Polacy ich nie jedzą, a wystarczy kilka sztuk dziennie, by poprawić odporność
Na pierwszy rzut oka wyglądają jak miniaturowe orzechy laskowe, mają słodkawy, kokosowo-migdałowy smak, a w rzeczywistości wcale nie są orzechami. Chufa, znana też jako orzechy tygrysie, to jadalne bulwy rośliny Cyperus esculentus, które szturmem wkraczają na półki sklepów ze zdrową żywnością. Jadali je już starożytni Egipcjanie, a dziś uchodzą za jedno z najbardziej niedocenianych superfoods. Dlaczego warto dać im szansę i jak włączyć je do codziennej diety?
Spis treści:
- Zdrowotne właściwości chufy
- Ile jeść chufy, żeby odczuć korzyści?
- Jak jeść chufę? Proste przepisy
- Dlaczego warto jeść chufę?
Zdrowotne właściwości chufy
Chufa to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych, które wspierają cały organizm. Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego poprawia trawienie, reguluje pracę jelit i daje długotrwałe uczucie sytości, co sprawia, że łatwiej kontrolować apetyt i utrzymać prawidłową wagę. Bogactwo zdrowych tłuszczów jednonienasyconych pozytywnie wpływa na pracę serca, obniża poziom złego cholesterolu LDL i pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Warto też zwrócić uwagę na minerały, które znajdują się w chufie: magnez wspiera pracę mięśni i układu nerwowego, poprawiając koncentrację i redukując napięcie stresowe; potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu i wspomaga pracę serca; fosfor wzmacnia kości i zęby; a żelazo i cynk poprawiają odporność i wspierają procesy regeneracyjne organizmu.
Chufa jest też źródłem witamin, w tym witaminy E, która działa antyoksydacyjnie, spowalnia procesy starzenia się komórek i wspomaga kondycję skóry. Dodatkowo naturalne cukry i węglowodany zawarte w bulwach dostarczają energii stopniowo, bez gwałtownych skoków poziomu glukozy, co jest szczególnie ważne dla osób aktywnych fizycznie.
Co więcej, chufa działa delikatnie prebiotycznie, wspierając rozwój pożytecznej flory jelitowej, a dzięki temu wpływa na lepsze wchłanianie składników odżywczych i ogólne poczucie lekkości po posiłku. W połączeniu z właściwościami antyoksydacyjnymi i zdrowymi tłuszczami, regularne spożywanie chufy może przyczynić się do lepszego samopoczucia, stabilnej energii w ciągu dnia i wzmocnienia naturalnej odporności.
Ile jeść chufy, żeby odczuć korzyści?
Chufa jest sycąca, więc nie trzeba jej dużo. Dietetycy zalecają jeść garść dziennie (ok. 20-30 g) - jako przekąska zamiast chipsów czy słodyczy, lub 2-3 razy w tygodniu jako dodatek do owsianki, koktajlu czy sałatki.
Gdzie można znaleźć orzechy tygrysie? Jeszcze niedawno była to trudno dostępna przekąska, dziś coraz łatwiej ją znaleźć w: sklepach ze zdrową żywnością - zarówno stacjonarne, jak i online; aptekach internetowych i drogeriach ekologicznych.
Za 200 g trzeba zapłacić ok. 12-15 zł, kilogram kosztuje w granicach 40-50 zł.
Można kupić zarówno całe bulwy (suche), jak i mąkę z chufy czy nawet gotowe mleko roślinne o nazwie horchata.
Jak jeść chufę? Proste przepisy
1. Domowa horchata z chufy (mleko roślinne)
Składniki:
- 1 szklanka suchej chufy,
- 3 szklanki wody,
- 1-2 łyżki miodu lub syropu klonowego,
- szczypta cynamonu.
Przygotowanie:
- Chufę namocz w wodzie na całą noc.
- Odcedź, opłucz i zmiksuj z 3 szklankami świeżej wody.
- Przefiltruj przez gazę lub drobne sitko.
- Dosłodź i dodaj cynamon.
- Gotowe mleko jest kremowe, delikatnie słodkie i świetnie smakuje schłodzone.
2. Chufa w owsiance na śniadanie
Składniki:
- ½ szklanki płatków owsianych,
- 1 szklanka mleka (dowolnego),
- 2 łyżki chufy namoczonej przez noc,
- owoce sezonowe, garść orzechów lub nasion.
Przygotowanie:
- Ugotuj owsiankę na mleku.
- Dodaj namoczoną chufę, pokrojone owoce i posyp orzechami.
- To śniadanie to solidna dawka błonnika i energii na cały dzień.
Dlaczego warto jeść chufę?
Chufa to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdrowiej "podjadać", zadbać o jelita i serce, a przy okazji spróbować czegoś nowego. Jest naturalnie bezglutenowa, wegańska i łatwa do włączenia do codziennych posiłków. Choć w Polsce wciąż uchodzi za egzotykę, wszystko wskazuje na to, że niedługo stanie się obowiązkową pozycją w każdej zdrowej kuchni.