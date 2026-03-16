Niezbędny składnik diety każdego człowieka. Polacy wciąż mają niedobory, a konsekwencje bywają fatalne
Lekarze i dietetycy są jednogłośni. Dla większości mieszkańców Polski suplementacja pewnych składników odżywczych jest konieczna. Mowa jednak nie tylko o witaminie D3, ale także jednym, odgrywającym kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu związku. Powinni przyjmować go dorośli oraz dzieci. O jakim suplemencie mowa?
Spis treści:
- Co suplementować? Witamina D3 to nie wszystko
- Czym są kwasy tłuszczowe omega-3 i dlaczego warto je przyjmować?
- Gdzie znajdziemy kwasy omega-3?
- Ile wynosi zapotrzebowanie na kwasy omega-3 i w jaki sposób je suplementować?
Co suplementować? Witamina D3 to nie wszystko
O tym, jak bardzo ważne jest dla mieszkańców naszej strefy klimatycznej przyjmowanie witaminy D3 - szczególnie w okresie od września do kwietnia, mówi się zewsząd. U noworodków, niemowląt i dzieci jest to wręcz obowiązkowe, a zalecenia dotyczą również seniorów i kobiet w ciąży. Witamina D3 to bowiem składnik, który zapobiega osteoporozie, krzywicy, wzmacnia odporność, układ sercowo-naczyniowy i nerwowy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że istnieje jeszcze jeden związek, który powinien przyjmować każdy z nas. Chodzi o cenne, wspierające organizm na wielu płaszczyznach kwasy tłuszczowe omega-3. Dlaczego odgrywają one tak istotną rolę w naszej codziennej diecie?
Zobacz również:
Czym są kwasy tłuszczowe omega-3 i dlaczego warto je przyjmować?
Omega-3 to tak zwane niezbędne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), których obecność w diecie (podobnie jak kwasów tłuszczowych omega-6, które znajdują się m.in. w olejach roślinnych) jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich wpływ na zdrowie był tematem wielu badań na całym świecie i dziś wiadomo, że wpływają one korzystnie przede wszystkim na:
- układ sercowo-naczyniowy
- rozwój mózgu i oczu u płodu oraz dzieci
- prawidłowe ciśnienie krwi i poziomu trójglicerydów oraz cholesterolu LDL
- ogólną odporność organizmu
- funkcje poznawcze, koncentrację i nastrój
Ponadto kwasy tłuszczowe omega-3 działają przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, przeciwdepresyjnie, zmniejszają ryzyko infekcji i wspierają leczenie chorób skórnych, w tym AZS.
Gdzie znajdziemy kwasy omega-3?
Kwasy omega-3 naturalnie występują zarówno w produktach pochodzenia roślinnego - m.in. w nasionach oleistych (siemieniu lnianym, nasionach chia), orzechach, algach morskich, olejach - lnianym, rzepakowy, konopny, jak również w tłustych rybach - śledziach, sardynkach, łososiach. Ich odzwierzęce źródła to natomiast główne źródło EPA i DHA - wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, których ludzki organizm nie jest w stanie wyprodukować w ilościach wystarczających dla utrzymania zadowalającego zdrowia. W związku z tym, poza spożywaniem produktów bogatych w kwasy omega-3, zalecana jest ich suplementacja.
Ile wynosi zapotrzebowanie na kwasy omega-3 i w jaki sposób je suplementować?
Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na kwasy omega-3 według oficjalnych zaleceń wynosi od 0,8 g do 1,1 g/dzień ALA (prekursor omega-3) oraz od 0,3 g do 0,5 g/dzień EPA i DHA - ogółem to minimum 250-500 mg. Aby je pokryć powinno się spożywać minimum dwa zbilansowane posiłki dziennie zawierające te składniki, co nierzadko bywa trudne do zrealizowania. Z związku z tym eksperci zalecają wdrożenie kwasów omega-3 również w postaci suplementów, w jednej lub dwóch dawkach każdego dnia (w zależności od zapotrzebowania), najlepiej w trakcie posiłku. Suplementacja powinna trwać od kilku tygodni do trzech miesięcy, a taką kurację warto powtarzać nawet kilka razy w roku. Zdaniem wielu lekarzy - m.in. ginekologa, dr Tadeusz Oleszczuka, kwasy tłuszczowe omega-3 to obok witaminy D3 niezbędny składnik diety każdego człowieka, który zapewnia zdrowie fizyczne oraz psychiczne i dobre samopoczucie na długie lata. Należy przy tym zaznaczyć, że stosunek kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6 powinien wynosić 1:3. Niedobór tych pierwszych i nadmiar drugich obserwuje się u osób spożywających regularnie żywność przetworzoną i może nieść wiele negatywnych dla zdrowia skutków.