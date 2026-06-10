Spis treści: Po aktywności - białko, a co przed? Sok z "pospolitego" warzywa pomoże przed wysiłkiem Sok działa jeszcze przez wiele godzin po wysiłku Buraczany przysmak nie tylko dla sportowców

Po aktywności - białko, a co przed?

Nie potrzeba kolejnych badań naukowych, by wiedzieć jak ogromną rolę w życiu każdego człowieka pełni codzienna dawka ruchu. Czy to spacery, czy regularne treningi, aktywność zapewnia dotlenienie komórek, spowalnia starzenie, utrzymuje metabolizm na odpowiednim poziomie oraz sprawia, że śpimy i funkcjonujemy po prostu znacznie lepiej. Nie jest także niczym nowym fakt, że po każdym wysiłku fizycznym warto spożyć lub wypić coś bogatego w białko, by zregenerować i odżywić mięśnie. A co z czasem przed aktywnością fizyczną? Popularne wśród sportowców napoje poprawiające poziom koncentracji i energii tak zwane "pre-workout" nie będą dla większości najlepszym wyborem ze względu na ich skład i dość agresywne działanie, jednak ostatnio naukowcy odkryli coś, co może zaskoczyć wiele osób. Bo kto spodziewałby się, że niepozorny sok z buraków może mieć tak dobry wpływ na nasze ciało i mięśnie?

Sok z "pospolitego" warzywa pomoże przed wysiłkiem

I choć brzmi to trochę jak kolejny internetowy trend, za popularnością buraczanego napoju stoją solidne dowody naukowe. Jedno z najnowszych badań, opublikowane w styczniu 2026 roku na łamach czasopisma "Scientific Reports", przeprowadzili naukowcy z Sakarya University of Applied Sciences w Turcji. W eksperymencie udział wzięło 16 wytrenowanych piłkarzy, którzy przed wykonaniem krótkiego, ale bardzo intensywnego sprintu na rowerze stacjonarnym wypijali 140 ml soku z buraka lub placebo. Efekty były bardzo tyle wyraźne, co zaskakujące. Osoby, które otrzymały sok z buraka, osiągały średnio o około 11 proc. wyższą moc maksymalną i o 7 proc. większą moc średnią. Co więcej, szybciej dochodziły do swoich najlepszych wyników. Zdaniem autorów badania może to mieć związek z wysoką zawartością azotanów w burakach. To właśnie one są przekształcane przez organizm w tlenek azotu, który pomaga rozszerzać naczynia krwionośne i usprawnia transport tlenu do mięśni. Mówiąc prościej - organizm może pracować wydajniej przy tym samym wysiłku.

Sok działa jeszcze przez wiele godzin po wysiłku

Sok z buraka bez problemu można przygotować samodzielnie w domu 123RF/PICSEL

Na tym jednak historia się nie kończy. W maju 2025 roku w "Journal of the International Society of Sports Nutrition" ukazało się inne ciekawe badanie, tym razem przeprowadzone przez naukowców z Shiraz University w Iranie. W projekcie uczestniczyło 27 doświadczonych wspinaczy wysokogórskich - 14 mężczyzn i 13 kobiet. Badacze chcieli sprawdzić, czy sok z buraka może pomóc organizmowi nie tylko podczas wysiłku, ale również po jego zakończeniu. Uczestnicy wypijali 70 ml skoncentrowanego soku z buraka około 2,5 godziny przed wejściem na wysokość 3720 metrów n.p.m. Następnie przez kolejne dni analizowano ich wydolność, siłę mięśni i tempo, w jakim się regenerowali. Okazało się, że osoby, które spożyły sok z buraka szybciej wracały do formy po wysiłku, osiągały lepsze wyniki wytrzymałościowe oraz wykazywały większą siłę chwytu nawet po 72 godzinach (3 dniach) od zakończenia wspinaczki. Co równie ważne, zgłaszały też mniejszy ból mięśni niż uczestnicy z pozostałych grup. To znaczy, że korzyści mogą dotyczyć nie tylko samego treningu, ale także okresu regeneracji, który dla organizmu jest tak samo ważny jak aktywność fizyczna.

Buraczany przysmak nie tylko dla sportowców

Sok z buraka zadziała świetnie nie tylko na zawodowych sportowców - warto go pić przed każdym wysiłkiem, czy nawet spacerem 123RF/PICSEL

Najciekawsze jest jednak to, że wyniki tych badań nie muszą interesować wyłącznie zawodowych sportowców. Owszem, to właśnie oni najczęściej biorą udział w podobnych eksperymentach, bo łatwiej mierzyć u nich konkretne parametry wysiłkowe. Mechanizmy stojące za działaniem soku z buraka są jednak takie same u każdego człowieka. Lepszy przepływ krwi, sprawniejszy transport tlenu i potencjalnie szybsza regeneracja mięśni mogą przydać się nie tylko podczas meczu piłkarskiego czy górskiej wyprawy. Dla wielu osób oznacza to po prostu większy komfort podczas codziennych aktywności. Dłuższy spacer, jazda na rowerze, całe popołudnie spędzone na działce, wycieczka, czy dzień pełen załatwiania spraw na mieście również są formą wysiłku, po którym organizm musi się zregenerować.

Szczególnie interesująco wygląda to w kontekście seniorów. Wraz z wiekiem wydolność ich organizmu spada, a nawet zwykłe wejście po schodach może powodować zmęczenie lub dyskomfort następnego dnia. Choć naukowcy nie potwierdzili bezpośrednio, że sok z buraka zapobiega skurczom mięśni czy eliminuje tzw. zakwasy, coraz więcej danych wskazuje, że może wspierać sprawność i pomagać organizmowi lepiej radzić sobie z codziennym wysiłkiem. Można więc przypuszczać, że sok z buraka nie jest wyborem odpowiednim jedynie dla maratończyków i kolarzy. Może być wsparciem dla każdego, kto chce pozostać aktywny, czuć się lepiej podczas ruchu i łatwiej wracać do formy po wymagającym dniu. Spróbujecie tego naturalnego sposobu na lepsze funkcjonowanie?

Badania:

https://www.nature.com/articles/s41598-026-37514-x

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40431460/

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