Poznaj masaż brzucha poprawiający perystaltykę jelit. Zrobisz go samodzielnie w domu

Paulina Szymczak

Masz wrażenie ciężkości w brzuchu, wzdęcia lub problemy z regularnym wypróżnianiem? Przy szybkim tempie życia, stresie i siedzącym trybie dnia jelita często zaczynają pracować wolniej. Zanim sięgniesz po kolejne tabletki, warto spróbować czegoś prostszego. Masaż Voglera to naturalna metoda, którą możesz wykonać samodzielnie w domu.

Poznaj masaż Voglera. Uwolni cię od zaparć i poprawi perystaltykę jelit
Poznaj masaż Voglera. Uwolni cię od zaparć i poprawi perystaltykę jelitErik Reis - IKOstudio123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Na czym polega masaż Voglera?
  2. Jak działa ten masaż?
  3. Jak wykonać masaż Voglera samodzielnie?
  4. Kiedy lepiej zrezygnować z masażu?

Na czym polega masaż Voglera?

Masaż Voglera to technika pracy z brzuchem, a dokładniej z jelitem grubym. Jego zadaniem jest pobudzenie perystaltyki, czyli naturalnych ruchów jelit, które odpowiadają za przesuwanie treści pokarmowej. W praktyce oznacza to wsparcie organizmu przy zaparciach, uczuciu pełności lub spowolnionym trawieniu. To metoda znana w fizjoterapii i terapii manualnej, stosowana jako uzupełnienie zdrowego stylu życia.

    Jak działa ten masaż?

    Kluczowe są spokojne, rytmiczne ruchy wykonywane zgodnie z przebiegiem jelita grubego. Delikatny nacisk i prowadzenie dłoni po trasie jelit daje im sygnał do pracy. Taki masaż może pomóc usprawnić pasaż jelitowy, zmniejszyć wzdęcia i rozluźnić napięcie w brzuchu. Dodatkowym atutem jest połączenie ruchu z oddechem, co sprzyja wyciszeniu i obniżeniu napięcia całego ciała.

    Młoda kobieta w czerwonym stroju sportowym opiera się o blat kuchenny, trzymając w dłoni zielony koktajl i ręcznik na ramieniu, wokół niej widoczne świeże warzywa i nowoczesne wnętrze kuchni.
    Masaż jelit uwolni cię od zaparć123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Jak wykonać masaż Voglera samodzielnie?

    Na masaż wystarczy 5-10 minut. Najlepiej wykonać go rano lub wieczorem, w spokojnym momencie dnia.

    Pozycja

    Połóż się na plecach. Nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj o podłoże. Brzuch powinien być rozluźniony. Jeśli potrzebujesz, podłóż małą poduszkę pod głowę.

    Przebieg masażu

    1. Rozgrzewka

    Zacznij od lekkiego głaskania całego brzucha zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Weź kilka wolnych, głębokich oddechów.

    2. Początek

    Połóż dłoń w prawym dolnym brzegu brzucha, w okolicy biodra. To tam zaczyna się jelito grube.

    3. W górę

    Na wdechu powoli przesuwaj dłoń w górę, w stronę prawego łuku żebrowego. Ruch ma być płynny i spokojny.

    4. W poprzek

    Na wydechu przesuń dłoń poziomo pod klatką piersiową w stronę lewej strony brzucha.

    5. W dół

    Na kolejnym wdechu poprowadź dłoń w dół, w kierunku lewego biodra.

    6. Zakończenie

    Na wydechu wykonaj ruch w stronę środka podbrzusza.

    Cały okrąg powtórz 5-7 razy. Siła nacisku powinna być komfortowa. Masaż nie może boleć ani powodować dyskomfortu.

    Kiedy lepiej zrezygnować z masażu?

    Mimo że masaż Voglera jest łagodny, nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Nie wykonuj go, jeśli masz:

    ostre stany zapalne w jamie brzusznej

    chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy

    • niedrożność jelit

    choroby nowotworowe w obrębie jamy brzusznej

    gorączkę

    tętniaka aorty brzusznej

    • świeżo przebytą operację brzucha

    wkładkę domaciczną

    jesteś w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, lub w trakcie menstruacji

    Unikaj masażu bezpośrednio po obfitym posiłku. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

    Ręka kobiety z czerwonym lakierem na paznokciach sprawdzająca zegarek sportowy podczas ćwiczeń, w tle fioletowe hantle i mata do ćwiczeń.
    Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiemCanva ProINTERIA.PL
