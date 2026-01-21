Oto zdrowsza alternatywa dla pszennego pieczywa. Zanim kupisz, sprawdź skład

Jedzenie pieczywa nieustannie budzi kontrowersje. Mimo iż większość dietetyków jest zdania, że nie należy z niego zupełnie rezygnować, coraz więcej osób świadomie wyklucza z diety chleb oraz bułki. Czy istnieje zdrowsza, a zarazem równie smaczna alternatywa dla pszennego pieczywa? Oto najlepsza opcja.

Zamień zwykłą mąkę pszenną na orkiszową. To zdecydowanie zdrowsza opcja
Zamień zwykłą mąkę pszenną na orkiszową. To zdecydowanie zdrowsza opcjamarcinm111123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy można jeść pieczywo w czasie odchudzania?
  2. Czy pieczywo jest zdrowe?
  3. Dlaczego warto jeść chleb orkiszowy?

Czy można jeść pieczywo w czasie odchudzania?

Coraz bardziej popularne stają się ostatnimi czasy diety niskowęglowodanowe, które zakładają niemal zupełnie wyeliminowanie z diety pieczywa i wyrobów mącznych. Zdaniem ekspertów taki model żywienia jest w stanie nie tylko pomóc w utracie kilogramów ale również załagodzić niektóre schorzenia - m.in. insulinooporność. Dla wielu jednak, całkowite rezygnowanie z pieczywa jest jednak nie do przejścia (szczególnie dla tych aktywnych fizycznie), a wielu specjalistów ds. żywienia wręcz odradza korzystanie z tego typu restrykcyjnych diet. Powód jest prosty - odmawianie sobie wszystkiego, co daje nam przyjemność z jedzenia często kończy się utratą zapału i motywacji do trwałych zmian. Rezygnowanie z pieczywa, makaronów i innych produktów mącznych może bowiem skutkować efektem "jojo" i powrotem do punktu wyjścia. Wielu dietetyków radzi więc, aby nie eliminować chleba, a stawiać na jego jakość. Zalecenia te dotyczą nie tylko odchudzających się, ale wszystkim tych, którzy chcą zdrowiej się odżywiać. Jakie zatem pieczywo wybierać?

Z chleba nie muszą rezygnować osoby odchudzające się. Jedzony w racjonalnych ilościach może wspomóc walkę z otyłością
Czy pieczywo jest zdrowe?

Należy mieć na uwadze, że w żywieniu kluczowy jest zdrowy rozsądek. Zdaniem dietetyków, dobrej jakości pieczywo to ważny element diety - jest bowiem źródłem energii i dostarcza wielu cennych składników. Dobrej jakości pieczywo wspiera trawienie, poprawia perystaltykę jelit i daje uczucie sytości na długo. Nie można jednak zapominać, że może być ono jednocześnie źródłem konserwantów, cukru i toksycznych związków, dlatego zanim kupisz jakiekolwiek gotowe wypieki, zapoznaj się z ich składem.

Dwie dłonie trzymające i rozłamujące świeży, okrągły bochenek chleba na tle szarej powierzchni. Widoczna jasna, puszysta struktura wnętrza pieczywa oraz chrupiąca, brązowa skórka.
Chleb orkiszowy jest tak samo smaczny jak tradycyjny, a zdecydowanie bardziej pożywny123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść chleb orkiszowy?

O tym, że produkty z pełnego przemiału są zdrowsze, aniżeli te wyprodukowane z oczyszczonej mąki wie już niemal każdy. Coraz częściej mówi się jednak, aby tradycyjne pieczywo pszenne zamieniać na orkiszowe. Dlaczego? Otóż orkisz to zdaniem ekspertów zdecydowanie zdrowsza, prastara odmiana pszenicy - jest bardziej wartościowy i mniej przetworzony. Zawiera więcej białka, błonnika, witamin (grupy B, A, D, E) i minerałów (żelazo, magnez, cynk, potas, selen). Ponadto orkisz jest łatwiej strawny i bogaty w kwasy tłuszczowe oraz sterole roślinne, które wspierają odporność, układ nerwowy i krążenia. Syci na dłużej i pomaga regulować poziom cholesterolu. Orkisz różni się od zwykłej pszenicy tym, że ma mocniejszą łuskę, co chroni go przed pestycydami i chorobami, a w produkcji nie jest używany w tak bardzo zmodyfikowanej formie. Jednocześnie można zrobić z niego tak samo smaczne pieczywo i wykorzystywać również do przygotowywania słodkich wypieków - np. naleśników, ciast itp.

