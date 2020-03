Sześć sprawdzonych sposobów na to, by skutecznie wzmocnić odporność

Gdy system odpornościowy zawodzi, jesteśmy szczególnie narażeni na infekcje. W dobie paniki przed koronawirusem, warto poznać proste sposoby na to, by wzmocnić swoją odporność i uniknąć zakażenia.

Zdjęcie Najważniejsze w walce z wirusami jest budowanie odporności /123RF/PICSEL

Epidemia koronawirusa wywołała globalną panikę. Pod wpływem doniesień o kolejnych śmiertelnych przypadkach zakażenia COVID-19, na całym świecie sprzedaż maseczek ochronnych wzrosła o rekordowe 800 proc. I to mimo wystarczających dowodów na to, że mogą one w istocie zapobiec infekcji.

Jak przekonują eksperci, zamiast ulegać zbiorowej histerii, rozsądniej będzie zadbać o swoją odporność. To ona stanowi najskuteczniejszą tarczę ochronną przed wszelkimi infekcjami. Kluczem do sukcesu jest kombinacja kilku najważniejszych elementów zdrowego stylu życia - w tym stosowania zdrowej diety, wysypiania się i przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Pij zieloną herbatę

Zielona herbata ma szereg prozdrowotnych właściwości. Wspiera proces odchudzania, działa oczyszczająco, poprawia trawienie i wygląd skóry. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy, może być także naszym sprzymierzeńcem w walce z infekcjami.



Prócz zielonej herbaty pijmy też dużo wody. Gdy jesteśmy odpowiednio nawodnieni, w naturalny sposób pozbywamy się z organizmu toksyn i bakterii. Warto przy tym pamiętać, że nadmiar wody nie jest wcale zdrowy. Gdy wypijemy jej zbyt dużo, np. ponad 4 litry, wypłukane zostaną nie tylko toksyny, ale i działające prozdrowotnie witaminy i składniki mineralne.

Zdjęcie Kurkuma czy imbir wzmacniają odporność / 123RF/PICSEL

Sięgaj po przyprawy

Wielu z nas nie wyobraża sobie gotowania bez udziału przypraw. Nic w tym dziwnego, dodają wszak potrawom niepowtarzalnego smaku i aromatu.



Niektóre przyprawy są jednak szczególnie polecane osobom o osłabionej odporności. A powinny one sięgać zwłaszcza po imbir, kurkumę (szczególnie cenny jest jej aktywny składnik, czyli kurkumina) i pieprz cayenne, gdyż wykazują właściwości przeciwutleniające, detoksykacyjne i przeciwdrobnoustrojowe.