Poznaj masaż brzucha poprawiający perystaltykę jelit. Zrobisz go samodzielnie w domu

Na czym polega masaż Voglera?

Masaż Voglera to technika pracy z brzuchem, a dokładniej z jelitem grubym. Jego zadaniem jest pobudzenie perystaltyki, czyli naturalnych ruchów jelit, które odpowiadają za przesuwanie treści pokarmowej. W praktyce oznacza to wsparcie organizmu przy zaparciach, uczuciu pełności lub spowolnionym trawieniu. To metoda znana w fizjoterapii i terapii manualnej, stosowana jako uzupełnienie zdrowego stylu życia.

Jak działa ten masaż?

Kluczowe są spokojne, rytmiczne ruchy wykonywane zgodnie z przebiegiem jelita grubego. Delikatny nacisk i prowadzenie dłoni po trasie jelit daje im sygnał do pracy. Taki masaż może pomóc usprawnić pasaż jelitowy, zmniejszyć wzdęcia i rozluźnić napięcie w brzuchu. Dodatkowym atutem jest połączenie ruchu z oddechem, co sprzyja wyciszeniu i obniżeniu napięcia całego ciała.

Jak wykonać masaż Voglera samodzielnie?

Na masaż wystarczy 5-10 minut. Najlepiej wykonać go rano lub wieczorem, w spokojnym momencie dnia.

Pozycja

Połóż się na plecach. Nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj o podłoże. Brzuch powinien być rozluźniony. Jeśli potrzebujesz, podłóż małą poduszkę pod głowę.

Przebieg masażu

1. Rozgrzewka

Zacznij od lekkiego głaskania całego brzucha zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Weź kilka wolnych, głębokich oddechów.

2. Początek

Połóż dłoń w prawym dolnym brzegu brzucha, w okolicy biodra. To tam zaczyna się jelito grube.

3. W górę

Na wdechu powoli przesuwaj dłoń w górę, w stronę prawego łuku żebrowego. Ruch ma być płynny i spokojny.

4. W poprzek

Na wydechu przesuń dłoń poziomo pod klatką piersiową w stronę lewej strony brzucha.

5. W dół

Na kolejnym wdechu poprowadź dłoń w dół, w kierunku lewego biodra.

6. Zakończenie

Na wydechu wykonaj ruch w stronę środka podbrzusza.

Cały okrąg powtórz 5-7 razy. Siła nacisku powinna być komfortowa. Masaż nie może boleć ani powodować dyskomfortu.

Kiedy lepiej zrezygnować z masażu?

Mimo że masaż Voglera jest łagodny, nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Nie wykonuj go, jeśli masz:

• ostre stany zapalne w jamie brzusznej

• chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy

• niedrożność jelit

• choroby nowotworowe w obrębie jamy brzusznej

• gorączkę

• tętniaka aorty brzusznej

• świeżo przebytą operację brzucha

• wkładkę domaciczną

• jesteś w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, lub w trakcie menstruacji

Unikaj masażu bezpośrednio po obfitym posiłku. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

