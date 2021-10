"Scalp popping" – przerażający trend na TikToku. Lekarze ostrzegają

Czym jest "scalp popping"?

Trend "scalp poping" zapoczątkowało nagranie, na którym barber ciągnie klienta za włosy tak mocno, aż dochodzi do pojawienia się dźwięku przypominającego trzask. Film tak spodobał się innym użytkownikom, że również zaczęli tworzyć podobne nagrania.



Lekarze ostrzegają

"Scalp popping" stał się popularnym trendem w mgnieniu oka. Przed jego konsekwencjami za pośrednictwem TikToka zaczęli przestrzegać lekarze. Jednym z nich jest Anthony Youn, którego profil śledzi ponad sześć milionów osób.



Zdaniem lekarza "scalp popping" prowadzi do oderwania tkanki miękkiej od czaszki. Natomiast dermatolog Mona Gohara twierdzi, że takie pociągniecie za włosy może prowadzić nie tylko do silnego bólu, ale także uszkodzenia mieszka włosowego, krwawienia, a co za tym idzie, stanu zapalnego oraz blizn.



Trend staje się coraz popularniejszy. Użytkownicy chcą się przekonać, czy rzeczywiście mocne pociągnięcie za włosy doprowadzi do powstania charakterystycznego dźwięku. Nie wiedzą jednak, że ta zabawa może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie.



