Poznaj masaż brzucha poprawiający perystaltykę jelit. Zrobisz go samodzielnie w domu
Masz wrażenie ciężkości w brzuchu, wzdęcia lub problemy z regularnym wypróżnianiem? Przy szybkim tempie życia, stresie i siedzącym trybie dnia jelita często zaczynają pracować wolniej. Zanim sięgniesz po kolejne tabletki, warto spróbować czegoś prostszego. Masaż Voglera to naturalna metoda, którą możesz wykonać samodzielnie w domu.
Spis treści:
- Na czym polega masaż Voglera?
- Jak działa ten masaż?
- Jak wykonać masaż Voglera samodzielnie?
- Kiedy lepiej zrezygnować z masażu?
Na czym polega masaż Voglera?
Masaż Voglera to technika pracy z brzuchem, a dokładniej z jelitem grubym. Jego zadaniem jest pobudzenie perystaltyki, czyli naturalnych ruchów jelit, które odpowiadają za przesuwanie treści pokarmowej. W praktyce oznacza to wsparcie organizmu przy zaparciach, uczuciu pełności lub spowolnionym trawieniu. To metoda znana w fizjoterapii i terapii manualnej, stosowana jako uzupełnienie zdrowego stylu życia.
Jak działa ten masaż?
Kluczowe są spokojne, rytmiczne ruchy wykonywane zgodnie z przebiegiem jelita grubego. Delikatny nacisk i prowadzenie dłoni po trasie jelit daje im sygnał do pracy. Taki masaż może pomóc usprawnić pasaż jelitowy, zmniejszyć wzdęcia i rozluźnić napięcie w brzuchu. Dodatkowym atutem jest połączenie ruchu z oddechem, co sprzyja wyciszeniu i obniżeniu napięcia całego ciała.
Jak wykonać masaż Voglera samodzielnie?
Na masaż wystarczy 5-10 minut. Najlepiej wykonać go rano lub wieczorem, w spokojnym momencie dnia.
Pozycja
Połóż się na plecach. Nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj o podłoże. Brzuch powinien być rozluźniony. Jeśli potrzebujesz, podłóż małą poduszkę pod głowę.
Przebieg masażu
1. Rozgrzewka
Zacznij od lekkiego głaskania całego brzucha zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Weź kilka wolnych, głębokich oddechów.
2. Początek
Połóż dłoń w prawym dolnym brzegu brzucha, w okolicy biodra. To tam zaczyna się jelito grube.
3. W górę
Na wdechu powoli przesuwaj dłoń w górę, w stronę prawego łuku żebrowego. Ruch ma być płynny i spokojny.
4. W poprzek
Na wydechu przesuń dłoń poziomo pod klatką piersiową w stronę lewej strony brzucha.
5. W dół
Na kolejnym wdechu poprowadź dłoń w dół, w kierunku lewego biodra.
6. Zakończenie
Na wydechu wykonaj ruch w stronę środka podbrzusza.
Cały okrąg powtórz 5-7 razy. Siła nacisku powinna być komfortowa. Masaż nie może boleć ani powodować dyskomfortu.
Kiedy lepiej zrezygnować z masażu?
Mimo że masaż Voglera jest łagodny, nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Nie wykonuj go, jeśli masz:
• ostre stany zapalne w jamie brzusznej
• chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy
• niedrożność jelit
• choroby nowotworowe w obrębie jamy brzusznej
• gorączkę
• tętniaka aorty brzusznej
• świeżo przebytą operację brzucha
• wkładkę domaciczną
• jesteś w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, lub w trakcie menstruacji
Unikaj masażu bezpośrednio po obfitym posiłku. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
