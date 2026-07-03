Spis treści: Trzy dekady analiz i badań Wsłuchaj się w swój organizm Nie bagatelizuj, nie próbuj "rozchodzić" To nie magiczne zaklęcie, a "informacja o współpracy"

Trzy dekady analiz i badań

Niemal 30 lat badań i obserwacji, grono naukowców, ponad 6 tys. osób w wieku od 41 do 96 lat poddawanych analizom. Wszystko po to, by dojść do naprawdę zaskakującego wniosku, że subiektywna, szczera odpowiedź na jedno kluczowe pytanie może okazać się czymś w rodzaju "biomarkera długowieczności".

Naukowcy sprawdzali aż 65 różnych czynników wpływających na ryzyko śmierci, m.in.:

płeć,

palenie papierosów,

styl życia,

stan zdrowia,

parametry medyczne,

różne zdolności poznawcze.

Ale próbując zawrzeć jego sens w pigułce, chodzi o to, jak wszystkie osoby odpowiadały na pytanie: "Jak oceniasz swoje zdrowie?". Choć brzmi niewiarygodnie, aby zwykła opinia człowieka o sobie samym mogła wpływać na potencjalną długość jego życia, to naprawdę ma znacznie głębszy sens niż może się nam wydawać.

Wsłuchaj się w swój organizm

Czy zatem jedno krótkie pytanie może powiedzieć o naszym zdrowiu więcej niż zestaw badań laboratoryjnych? Teoretycznie to tylko osobiste wrażenie. A jednak badanie dobitnie pokazuje, że osoby, które określają swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry, statystycznie żyją dłużej niż osoby oceniające go źle - nawet po uwzględnieniu wieku, chorób, stylu życia czy innych czynników medycznych.

Dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej dlatego, że organizm wysyła nam nawet tysiące drobnych sygnałów każdego dnia, zanim pojawią się wyraźne objawy choroby. Poziom energii po przebudzeniu, szybkość regeneracji, jakość snu, częstsze zmęczenie, spadek wydolności, trudne do opisania poczucie, że "coś jest inaczej niż zwykle". Większości tych zmian nie zauważamy świadomie. Mózg jednak stale je zbiera i analizuje. I właśnie to wyczulenie na nawet niewielkie zmiany i zdolność aktywnego "słuchania" swojego organizmu mogą mieć ogromny wpływ na to, czy czeka nas długie i zdrowe życie.

Nie bagatelizuj, nie próbuj "rozchodzić"

Nasze ciało wysyła nam wiele subtelnych sygnałów każdego dnia 123RF/PICSEL

Bardzo trafne będzie tu porównanie do kierowcy, który od lat prowadzi ten sam samochód. Nie jest mechanikiem, ale pewnego dnia zauważa, że z nieznanych mu na razie powodów, pojazd jeździ nieco inaczej niż zwykle. Choć na razie samochód nie wysyła żadnych sygnałów - silnik nie gaśnie, brak wycieków, irytujące kontrolki jeszcze się nie zapaliły, to jednak właściciel auta wie, że "coś jest nie tak". Podobnie działa nasze ciało - zanim problem stanie się widoczny w wynikach badań, organizm może już wysyłać sygnały ostrzegawcze. Jeśli reagujemy w porę, nie bagatelizujemy, nie próbujemy "przechodzić" rozwijającego się problemu, a reagujemy na bieżąco - to realnie może nas ocalić, czyli de facto wydłużyć nasze życie. Dlatego właśnie osoby, które w badaniu określiły swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, rzeczywiście mogły pochwalić się imponującym wiekiem.

To nie magiczne zaklęcie, a "informacja o współpracy"

Czy jesteś wyczulona na sygnały, które wysyła twój organizm każdego dnia? 123RF/PICSEL

To nie oznacza oczywiście, że samo pozytywne myślenie wydłuża życie. Że pomimo kiepskiego samopoczucie wypowiemy magiczne zaklęcie "Czuję się świetnie" i to zapewni nam świętowanie setnych urodzin. Nie chodzi też o mistyczną zdolność przewidywania przyszłości. Bardziej prawdopodobne jest to, że szczera odpowiedź na pytanie o własne zdrowie działa jak coś w rodzaju wewnętrznego raportu organizmu - podsumowanie wielu małych informacji, których pojedyncze badanie może jeszcze nie wychwycić. Właśnie dlatego tak proste pytanie może okazać się zaskakująco trafnym markerem długowieczności.

A ty? Jak oceniasz swoje zdrowie?

Badanie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26917212/

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