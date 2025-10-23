Nie tylko dieta wydłuża życie

To, że ruch, zdrowa dieta, rozwiązywanie łamigłówek i suplementacja witaminą D mogą realnie wpłynąć na jakość i długość naszego życia, wiadomo już od dawna. Mnogość publikacji naukowych dowodzących skuteczności zdrowego stylu życia świadczy o tym, że nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Jednak istnieją także inne czynniki, które niewiele mają wspólnego z tym, jak jemy czy ile godzin na dobę śpimy. Okazuje się bowiem, że także to, jakimi ludźmi się otaczamy, może przyczynić się do spowolnienia procesu starzenia się naszych organizmów. Jeśli masz szczęście mieć obok siebie przyjaciół jeszcze od lat szkolnych czy przedszkolnych, masz stały i głęboki kontakt z bliskimi z rodziny, to według naukowców, masz świetne "wyposażenie", by dosłownie wolniej się starzeć.

Zaskakujące wnioski naukowców

Badania opublikowane w Brain, Behavior and Immunity-Health pokazują, że silne więzi społeczne mogą spowolnić starzenie się organizmu na poziomie komórkowym. Naukowcy analizowali dane ponad 2100 dorosłych uczestników badania "Midlife in the United States" i odkryli, że osoby, które otrzymywały większe wsparcie od rodziny i przyjaciół, miały wolniejsze starzenie epigenetyczne. Oznacza to, że ich komórki zachowywały się młodziej niż u osób samotnych lub społecznie wyizolowanych.

Wsparcie, radość, opieka - przyjaciele i rodzina to ważne filary naszego życia 123RF/PICSEL

Dodatkowo, uczestnicy z silnymi relacjami społecznymi mieli niższy poziom interleukiny-6 - białka związanego z przewlekłym stanem zapalnym, który przyspiesza procesy starzenia i sprzyja chorobom przewlekłym. To pokazuje, że przyjaźnie i wsparcie bliskich działają nie tylko na psychikę, ale też na fizjologię organizmu.

Eksperci z Cornell University podkreślają, że nie tylko długoletnie relacje mają znaczenie. Nowe, głębokie przyjaźnie także mogą przynieść korzyści zdrowotne. Liczy się jakość więzi, poczucie bezpieczeństwa, bycia wysłuchanym i wspieranym. Silne wsparcie społeczne poprawia samopoczucie, redukuje stres, zwiększa odporność, a nawet może wydłużyć życie o kilka lat.

W praktyce oznacza to, że warto inwestować w swoje relacje: spotykać się z przyjaciółmi, okazywać im wsparcie, dzielić emocje i celebrować wspólne chwile. To nie tylko poprawia jakość życia, ale może być także twoim "eliksirem młodości".

