Lato minęło, ale warzywniaki nie pustoszeją

Jesień to czas, kiedy natura zwalnia, ale jednocześnie oferuje nam wszystko, czego potrzebuje nasz organizm, by wzmocnić odporność i przygotować się na chłodniejsze miesiące. Choć dynia jest bezdyskusyjną królową sezonu, nie każdy za nią przepada i wie, jak ją przyrządzić. Warto jednak sięgnąć po inne skarby jesieni, które są równie bogate w witaminy, przeciwutleniacze i naturalną energię.

Właśnie teraz smakują najpełniej i mają największą moc. Nie bez powodu specjaliści apelują, by jeść sezonowo i zgodnie z naturą - idąc zgodnie z rytmem zmieniających się pór roku, dostarczamy na bieżąco i w najlepszej, świeżej formie, wszystkich składników odżywczych, których nam najbardziej brakuje. Oto najlepsze wybory na tę jesień.

7 najlepszych wyborów na tę jesień

Wybierajmy te twarde i kwaskowate jabłka. Będą najlepsze na jesień Canva Pro INTERIA.PL

Jednym z najprostszych i najzdrowszych wyborów są jabłka. Pełne błonnika, zwłaszcza pektyn, pomagają regulować trawienie i wspierać funkcjonowanie jelit, a zawarta w nich witamina C wzmacnia odporność i poprawia kondycję skóry. Najlepiej wybierać jabłka lokalne, chrupiące i lekko kwaskowe. Będą idealne do owsianki, pieczone z cynamonem lub jako przekąska na surowo. Jedno jabłko dziennie zapewnia cały szereg zdrowotnych korzyści. Jakich? W serwisie Interia Zdrowie dziennikarka Małgorzata Janik dokładnie opisała wszystkie benefity takiej miesięcznej jabłkowej "kuracji".

Tuż obok jabłek królują gruszki, które mają podobne właściwości, ale są delikatniejsze w smaku i wyjątkowo soczyste. Dostarczają błonnika rozpuszczalnego, który pomaga regulować poziom cholesterolu i wspiera układ pokarmowy.

Słodkie ziemniaki, czyli bataty doskonale zastąpią klasyczne ziemniaki Canva Pro INTERIA.PL

Nie można też pominąć batatów, które dzięki zawartości beta-karotenu (prekursora witaminy A) wzmacniają odporność, chronią wzrok i skórę. Dodatkowo są źródłem potasu, wspomagającego prawidłowe ciśnienie krwi i mają działanie przeciwzapalne. Warto piec je w piekarniku, miksować na kremowy koktajl lub łączyć z przyprawami korzennymi dla rozgrzewającego efektu. Świetnie zastąpią klasyczne ziemniaki.

Brukselka, choć niepozorna, ma w sobie moc witamin Canva Pro INTERIA.PL

W jesiennym menu powinno znaleźć się także miejsce dla brukselki - niewielkiej, ale niezwykle wartościowej. Należy do rodziny warzyw krzyżowych, dzięki czemu zawiera silne przeciwutleniacze, witaminę C i K, wspiera naturalne procesy detoksykacji i działa przeciwzapalnie. Pieczona z oliwą i solą morską staje się chrupiąca i słodkawa, a w połączeniu z orzechami lub granatem nabiera eleganckiego charakteru. Doskonałym pomysłem będzie przygotowanie na jej bazie gorącej zupy z dodatkiem ziemniaków i śmietanki.

Sok z granatów wielu uważa za najsmaczniejszy ze wszystkich Canva Pro INTERIA.PL

Teraz czas na nieco egzotyki. Granaty to prawdziwa bomba antyoksydacyjna. Ich czerwone "ziarna" są pełne polifenoli, witaminy C i potasu, które wspierają układ krążenia, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i pomagają zachować młodość skóry. Wystarczy dodać garść do sałatki lub porannego jogurtu, by wprowadzić do diety kolor i energię. Świeżo wyciśnięty sok z granatu też będzie doskonałym sposobem, by zaopatrzyć się w najcenniejsze witaminy.

Buraki można przygotować na wiele sposobów - od zjedzenia ich na surowo, aż po sporządzenie barszczu Canva Pro INTERIA.PL

Jesień to także czas buraków, które są źródłem kwasu foliowego, manganu i błonnika, a zawarte w nich naturalne azotany wspierają krążenie i poprawiają wydolność organizmu. Pieczone, tarte na surowo lub w formie kremu dostarczają energii i oczyszczają organizm.

Żurawina słynie ze swojego dobroczynnego działania na drogi moczowe Canva Pro INTERIA.PL

Doskonałym uzupełnieniem jesiennej diety będzie również żurawina, bogata w polifenole i witaminę C, znana ze swojego korzystnego wpływu na drogi moczowe i odporność.

Sezonowo znaczy zdrowiej i lepiej

Dlaczego warto sięgać po te produkty właśnie teraz? Bo są w szczycie sezonu - pełne smaku, witamin i naturalnej mocy. Choć część z wymienionych smakołyków nie rośnie w naszym kraju, to nadal właśnie jesień jest najlepszym czasem, by je zajadać. Zaletą spożywania produktów sezonowych jest doskonałe przyswajanie wszystkich niezbędnych nam witamin. Żaden suplement ani syrop nie da nam wchłaniania na takim poziomie, co świeże owoce i warzywa. Jesień to czas, by jeść mądrzej i czerpać z natury to, co wzmacnia odporność, poprawia nastrój i pozwala poczuć się dobrze i w pełni sił.

