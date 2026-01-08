Spis treści: Problemy ze snem, czyli plaga naszych czasów Lepszy sen to dłuższe życie Nawyk, który rujnuje sen Problemy ze snem? Wprowadź zdrowe nawyki

Problemy ze snem, czyli plaga naszych czasów

W ostatnich latach jest prawdziwą plagą. Mowa o bezsenności, jednej z najszybciej rozwijających się chorób cywilizacyjnych. Przyczyn jest wiele, a wśród nich należy wymienić sztuczne oświetlenie, brak aktywności fizycznej, praca zmianowa, podróżowanie do innych stref czasowych, stres, siedzący tryb życia, używki i niezdrowe jedzenie. Na problemy ze snem skarży się niemal 50 proc. Amerykanów, 45 proc. Australijczyków i niemal 50 proc. Polaków.

Sen to jeden z fundamentów prawidłowego funkcjonowania organizmu. Długotrwały brak snu prowadzi do problemów z koncentracją, pogorszenia pamięci, powoduje bóle głowy i nasila odczuwanie stresu. Jeśli sen trwa dość krótko, zmniejsza się aktywność komórek układu odpornościowego, przez co wzrasta ryzyko infekcji.

Co więcej, bezsenność prowadzi do wydzielania kortyzolu, czyli hormonu stresu i insuliny. A to prosta droga do problemów związanych z niewłaściwym stężeniem glukozy we krwi. Długotrwały brak snu może też zaostrzać stany lękowe i prowadzić do depresji.

Lepszy sen to dłuższe życie

Problemy ze snem nadal znajdują się pod lupą naukowców. Tym razem postanowili sprawdzić, jak wprowadzenie zdrowych nawyków może pomóc uporać się z bezsennością. Analiza przygotowana przez London School of Economics i Vitality (ubezpieczyciel zdrowotny) wykazała, że nie tylko pomogą spokojnie spać, ale i wydłużą długość życia nawet o cztery lata. Badania wykazały, że 90 proc. Brytyjczyków ma problemy ze snem. Wśród powodów wskazano stres, różne pory zasypiania i niedostateczną jego ilość.

Zgodnie z danymi, 47 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii śpi mniej niż siedem godzin na dobę. Osoby, które nie śpią wystarczająco długo, są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym, choroby serca, nowotwory i cukrzycę typu 2. Raport szacuje, że osoby śpiące odpowiednią liczbę godzin i chodzące spać o tej samej porze, mogą wydłużyć długość życia od dwóch do czterech lat. Dodatkowo, jeśli będą regularnie ćwiczyć i utrzymywać odpowiednią wagę, długość ta może wynieść nawet do pięciu lat.

"Poprawa wynikająca z lepszego snu może przełożyć się na około dwa do czterech dodatkowych lat życia, a wraz z nimi na lepszą jakość zdrowia w całym okresie życia" - podaje raport.

Nawyk, który rujnuje sen

Eksperci zwrócili uwagę, że zdrowy sen jest rujnowany przez pewien nawyk. Mowa o "blasku ekranu" telefonu. Scrollowanie telefonu wprowadza w stan czuwania i oszukuje mózg, że nadal trwa dzień. To sprawia, że hamuje produkcję melatoniny, która jest "zwiastunem snu".

"Kładzenie się spać 15 minut wcześniej każdego wieczoru lub sięganie po książkę zamiast oglądania kolejnego odcinka może z czasem przynieść znaczącą różnicę" - cytuje wypowiedź dr Katie Tryon, wiceprezes Vitality, portal thesun.co.uk.

Eksperci podkreślają, że brak korzystania z telefonu na godzinę przed snem i zastąpienie tej czynności czytaniem poprawi jakość snu, a poranna pobudka nie będzie aż tak dotkliwa.

Prof. Joan Costa-i-Font z London School of Economics zaznacza, że "zachowania związane ze snem to nie tylko poczucie wypoczęcia - potencjalny wpływ na zdrowie i gospodarkę jest ogromny".

Problemy ze snem? Wprowadź zdrowe nawyki

Jak jeszcze poprawić jakość snu? Dr Neil Stanley, który od ponad 40 lat zajmuje się badaniem snu, na łamach thesun.co.uk podzielił się kilka przydatnymi radami. Wbrew pozorom, są one naprawdę proste. Klucz tkwi w systematyczności.

Ekspert przyznaje, że potrzebuje od 9 do 9,5 godzin snu, by w ciągu kolejnego dnia czuć się najlepiej. W związku z tym kładzie się spać między 21.30 a 22.30 i wstaje między 6 a 6.30 (nawet w weekendy). Dr Stanley nie ćwiczy wieczorami i nie je późno w nocy. W sypialni nie ma telewizora, radia i komputera, a przed pójściem spać czyta książkę. Ekspert radzi, by na półce obok łóżka mieć zawsze długopis i kartkę papieru. Gdy nocą "zasypują" go zmartwienia i myśli, po prostu je zapisuje. Jeśli budzi się w nocy, nie sięga po telefon, a książkę - czyta ją od 10 do 60 minut.

