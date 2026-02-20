Spis treści: "Sowy" i "ranne ptaszki" "Nocne marki" z większym ryzykiem chorób serca Wystarczą zmiany w stylu życia by obniżyć ryzyko

"Sowy" i "ranne ptaszki"

To nic zaskakującego, że ludzie dzielą się na tych, którzy wolą dłużej posiedzieć i leoiej funkcjonują w późniejszych godzinach i na tych, którzy kładą się wcześniej i zaczynają dzień z energią już od wczesnych godzin porannych. Jednak w świetle ostatnich doniesień ze świata nauki te kwestie mogą mieć spore znaczenie w określaniu ryzyka ewentualnych problemów z sercem i układem naczyniowym.

Ostatnie duże badanie opublikowane w Journal of the American Heart Association ujawniło zaskakujące powiązania między tym, kiedy chodzimy spać, a zdrowiem serca i to w skali, jakiej wcześniej nie obserwowano. Naukowcy przeanalizowali dane ponad 320 tysięcy dorosłych uczestników badania UK Biobank, klasyfikując ich według tzw. chronotypu, czyli naturalnej preferencji rytmu dnia i nocy.

"Nocne marki" z większym ryzykiem chorób serca

Warto popracować nad zmianą swojej zwyczajowej pory kładzenia się spać Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Osoby określające siebie jako "definitywnie nocne marki" (czyli klasyczne "sowy", które często pozostają aktywne późno w nocy i chodzą spać po północy) miały znacznie częściej gorsze wyniki zdrowia sercowo‑naczyniowego. Wskaźnik ogólnej kondycji serca mierzony przez ocenę ośmiu kluczowych aspektów zdrowia (takich jak dieta, aktywność, jakość snu czy ciśnienie krwi) był u nocnych marków gorszy o prawie 79 proc., a po 14‑letniej obserwacji ryzyko zawału serca lub udaru u tej grupy było o 16 proc. wyższe niż u osób o bardziej unormowanym i klasycznym rytmie dnia i nocy. Efekt ten wydawał się silniejszy u kobiet niż u mężczyzn.

Autorzy badania podkreślają jednak, że sam chronotyp nie musi bezpośrednio powodować chorób serca, ale raczej sprzyja zachowaniom, które zwiększają ryzyko takich chorób. Ludzie aktywni głównie wieczorem częściej mają niezdrowe nawyki, takie jak stosowanie używek, gorsza jakość snu, mniejsza aktywność fizyczna czy niezbilansowana dieta, które w sumie odpowiadają za około 75 proc. obserwowanego przez specjalistów ryzyka kardiologicznego.

Wystarczą zmiany w stylu życia by obniżyć ryzyko

Wstawanie wcześniej związane z szybszym położeniem się spać może pozytywnie wpłynąć na zdrowie serca Graham Oliver 123RF/PICSEL

Nie oznacza to, że bycie "sową" skazuje kogoś na chorobę - eksperci podkreślają, że wiele z tych czynników można poprawić poprzez chociażby zmiany stylu życia, lepszą higienę snu czy redukcję szkodliwych używek. Co więcej, badanie wskazuje na znaczenie dopasowania codziennych zachowań do indywidualnego rytmu biologicznego, a nie tylko do społecznych oczekiwań wczesnego wstawania, tak by lepiej chronić zdrowie serca, niezależnie od tego, czy śpisz do późna, czy wstajesz o świcie. Warto zatem popracować nad tym, o której godzinie kładziemy się spać, o której wstajemy, czy śpimy w dzień i czy stosujemy się do zasad zdrowego stylu życia.

Badanie: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.125.044189

