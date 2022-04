Jak to jest ze spaniem w staniku?

Wiele kobiet nosi biustonosz tylko w ciągu dnia i nie wyobraża sobie spania w nim. Są również takie kobiety, które całkowicie rezygnują z tej części garderoby. Poza tym znajdą się również panie, które śpią w biustonoszu w trosce o wygląd piersi.

Pojawiają się jednak głosy, że działa to zupełnie odwrotnie i zamiast zabezpieczać przed rozciąganiem skóry, to prowadzi do pojawienia się pewnych chorób.

Spanie w staniku lub bez to kwestia indywidualna, ale warto przed podjęciem decyzji rozpatrzyć wszystkie wady i zalety.

Można spać w biustonoszu?

O tym, czy warto spać w staniku, czy też nie pojawiło się mnóstwo teorii. Uznaje się jednak, że spanie w biustonoszu, który jest dokładnie dobrany do wielkości piersi ani nie szkodzi, ani szczególnie nie pomaga zachować jędrności biustu.

Eksperci twierdzą jednak, że spanie w staniku może być rozwiązaniem dla kobiet posiadających spory biust, który może utrudniać wygodny sen. Poza tym sposób ten może być pomocny dla kobiet w ciąży, których piersi stają się bardzo wrażliwe.

Warto również wspomnieć o wadach spania w biustonoszu. Noszenie stanika non stop może utrudniać oddychanie skóry. Poza tym zwiększa ryzyko pojawienia się krostek oraz podrażnień. W ciągu nocy biustonosz może uciskać piersi. Ponadto istnieje ryzyko negatywnego wpływu na krążenie w klatce piersiowej oraz plecach.

Jak spać w staniku, by sobie nie szkodzić?

Chcąc spać w biustonoszu, należy mieć na uwadze kilka ważnych zasad. Przede wszystkim nie należy spać w stanikach, które nosimy na co dzień. Zaleca się również unikać na noc staników sportowych, które są dość ciasne, a przez to mogą zaburzać przepływ krwi i limfy. Biustonosz do spania powinien być miękki bez żadnych usztywnień i ozdobnych elementów.

Ponadto należy zwrócić uwagę na materiał, z którego jest wykonany. Najlepiej, by pozwalał skórze oddychać i w dodatku był delikatny. Wybierając stanik na noc, warto mieć na uwadze, by podtrzymywał piersi, ale przy tym nie był zbyt ciasny. Wszystko to po to, by uniknąć powstawania podrażnień.

