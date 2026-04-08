Jakie właściwości posiadają zioła lecznicze?

Właściwości lecznice ziół znane i stosowane są od początków istnienia ludzkości. Rośliny od wieków wykorzystywane są w profilaktyce i terapii chorób, a efekty jakie przynosi ich regularne stosowanie zadziwiaj lekarzy po dziś dzień. Ogólnodostępne, wysuszone liście oraz kwiaty pochodzące z przeróżnych gatunków roślin mogą pomóc m.in. w:

problemach trawiennych,

napięciach i bezsenności,

stanach zapalnych całego organizmu,

infekcjach górnych dróg oddechowych,

gorączce,

problemach skórnych,

infekcjach dróg moczowych,

problemach hormonalnych.

Wielu lekarzy ginekologów poleca stosowanie ziół szczególnie u kobiet w różnym wieku - nie tylko wtedy, gdy pojawiają się dolegliwości związane z hormonami, menopauzą, endometriozą, jelitami czy tarczycą, ale także jako profilaktykę i poprawę komfortu życia.

Przeciwzapalny napar z ziół warto pić codziennie 123RF/PICSEL

Rośliny, które mają nieoceniony wpływ na cały organizm i są zalecane do sporządzania naparów - szczególnie dla kobiet, można dostać w każdym sklepie zielarskim - stacjonarnie lub w sieci (najlepiej, aby były ekologiczne). Warto je ze sobą połączyć (po pół łyżeczki), zalać wrzątkiem i zaparzyć. Mieszankę przeciwzapalną należy pić regularnie, najlepiej dwa razy dziennie. Do ziół o działaniu przeciwzapalnym, szczególnie zalecanym dla kobiet należą:

Kwiat lipy - wpływa korzystnie na układ trawienny, nerwowy, wspomaga leczenie infekcji, wspiera organizm w stanach napięcia, co pośrednio wpływa na układ hormonalny.

Pięciornik gęsi - działa rozkurczowo, przeciwzapalnie i ściągająco, może być pomocny przy bólach menstruacyjnych.

Krwawnik pospolity - hamuje drobne krwawienia wewnętrzne, działa antyseptycznie i uspokajająco, zmniejsza stany zapalne.

Liśce melisy - poza tym, że działają uspokajająco i wyciszająco, rozluźniają też mięśnie gładkie i mogą obniżać poziom TSH.

Ogórecznik lekarski - działa wszechstronnie, wspierając zarówno zdrowie fizyczne, jak i kondycję skóry - m.in. łagodzi dolegliwości hormonalne, działa przeciwzapalnie oraz kojąco na układ nerwowy.

Skrzyp polny - wspiera gospodarkę hormonalną, szczególnie w okresie menopauzy, może być stosowany pomocniczo w celu łagodzenia zbyt obfitych krwawień miesięcznych i wspomaga mineralizację kośćca, co jest istotne w profilaktyce osteoporozy.

Pamiętaj, że jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki lub masz choroby przewlekłe, stosowanie ziół warto wcześniej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, aby uniknąć niepożądanych interakcji.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

