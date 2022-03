Czym jest wake-up stroke, czyli udar po przebudzeniu?

Udar występuje, gdy główne naczynie tętnicze w mózgu pęka i zaczyna krwawić lub gdy dochodzi do zablokowania dopływu krwi do mózgu. Wyróżnia się więc dwa rodzaje udarów - krwotoczny oraz niedokrwienny.

Poranny udar to typ niedokrwienny. Jest on bardzo groźny. Wszystko przez to, że dochodzi do niego w czasie snu, a objawy są widoczne dopiero po przebudzeniu. Ciężko więc określić, kiedy dokładnie do niego doszło. To komplikuje wdrożenie odpowiedniego leczenia. W przypadku udaru niedokrwiennego są dwie metody leczenia przyczynowego - trombektomia oraz tromboliza. Ich zastosowanie jest zależne od tzw. okna czasowego.

Do tego typu udaru dochodzi we wczesnych godzinach porannych, jednak kładąc się do łóżka, chory nie odczuwa żadnych niepokojących objawów. Szacuje się, że pierwsze symptomy pokazują się zazwyczaj między godziną 6.00 a 9.00.

Jakie są przyczyny porannego udaru?

Uznaje się, że wake-up stroke jest o wiele bardziej skomplikowany i ma gorszy przebieg, niż udar, do których dochodzi w fazie czuwania. Na poranny udar są narażone osoby, które borykają się z epizodami zatrzymania oddychania i hiperwentylacji, a także osoby w wieku podeszłym i cierpiące na choroby serca.

Zdjęcie Ból i zawroty głowy to jeden z najczęstszych objawów porannego udaru / 123RF/PICSEL

W grupie ryzyka są także chorzy na miażdżycę i cukrzycę, a także osoby, które przebyły udar w przeszłości lub mające problemy z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Poza tym na wake-up stroke mogą być narażone osoby, które nie zwracają uwagi na odpoczynek i prawidłową ilość snu, są narażone na stres, nieprawidłowo się odżywiają, a także nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej.

Jakie są objawy udaru po przebudzeniu?

Niedokrwienny udar mózgu, do którego dochodzi podczas snu, jest niebezpieczny. Jego objawów nie należy bagatelizować. Po rozpoznaniu chociaż jednego z nich należy zadzwonić po pomoc. Do najczęstszych objawów porannego udaru zalicza się:

ból i zawroty głowy

trudności w rozumieniu komunikatów werbalnych

zaburzenia mowy

osłabienie kończyn i ich drętwienie

zaburzenia widzenia

trudności z poruszaniem się, podnoszeniem przedmiotów, ubieraniem, jedzeniem itp.

