nerwowy, wspomaga leczenie infekcji, wspiera organizm w stanach napięcia, co pośrednio wpływa na układ hormonalny.
  • Pięciornik gęsi - działa rozkurczowo, przeciwzapalnie i ściągająco, może być pomocny przy bólach menstruacyjnych.
  • Krwawnik pospolity - hamuje drobne krwawienia wewnętrzne, działa antyseptycznie i uspokajająco, zmniejsza stany zapalne.
  • Liśce melisy - poza tym, że działają uspokajająco i wyciszająco, rozluźniają też mięśnie gładkie i mogą obniżać poziom TSH.
  • Ogórecznik lekarski - działa wszechstronnie, wspierając zarówno zdrowie fizyczne, jak i kondycję skóry - m.in. łagodzi dolegliwości hormonalne, działa przeciwzapalnie oraz kojąco na układ nerwowy.
  • Skrzyp polny - wspiera gospodarkę hormonalną, szczególnie w okresie menopauzy, może być stosowany pomocniczo w celu łagodzenia zbyt obfitych krwawień miesięcznych i wspomaga mineralizację kośćca, co jest istotne w profilaktyce osteoporozy.

Pamiętaj, że jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki lub masz choroby przewlekłe, stosowanie ziół warto wcześniej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, aby uniknąć niepożądanych interakcji.

Dominika Gębiś
