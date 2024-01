Spis treści: 01 Właściwości naparu z liści laurowych

02 Jak się robi herbatę z liścia laurowego?

03 Napar na bazie liścia laurowego - przeciwwskazania

Właściwości naparu z liści laurowych

Zwolennicy ziołolecznictwa oraz naturalnych metod radzenia sobie z problemami zdrowotnymi chętnie sięgają po dary przyrody. Fitoterapię ustanowiono osobnym działem medycyny oraz farmakologii, których specjaliści na co dzień korzystają m.in. z dobrodziejstw liści laurowych. Roślina porasta przede wszystkim Chorwację, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by uprawiać ją także w polskim klimacie.

Liść laurowy najczęściej kojarzymy z przyprawą w wersji suszonej, bez której nie obędą się tradycyjne zupy, ciężkie dania mięsne, a nawet aromatyczne sosy. Składnik możemy wykorzystać do przygotowania odżywczej herbaty, której właściwościami zachwycają się nawet doświadczeni specjaliści. Dlaczego warto włączyć ją do codziennej diety? Napar na bazie liści laurowych:

Reklama

działa napotnie,

poprawia procesy trawienne,

obniża zbyt wysoki poziom cukru,

przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn,

likwiduje uczucie niestrawności

łagodzi szalejące w jamie ustnej stany zapalne,

dba o prawidłową pracę wątroby oraz nerek.

Sprawdź: Wyciągnij z kuchennej szafki. Przyciągną bogactwo, odepchną nieszczęścia

Jak się robi herbatę z liścia laurowego?

Zaparzenie wywaru, którego podstawę stanowią liście laurowe, wymaga od nas zgromadzenia jedynie dwóch składników. Ile liści laurowych na szklankę? Najbardziej popularne receptury mówią, by przygotować ok. 5 g pokruszonych listków, zalać wrzątkiem, a następie pozostawić pod przykryciem na 10-15 minut. To czas, w którym napar zdąży porządnie naciągnąć. W kolejnym kroku przecedzamy mieszankę do czystego kubka i pozostawiamy do przestudzenia.

Zdjęcie Z suszonych liści laurowych przygotujemy odżywczy napar / 123RF/PICSEL

Specjaliści zaznaczają, że to niejedyna opcja przygotowania herbaty z liści laurowych. O wiele mocniejsze działanie uzyskamy, jeśli wrzucimy pokruszone liście do garnka, zalejemy wodą i podgrzejemy przez kilka minut. Na tym proces przygotowanie się nie kończy. Po ściągnięciu naczynia z palnika odstawiamy je w chłodne miejsce na 6 godzin. Dopiero po tym czasie możemy przecedzić miksturę i wlać do kubka. Jak pić liść laurowy? Zaleca się spożywanie jednej szklanki naparu dziennie, najlepiej małymi łyczkami w ciągu całego dnia.

Sprawdź: Czym grozi niewyłowienie liści laurowych po gotowaniu? Sprawdzamy

Napar na bazie liścia laurowego - przeciwwskazania

Nie wszyscy będą w stanie skorzystać z dobrodziejstwa wynikających ze stosowania preparatów na bazie naturalnych składników. Nie inaczej jest także w przypadku wywaru z liści laurowych. Ze względu na brak informacji dotyczących wpływu naparu na rozwijający się płód, nie zaleca się przyjmowanie go przez kobiety w ciąży, a także okresie karmienia. Herbatki nie należy także podawać małym dzieciom.

Warto mieć na uwadze, by przed rozpoczęciem stosowania odżywczego naparu skonsultować swoją decyzję z lekarzem. Zdarza się, że składniki zawarte w liściu laurowym mogą wejść w szkodliwe interakcje z przyjmowanymi lekami. Wiąże się to z zaburzeniem ich działania. Zdecydowanie odradza się stosowanie domowego specyfiku przez osoby z zaburzeniem krzepliwości krwi oraz stosującym tabletki na obniżenie poziomu cukru.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liść laurowy. Magiczna i zdrowa przyprawa Interia.tv

Sprawdź również:

Obrzęki się zmniejszają, a żylaki będą mniej widoczne. Jedz często

Dzięki niemu zapomnisz o podjadaniu. Syci i pomoże w odchudzaniu