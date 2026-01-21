Spis treści: Czy można jeść pieczywo w czasie odchudzania? Czy pieczywo jest zdrowe? Dlaczego warto jeść chleb orkiszowy?

Czy można jeść pieczywo w czasie odchudzania?

Coraz bardziej popularne stają się ostatnimi czasy diety niskowęglowodanowe, które zakładają niemal zupełnie wyeliminowanie z diety pieczywa i wyrobów mącznych. Zdaniem ekspertów taki model żywienia jest w stanie nie tylko pomóc w utracie kilogramów ale również załagodzić niektóre schorzenia - m.in. insulinooporność. Dla wielu jednak, całkowite rezygnowanie z pieczywa jest jednak nie do przejścia (szczególnie dla tych aktywnych fizycznie), a wielu specjalistów ds. żywienia wręcz odradza korzystanie z tego typu restrykcyjnych diet. Powód jest prosty - odmawianie sobie wszystkiego, co daje nam przyjemność z jedzenia często kończy się utratą zapału i motywacji do trwałych zmian. Rezygnowanie z pieczywa, makaronów i innych produktów mącznych może bowiem skutkować efektem "jojo" i powrotem do punktu wyjścia. Wielu dietetyków radzi więc, aby nie eliminować chleba, a stawiać na jego jakość. Zalecenia te dotyczą nie tylko odchudzających się, ale wszystkim tych, którzy chcą zdrowiej się odżywiać. Jakie zatem pieczywo wybierać?

Czy pieczywo jest zdrowe?

Należy mieć na uwadze, że w żywieniu kluczowy jest zdrowy rozsądek. Zdaniem dietetyków, dobrej jakości pieczywo to ważny element diety - jest bowiem źródłem energii i dostarcza wielu cennych składników. Dobrej jakości pieczywo wspiera trawienie, poprawia perystaltykę jelit i daje uczucie sytości na długo. Nie można jednak zapominać, że może być ono jednocześnie źródłem konserwantów, cukru i toksycznych związków, dlatego zanim kupisz jakiekolwiek gotowe wypieki, zapoznaj się z ich składem.

Chleb orkiszowy jest tak samo smaczny jak tradycyjny, a zdecydowanie bardziej pożywny 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść chleb orkiszowy?

O tym, że produkty z pełnego przemiału są zdrowsze, aniżeli te wyprodukowane z oczyszczonej mąki wie już niemal każdy. Coraz częściej mówi się jednak, aby tradycyjne pieczywo pszenne zamieniać na orkiszowe. Dlaczego? Otóż orkisz to zdaniem ekspertów zdecydowanie zdrowsza, prastara odmiana pszenicy - jest bardziej wartościowy i mniej przetworzony. Zawiera więcej białka, błonnika, witamin (grupy B, A, D, E) i minerałów (żelazo, magnez, cynk, potas, selen). Ponadto orkisz jest łatwiej strawny i bogaty w kwasy tłuszczowe oraz sterole roślinne, które wspierają odporność, układ nerwowy i krążenia. Syci na dłużej i pomaga regulować poziom cholesterolu. Orkisz różni się od zwykłej pszenicy tym, że ma mocniejszą łuskę, co chroni go przed pestycydami i chorobami, a w produkcji nie jest używany w tak bardzo zmodyfikowanej formie. Jednocześnie można zrobić z niego tak samo smaczne pieczywo i wykorzystywać również do przygotowywania słodkich wypieków - np. naleśników, ciast itp.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL