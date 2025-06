Dieta zmniejsza ryzyko alzheimera?

Wyniki badania, które zostało zaprezentowane na dorocznym spotkaniu American Society for Nutrition wskazuje, że dieta MIND, czyli bardzo szczegółowy plan żywieniowy, ma znaczący wpływ na ryzyko wystąpienia demencji. Naturalnie nie jest możliwe całkowite zniwelowanie zagrożenia wystąpienia tej choroby, ale naukowcy radzą bacznie przyjrzeć się wnioskom płynącym z badania obejmującego ogromną liczbę osób. Podczas badania, które trwało od lat 90., przeanalizowano dane niemal 93 tys. Amerykanów. Gdy je rozpoczynano, osoby nim objęte miały od 45 do 75 lat. Wyniki są obiecujące, bowiem, jak z nich wynika, osoby stosujące dietę MIND miały o 9 proc. niższe ryzyko zachorowania na alzheimera lub inne choroby demencyjne (a w trakcie przeprowadzania tego eksperymentu, aż 21 tys. osób na nie zachorowało).

Naukowcy odkryli również, że osoby, które stosowały dietę MIND ściśle przez 10 lat, nawet jeśli nie robiły tego zbyt konsekwentnie na początku badania, miały aż o 25 procent niższe ryzyko demencji w porównaniu do osób, które z czasem stopniowo przestawały stosować tę dietę.

Czym jest dieta MIND?

Dieta MIND to skrót od Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Polega na jedzeniu produktów roślinnych, które znane są ze swoich właściwości zapobiegania chorobom demencyjnym zgodnie z National Institute of Aging.

W diecie MIND zalecane są:

zielone warzywa liściaste,

jagody, borówki,

fasola,

orzechy,

pełne ziarna,

oliwa,

ryby (przynajmniej raz w tygodniu).

Zielone warzywa liściaste i owoce są zalecane w diecie MIND Canva Pro INTERIA.PL

Należy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z:

czerwonego mięsa,

słodyczy,

sera,

masła,

margaryny,

fast foodów,

smażonych potraw.

Na czym polega sekret skutecznego zmniejszania ryzyka zachorowania na choroby, których obawiamy się najbardziej w wieku senioralnym? Przede wszystkim na włączeniu do diety produktów, które znane są ze swoich właściwości wspierających funkcjonowanie mózgu.

To podejście oferuje korzyści w zakresie poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego i mózgowo-naczyniowego. Poprzez poprawę przepływu krwi do mózgu można poprawić ogólne zdrowie mózgu

Oprócz tego, warto jest pamiętać, że produkty przetworzone mogą powodować przewlekły stan zapalny w organizmie, który również może przyczyniać się do spadku funkcji poznawczych, degeneracji neuronów i ogólnego pogorszenia naszego zdrowia. To także przemawia za tym, by wyeliminować ze swojego jadłospisu wszelkie słodycze, słodzone napoje czy fast foody.

Mnogość badań przeprowadzonych na produktach zalecanych w diecie MIND pozwala przypuszczać, że rzeczywiście mogą one doskonale wpłynąć na stan zdrowia najważniejszego organu w naszym ciele.

Zaznaczmy to raz jeszcze: dzięki stosowaniu diety MIND nie sprawimy, że choroby demencyjne nas nie dotkną, ale możemy znacząco zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. A to już ogromna nadzieja dla wszystkich, którzy ukończyli 40 lat i są w grupie ryzyka. Jeśli dodamy do zbilansowanej diety codzienną dawkę ruchu, która również (jak udowodniono badaniami) wspiera zdrowie nie tylko fizyczne, ale także psychiczne, jest spora szansa na długowieczność w zdrowiu i komforcie.

Warzywa dobre dla mózgu Karolina Burda INTERIA.PL