Zdrowotne właściwości chufy

Chufa to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych, które wspierają cały organizm. Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego poprawia trawienie, reguluje pracę jelit i daje długotrwałe uczucie sytości, co sprawia, że łatwiej kontrolować apetyt i utrzymać prawidłową wagę. Bogactwo zdrowych tłuszczów jednonienasyconych pozytywnie wpływa na pracę serca, obniża poziom złego cholesterolu LDL i pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Warto też zwrócić uwagę na minerały, które znajdują się w chufie: magnez wspiera pracę mięśni i układu nerwowego, poprawiając koncentrację i redukując napięcie stresowe; potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu i wspomaga pracę serca; fosfor wzmacnia kości i zęby; a żelazo i cynk poprawiają odporność i wspierają procesy regeneracyjne organizmu.

Chufa jest też źródłem witamin, w tym witaminy E, która działa antyoksydacyjnie, spowalnia procesy starzenia się komórek i wspomaga kondycję skóry. Dodatkowo naturalne cukry i węglowodany zawarte w bulwach dostarczają energii stopniowo, bez gwałtownych skoków poziomu glukozy, co jest szczególnie ważne dla osób aktywnych fizycznie.

Co więcej, chufa działa delikatnie prebiotycznie, wspierając rozwój pożytecznej flory jelitowej, a dzięki temu wpływa na lepsze wchłanianie składników odżywczych i ogólne poczucie lekkości po posiłku. W połączeniu z właściwościami antyoksydacyjnymi i zdrowymi tłuszczami, regularne spożywanie chufy może przyczynić się do lepszego samopoczucia, stabilnej energii w ciągu dnia i wzmocnienia naturalnej odporności.

Ile jeść chufy, żeby odczuć korzyści?

Chufa jest sycąca, więc nie trzeba jej dużo. Dietetycy zalecają jeść garść dziennie (ok. 20-30 g) - jako przekąska zamiast chipsów czy słodyczy, lub 2-3 razy w tygodniu jako dodatek do owsianki, koktajlu czy sałatki.

Gdzie można znaleźć orzechy tygrysie? Jeszcze niedawno była to trudno dostępna przekąska, dziś coraz łatwiej ją znaleźć w: sklepach ze zdrową żywnością - zarówno stacjonarne, jak i online; aptekach internetowych i drogeriach ekologicznych.

Za 200 g trzeba zapłacić ok. 12-15 zł, kilogram kosztuje w granicach 40-50 zł.

Można kupić zarówno całe bulwy (suche), jak i mąkę z chufy czy nawet gotowe mleko roślinne o nazwie horchata.

Jak jeść chufę? Proste przepisy

1. Domowa horchata z chufy (mleko roślinne)

Składniki:

1 szklanka suchej chufy,

3 szklanki wody,

1-2 łyżki miodu lub syropu klonowego,

szczypta cynamonu.

Przygotowanie:

Chufę namocz w wodzie na całą noc.

Odcedź, opłucz i zmiksuj z 3 szklankami świeżej wody.

Przefiltruj przez gazę lub drobne sitko.

Dosłodź i dodaj cynamon.

Gotowe mleko jest kremowe, delikatnie słodkie i świetnie smakuje schłodzone.

2. Chufa w owsiance na śniadanie

Składniki:

½ szklanki płatków owsianych,

1 szklanka mleka (dowolnego),

2 łyżki chufy namoczonej przez noc,

owoce sezonowe, garść orzechów lub nasion.

Przygotowanie:

Ugotuj owsiankę na mleku.

Dodaj namoczoną chufę, pokrojone owoce i posyp orzechami.

To śniadanie to solidna dawka błonnika i energii na cały dzień.

Dlaczego warto jeść chufę?

Chufa to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdrowiej "podjadać", zadbać o jelita i serce, a przy okazji spróbować czegoś nowego. Jest naturalnie bezglutenowa, wegańska i łatwa do włączenia do codziennych posiłków. Choć w Polsce wciąż uchodzi za egzotykę, wszystko wskazuje na to, że niedługo stanie się obowiązkową pozycją w każdej zdrowej kuchni.

