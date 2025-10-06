Czym jest ciemna woda?

Przez wiele lat uznawana za odpad, dziś jest uznawany za "napój bogów" i zyskuje coraz większą popularność. Ciemna woda - nazywana również OMW, to produkt uboczny powstający podczas tłoczenia oliwy - mętny, brązowy osad o gorzkawym smaku, który wytwarza się po oddzieleniu oleju od zmielonych oliwek. Niegdyś budziła nieufność -uznawano ją za odpad i wylewano. W dzisiejszych czasach każda kropla tego eliksiru jest na wagę złota. Gdy plantatorzy oliwek zaczęli pić ciemną wodę, okazało się, że napój ten wpłynął korzystnie na ich samopoczucie i poprawił parametry zdrowotne.

Jakie właściwości ma ciemna woda?

Jedną z pierwszych osób, które doceniły właściwości ciemnej wody była Nonna Caterina - producentka OMW, która piła pół szklanki mętnego osadu z tłoczenia oliwy dwa razy dziennie. Kobieta dożyła 98 lat i nie skarżyła się nigdy na problemy zdrowotne. Na podstawie badań, przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Sapienza w Rzymie wiemy, jakie dokładnie działanie wykazuje ciemna woda i dlaczego jest tak cennym produktem. Do jej najważniejszych zalet zalicza się:

działanie wspierające pracę jelit, serca, układu nerwowego

wspieranie regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym

wspomaganie leczenia chorób sercowo-naczyniowych

wspomaganie profilaktyki nowotworów płuc, prostaty, jelita grubego i piersi, dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów

Ciemna woda zawiera aż 10 razy więcej polifenoli aniżeli najwyżej jakości oliwa. Związki te wykazują silne działanie przeciwutleniające, działają prebiotycznie w jelitach wzmacniając odporność i zmniejszając ryzyko rozwoju wielu chorób. Można więc zaliczyć ją do produktów typu "superfoods" - naturalnych substancji o wysokiej gęstości odżywczej. Dziś OMW przez wielu traktowany jest jako suplement diety i spożywany każdego dnia.

Ciemną wodę można uzyskać poprzez zmielenie oliwek i oddzieleniu od nich oleju. Jest to jeden z produktów ubocznych tego procesu 123RF/PICSEL

Jak pić ciemną wodę?

Ciemną wodę zaleca się pić regularnie w małych ilościach. Najlepiej dawkować sobie po około 20-50 ml rano i wieczorem. Z uwagi na gorzki smak, warto rozcieńczyć OMW z wodą lub sokiem, a także dodawać do potraw.

Jaką oliwę wybierać na co dzień?

Uznaje się, że oliwa to jeden z najzdrowszych tłuszczów na świecie. Figuruje jako składnik w diecie śródziemnomorskiej, uznanej za najbardziej wartościową i odżywczą, sprzyjającej utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Oliwę można używać w kuchni zarówno na zimno - np. do sałatek jak również do pieczenia, gotowania i krótkotrwałego obsmażania. Warto jednak zwrócić uwagę na jakość tego tłuszczu - zdecydowanie najlepszym wyborem będzie oliwa extra virgin. Jest nierafinowana i tłoczona na zimno, co zachowuje jej naturalne składniki odżywcze, polifenole, a także antyoksydanty, mające prozdrowotny wpływ na organizm.

Organizuje zagracone mieszkania. "Często pojawiają się łzy" INTERIA.PL