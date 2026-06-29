Spis treści: Obrzęki nóg to zmora podczas ciepłych dni Skuteczne ćwiczenia na opuchnięte nogi

Obrzęki nóg to zmora podczas ciepłych dni

Uczucie ciężkości, opuchlizna, zastój wody w nogach - z takimi problemami mierzy się podczas fali upałów mnóstwo osób. Najlepszą radą jest oczywiście picie jak największej ilości wody, by nie dopuścić do odwodnienia, bo to właśnie w takim przypadku nasze ciało "zatrzymuje" płyny i uruchamia mechanizm magazynowania wody, co może prowadzić do opuchlizny. Choć oczywiście upał to tylko jedna z możliwych przyczyn, bo obrzęki dolnych kończyn mogą mieć także inne powody:

długie siedzenie lub stanie,

nadmiar soli w diecie,

niewydolność żylna,

ciąża,

niektóre leki,

choroby serca, nerek, wątroby,

problemy z układem limfatycznym.

Na szczęście można sobie z tym dyskomfortem poradzić w domowy, bardzo prosty sposób - wykonując kilka prostych ćwiczeń.

Skuteczne ćwiczenia na opuchnięte nogi

Wszystkie ruchy wykonuj w tej pozycji - leżąc płasko na plecach na podłodze lub w łóżku 123RF/PICSEL

Wszystkie ćwiczenia wykonuj, leżąc na plecach - najlepiej na podłodze, ale osoby starsze mogą spokojnie ćwiczyć także na łóżku.

1. Rozruszaj stopy i dłonie

Unieś wyprostowane nogi i ręce do góry. Następnie powoli zginaj i prostuj stopy oraz dłonie - kieruj palce raz w stronę siebie, a raz od siebie. Potem wykonaj spokojne ruchy obrotowe stopami i nadgarstkami. Powtórz całość 6-8 razy.

2. Rozszerzanie nóg

Trzymając nogi uniesione pionowo do góry, powoli rozsuwaj je na boki, a następnie wracaj do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 8 razy.

3. Rozluźnienie nóg

Ugnij nogi w kolanach i delikatnie potrząsaj nimi przez kilka sekund, tak aby rozluźnić mięśnie i pobudzić krążenie.

4. Ruch dla bioder

Zegnij nogi w kolanach, obejmij je dłońmi i wykonuj spokojne, okrężne ruchy nogami.

5. Delikatne skręty nóg

Połóż stopy na podłodze, pozostawiając nogi zgięte w kolanach. Powoli opuszczaj oba kolana raz na jedną, raz na drugą stronę, starając się nie odrywać dolnej części pleców od podłoża.

Ćwiczenia możesz wykonywać nawet kilka razy dziennie. Są proste, nie zajmują dużo czasu i pomagają pobudzić krążenie oraz zmniejszyć zastój płynów w organizmie. Pamiętaj również o odpowiednim nawodnieniu - zwykle zaleca się około 1,5-2 litrów płynów dziennie, chyba że lekarz zalecił inaczej.

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