Co suplementować? Witamina D3 to nie wszystko

O tym, jak bardzo ważne jest dla mieszkańców naszej strefy klimatycznej przyjmowanie witaminy D3 - szczególnie w okresie od września do kwietnia, mówi się zewsząd. U noworodków, niemowląt i dzieci jest to wręcz obowiązkowe, a zalecenia dotyczą również seniorów i kobiet w ciąży. Witamina D3 to bowiem składnik, który zapobiega osteoporozie, krzywicy, wzmacnia odporność, układ sercowo-naczyniowy i nerwowy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że istnieje jeszcze jeden związek, który powinien przyjmować każdy z nas. Chodzi o cenne, wspierające organizm na wielu płaszczyznach kwasy tłuszczowe omega-3. Dlaczego odgrywają one tak istotną rolę w naszej codziennej diecie?

Czym są kwasy tłuszczowe omega-3 i dlaczego warto je przyjmować?

Omega-3 to tak zwane niezbędne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), których obecność w diecie (podobnie jak kwasów tłuszczowych omega-6, które znajdują się m.in. w olejach roślinnych) jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich wpływ na zdrowie był tematem wielu badań na całym świecie i dziś wiadomo, że wpływają one korzystnie przede wszystkim na:

układ sercowo-naczyniowy

rozwój mózgu i oczu u płodu oraz dzieci

prawidłowe ciśnienie krwi i poziomu trójglicerydów oraz cholesterolu LDL

ogólną odporność organizmu

funkcje poznawcze, koncentrację i nastrój

Ponadto kwasy tłuszczowe omega-3 działają przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, przeciwdepresyjnie, zmniejszają ryzyko infekcji i wspierają leczenie chorób skórnych, w tym AZS.

Gdzie znajdziemy kwasy omega-3?

Kwasy omega-3 naturalnie występują zarówno w produktach pochodzenia roślinnego - m.in. w nasionach oleistych (siemieniu lnianym, nasionach chia), orzechach, algach morskich, olejach - lnianym, rzepakowy, konopny, jak również w tłustych rybach - śledziach, sardynkach, łososiach. Ich odzwierzęce źródła to natomiast główne źródło EPA i DHA - wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, których ludzki organizm nie jest w stanie wyprodukować w ilościach wystarczających dla utrzymania zadowalającego zdrowia. W związku z tym, poza spożywaniem produktów bogatych w kwasy omega-3, zalecana jest ich suplementacja.

Większość z nas nie spożywa odpowiedniej ilości kwasów omega-3 każdego dnia. Aby zachować ich optymalny poziom i prawidłowy stosunek do omega-6, konieczna jest suplementacja

Ile wynosi zapotrzebowanie na kwasy omega-3 i w jaki sposób je suplementować?

Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na kwasy omega-3 według oficjalnych zaleceń wynosi od 0,8 g do 1,1 g/dzień ALA (prekursor omega-3) oraz od 0,3 g do 0,5 g/dzień EPA i DHA - ogółem to minimum 250-500 mg. Aby je pokryć powinno się spożywać minimum dwa zbilansowane posiłki dziennie zawierające te składniki, co nierzadko bywa trudne do zrealizowania. Z związku z tym eksperci zalecają wdrożenie kwasów omega-3 również w postaci suplementów, w jednej lub dwóch dawkach każdego dnia (w zależności od zapotrzebowania), najlepiej w trakcie posiłku. Suplementacja powinna trwać od kilku tygodni do trzech miesięcy, a taką kurację warto powtarzać nawet kilka razy w roku. Zdaniem wielu lekarzy - m.in. ginekologa, dr Tadeusz Oleszczuka, kwasy tłuszczowe omega-3 to obok witaminy D3 niezbędny składnik diety każdego człowieka, który zapewnia zdrowie fizyczne oraz psychiczne i dobre samopoczucie na długie lata. Należy przy tym zaznaczyć, że stosunek kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6 powinien wynosić 1:3. Niedobór tych pierwszych i nadmiar drugich obserwuje się u osób spożywających regularnie żywność przetworzoną i może nieść wiele negatywnych dla zdrowia skutków.

