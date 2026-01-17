Odchudza, usuwa toksyny. Eliksir, który przyprawia o mdłości
Naturalne specyfiki poprawiające zdrowie i wspomagające odchudzanie zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Poza ziołami, naparami czy rozgrzewającymi przyprawami coraz więcej mówi się o piciu wody siarczkowej. Jak działa siarka na organizm człowieka i w czym, poza utratą kilogramów może pomóc?
Spis treści:
- Siarka - co to za związek?
- Siarka i jej właściwości zdrowotne
- Woda siarczkowa - napój na wagę złota
- Jak działa woda siarczkowa i kto powinien ją pić?
- Dieta siarkowa - komu jest polecana?
Siarka - co to za związek?
Siarka to pierwiastek charakteryzujący się intensywną, żółtą barwą, w naturze występujący w postaci gazowej, w stanie wolnym lub w postaci związków chemicznych. Znajduje się m.in. w główce od zapałki i jest również składnikiem prochu strzelniczego oraz lawy wulkanicznej. Nie każdy ma jednak świadomość, że siarka jest także obecna w ludzkim ciele. Jest jej tam co prawda bardzo niewiele, bo około 150 mg, jednak pełni istotne funkcje - wchodzi w skład wielu białek i bierze udział w wielu reakcjach zachodzących w organizmie.
Siarka i jej właściwości zdrowotne
Siarka wykazuje wiele właściwości prozdrowotnych. Pierwiastek ten działa oksydacyjnie, immunomodulująco i przeciwzapalnie. Sprawdza się też w leczeniu wielu dolegliwości - np. po różnych urazach mechanicznych, a także stanowi pomoc w stanach zapalnych stawów. Siarka bierze ponadto udział w syntezie tkanki łącznej, kolagenu, a także włosów, skóry i paznokci i jest niezbędna do tworzenia enzymów.
Woda siarczkowa - napój na wagę złota
Pozytywny wpływ siarki na zdrowie i samopoczucie znany jest nam od dawien dawna. Najbardziej popularne zabiegi z wykorzystaniem tego związku stosowane są w wielu uzdrowiskach, na basenach termalnych czy w gabinetach odnowy biologicznej. Okazuje się jednak, że z dobroczynnego działania siarki można, a nawet warto korzystać nie tylko w formie zewnętrznej ale również w postaci codziennego nawodnienia. Woda siarkowa, o której ostatnio mówi się coraz więcej, łączy w sobie walory prozdrowotne i odchudzające. Będzie więc idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących zadbać o sylwetkę w sposób naturalny i bezpieczny. Jakie jeszcze właściwości ma siarka i komu szczególnie poleca się picie wody z jej dodatkiem?
Jak działa woda siarczkowa i kto powinien ją pić?
Spożywanie wody siarczkowej może być genialnie działającym elementem diety odchudzającej, ale nie tylko. Działa bowiem wielopoziomowo:
- stymuluje wydzielanie soków żołądkowych
- poprawia trawienie i metabolizm
- wspomaga oczyszczanie wątroby
- pomaga usunąć toksyny
- wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej
- może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu i poprawy profilu lipidowego
Napój ten szczególnie jest więcej polecany osobom, które borykają się z:
- chorobami reumatycznymi
- chorobami skórnymi
- chorobami stawów i kręgosłupa
Napój ten warto wprowadzić także przy miażdżycy, cukrzycy i dnie moczanowej.
Mimo całego ogromu zalet, woda siarczkowa posiada także jedną wadę, która dyskwalifikuje ją w oczach wielu osób. Ma charakterystyczny, nieprzyjemny zapach zgniłych jaj, jest lekko słona w smaku, trochę kwaśna, z mineralnym posmakiem. Z tego też powodu w popularnych uzdrowiskach często omijana jest szerokim łukiem. Niektórzy próbują poprawić jej smak plasterkami cytryny, limonki, pomarańczy lub naparami z mięty czy ziół. Kluczowe jest jednak stosowanie wody siarczkowej zgodnie z zaleceniami leczniczymi.
Dieta siarkowa - komu jest polecana?
Stosując przeróżne diety odchudzające nierzadko zapomina się, że dobrze zbilansowany jadłospis wspierający utratę wagi, powinien bazować na naturalnych produktach, które wspierają mikroflorę jelitową. Dobra kondycja jelit wpływa bowiem na lepsze przyswajanie składników odżywczych z pożywienia i redukcji masy ciała.
Ostatnimi czasy popularne staje się nie tylko picie wody siarczkowej jako pewnego rodzaju naturalnego suplementu, ale także stosowanie redukcyjnych diet siarczkowych. W ramach takiej kuracji zaleca się spożywanie warzyw bogatych w siarkę - np. brokułów, kapusty, jak również jogurtów, kefirów, kiszonek i zakwasów. Taki model żywienia w połączeniu z wodą siarczkową zdaniem ekspertów poprawia przemianę materii i przyspiesza utratę tkanki tłuszczowej.
Stosowanie diety siarkowej dietetycy zalecają szczególnie osobom z problemami metabolicznymi, często seniorom, a także osobom, które bezskutecznie walczą z nadwagą, otyłością, a także cierpią na:
- schorzenia stawów
- osteoporozę
- choroby skóry (trądzik, łuszczyca)
- schorzenia układu krążenia
- cukrzycę
Dieta bogata w siarkę może być również stosowana przez zdrowe osoby w celach profilaktycznych, poprawy samopoczucia czy w czasie odbywania kuracji detoksykujących.