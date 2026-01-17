Spis treści: Siarka - co to za związek? Siarka i jej właściwości zdrowotne Woda siarczkowa - napój na wagę złota Jak działa woda siarczkowa i kto powinien ją pić? Dieta siarkowa - komu jest polecana?

Siarka - co to za związek?

Siarka to pierwiastek charakteryzujący się intensywną, żółtą barwą, w naturze występujący w postaci gazowej, w stanie wolnym lub w postaci związków chemicznych. Znajduje się m.in. w główce od zapałki i jest również składnikiem prochu strzelniczego oraz lawy wulkanicznej. Nie każdy ma jednak świadomość, że siarka jest także obecna w ludzkim ciele. Jest jej tam co prawda bardzo niewiele, bo około 150 mg, jednak pełni istotne funkcje - wchodzi w skład wielu białek i bierze udział w wielu reakcjach zachodzących w organizmie.

Siarka i jej właściwości zdrowotne

Siarka wykazuje wiele właściwości prozdrowotnych. Pierwiastek ten działa oksydacyjnie, immunomodulująco i przeciwzapalnie. Sprawdza się też w leczeniu wielu dolegliwości - np. po różnych urazach mechanicznych, a także stanowi pomoc w stanach zapalnych stawów. Siarka bierze ponadto udział w syntezie tkanki łącznej, kolagenu, a także włosów, skóry i paznokci i jest niezbędna do tworzenia enzymów.

Woda siarczkowa - napój na wagę złota

Pozytywny wpływ siarki na zdrowie i samopoczucie znany jest nam od dawien dawna. Najbardziej popularne zabiegi z wykorzystaniem tego związku stosowane są w wielu uzdrowiskach, na basenach termalnych czy w gabinetach odnowy biologicznej. Okazuje się jednak, że z dobroczynnego działania siarki można, a nawet warto korzystać nie tylko w formie zewnętrznej ale również w postaci codziennego nawodnienia. Woda siarkowa, o której ostatnio mówi się coraz więcej, łączy w sobie walory prozdrowotne i odchudzające. Będzie więc idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących zadbać o sylwetkę w sposób naturalny i bezpieczny. Jakie jeszcze właściwości ma siarka i komu szczególnie poleca się picie wody z jej dodatkiem?

Woda siarczkowa może być pomocna w czasie odchudzania, gdyż wspiera prawidłowy metabolizm ALEX LYPA 123RF/PICSEL

Jak działa woda siarczkowa i kto powinien ją pić?

Spożywanie wody siarczkowej może być genialnie działającym elementem diety odchudzającej, ale nie tylko. Działa bowiem wielopoziomowo:

stymuluje wydzielanie soków żołądkowych

poprawia trawienie i metabolizm

wspomaga oczyszczanie wątroby

pomaga usunąć toksyny

wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej

może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu i poprawy profilu lipidowego

Napój ten szczególnie jest więcej polecany osobom, które borykają się z:

chorobami reumatycznymi

chorobami skórnymi

chorobami stawów i kręgosłupa

Napój ten warto wprowadzić także przy miażdżycy, cukrzycy i dnie moczanowej.

Mimo całego ogromu zalet, woda siarczkowa posiada także jedną wadę, która dyskwalifikuje ją w oczach wielu osób. Ma charakterystyczny, nieprzyjemny zapach zgniłych jaj, jest lekko słona w smaku, trochę kwaśna, z mineralnym posmakiem. Z tego też powodu w popularnych uzdrowiskach często omijana jest szerokim łukiem. Niektórzy próbują poprawić jej smak plasterkami cytryny, limonki, pomarańczy lub naparami z mięty czy ziół. Kluczowe jest jednak stosowanie wody siarczkowej zgodnie z zaleceniami leczniczymi.

Woda siarczkowa ma jedną wadę. Jej zapach i smak są dla niektórych wręcz odrażające 123RF/PICSEL

Dieta siarkowa - komu jest polecana?

Stosując przeróżne diety odchudzające nierzadko zapomina się, że dobrze zbilansowany jadłospis wspierający utratę wagi, powinien bazować na naturalnych produktach, które wspierają mikroflorę jelitową. Dobra kondycja jelit wpływa bowiem na lepsze przyswajanie składników odżywczych z pożywienia i redukcji masy ciała.

Ostatnimi czasy popularne staje się nie tylko picie wody siarczkowej jako pewnego rodzaju naturalnego suplementu, ale także stosowanie redukcyjnych diet siarczkowych. W ramach takiej kuracji zaleca się spożywanie warzyw bogatych w siarkę - np. brokułów, kapusty, jak również jogurtów, kefirów, kiszonek i zakwasów. Taki model żywienia w połączeniu z wodą siarczkową zdaniem ekspertów poprawia przemianę materii i przyspiesza utratę tkanki tłuszczowej.

Stosowanie diety siarkowej dietetycy zalecają szczególnie osobom z problemami metabolicznymi, często seniorom, a także osobom, które bezskutecznie walczą z nadwagą, otyłością, a także cierpią na:

schorzenia stawów

osteoporozę

choroby skóry (trądzik, łuszczyca)

schorzenia układu krążenia

cukrzycę

Dieta bogata w siarkę może być również stosowana przez zdrowe osoby w celach profilaktycznych, poprawy samopoczucia czy w czasie odbywania kuracji detoksykujących.

