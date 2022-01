Dobry seks raczej nie kojarzy się ze smutkiem i płaczem. Sam w sobie przynosi wiele korzyści dla ciała - wzmacnia układ odpornościowy, relaksuje, odstresowuje i ułatwia zasypianie, redukuje ból i napięcie. Poprawia też naszą kondycję emocjonalną. Orgazm daje radość, głęboką przyjemność, która prowadzi do odprężenia i relaksu, często też sprawia, że stajemy się senni.

A jednak - mimo że wszystko było chciane, mimo że osiągnęliśmy orgazm, niektóre osoby zaczynają odczuwać wtedy nieoczekiwany głęboki smutek i może nawet zareagować łzami, które ciężko zahamować. Wydaje im się to nieadekwatne do sytuacji i bardzo krępujące.

Smutek po seksie. Czy jest się czego obawiać?

PCT (ang. post-coital tristesse) czyli dysforia lub nastrój dysforyczno-depresyjny to uczucie smutku i przygnębienia po seksie, ale także rozdrażnienia, lęku, które może objawiać się płaczem. Występuje po stosunku seksualnym i może trwać od kilku minut do paru godzin. Reakcja nie ma związku z naszą relacją z partnerem czy emocjami w stosunku do niego lub do niej. Nie jest to także związane z frustracją seksualną czy jakością samego zbliżenia. Eksperci nie są zgodni, jakie dokładnie ma przyczyny i skąd się bierze.

Zdjęcie Seks wyzwala w nas mnóstwo emocji co z kolei może prowadzić do dość osobliwych i spontanicznych reakcji / 123RF/PICSEL

Czy jednak to wyjątkowy i rzadki problem, dotyczący wyłącznie kobiet? Zdecydowanie nie. Okazuje się, że problem regularnego płaczu i spadku nastroju po seksie dotyka niejedną osobę - według statystyk opublikowanych w "International Journal od Sexual Health", około 33 proc. przynajmniej raz w życiu doświadczyło tego smutku, przygnębienia i rozdrażnienia po stosunku, a dla 10 proc. badanych to stały problem.

Z kolei jak donosi ankieta opublikowana na łamach "Sexual Medicine", aż 46 proc. badanych podkreśliło, że przynamniej raz poczuło smutek po stosunku. Natomiast w "Journal od Sex & Marital Therapy" ujawniono, że ponad 40 proc. mężczyzn przeżyło podobny stan.

Zdjęcie Eksperci nie są do końca zgodni, co stoi dokładnie kryje się za dość powszechnym zjawiskiem w czasie seksu / 123RF/PICSEL

Skąd się bierze smutek po seksie?

Mimo że może nam się to wydawać dziwne i niezrozumiałe, to jednak sporadyczne reagowanie łzami na orgazm jest zupełnie normalne. Czasem organizm w ten sposób radzi sobie z hormonalną bombą, którą serwujemy naszemu ciału wraz ze zbliżeniem - w dużych ilościach wydzielana jest oksytocyna, czyli hormon, który odpowiada za przywiązanie, dopamina, związana z ośrodkiem nagrody w mózgu, wazopresyna, noradrenalina i jeden z najważniejszych neuroprzekaźników czyli serotonina.

Co więcej seks jest wydarzeniem, przy którym w naturalny sposób mogą uwolnić się schowane w nas emocje. Może się zdarzyć, że staniemy się wobec nich bezbronni i przytłoczą nas one intensywną falą. Spadek nastroju i przygnębienie po seksie może być też reakcją na przeciążenie codziennością, stres i zmęczenie.

Pisze o tym także Katarzyna Koczułap, seksuolożka, która prowadzi na Instagramie profil Kasia Co z tym seksem:

"W czasie seksu, orgazmu często doświadczamy bardzo silnych emocji, w naszych organizmie wydzielają się hormony i zdarza się, że właśnie ten koktajl hormonalny sprawia, że odreagowujemy płaczem. Są osoby, dla których płacz jest reakcją na silne emocje - zarówno na smutek, wściekłość i żal, jak i na szczęście, radość i miłość. Kiedy więc emocje doświadczane w seksie zbiorą się w jedno, dodatkowo nastąpi wyrzut hormonów - organizm potrzebuje to wyrzucić z siebie i jeśli Waszym sposobem na wyrzucanie emocji na zewnątrz jest płacz - to może nam się zdarzyć płakać."

Instagram Post

Płacząc, możemy naturalnie odreagować to, co dzieje się z nami na poziomie emocjonalnym i hormonalnym. Gorzej, jeśli zaczyna to być stałe zjawisko, które pojawia się za każdym razem po zbliżeniu lub trwa bardzo długo (kilka dni lub nawet tygodni), towarzyszą mu trudne emocje i zaczęliśmy unikać przez to seksu. W takim wypadku warto zgłosić się do specjalisty i sięgnąć po pomoc seksuologiczną lub psychologiczną.

Zdjęcie Jeśli stan melancholii przedłuża się, warto zasięgnąć opinii specjalisty / 123RF/PICSEL

Podobnie jest jeśli nastrój dysforyczno-depresyjny pojawia się u osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, napaści, zgwałcenia czy molestowania. W takim wypadku stosunek może kojarzyć im się traumatycznie i wymagać pracy terapeutycznej.

