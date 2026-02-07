Te 4 przyprawy działają na mózg tak samo skutecznie jak kosztowne wyciągi z egzotycznych roślin

Spis treści: Rozmaryn - zioło pamięci znane od tysięcy lat Imbir - rozgrzewa ciało, wspiera umysł Oregano - antyoksydacyjna tarcza Kurkuma - złoto dla neuronów

Rozmaryn - zioło pamięci znane od tysięcy lat

Tradycja wykorzystywania rozmarynu do wzmacniania pamięci sięga starożytności - greccy studenci mieli w zwyczaju wplatać go we włosy, aby lepiej przyswajać wiedzę. Okazuje się, że już sam zapach olejku rozmarynowego może znacząco poprawić funkcje poznawcze. Jego aromat wspomaga rozkład acetylocholiny, kluczowego neuroprzekaźnika dla procesów pamięci i koncentracji. Za te właściwości odpowiada głównie związek o nazwie 1,8-cyneol, który zwiększa czujność i usprawnia przetwarzanie informacji. Ponadto, rozmaryn jest bogaty w kwas karnozowy i kwas rozmarynowy - silne przeciwutleniacze, które chronią komórki nerwowe przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki, co może odgrywać rolę w prewencji chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson.

Imbir - rozgrzewa ciało, wspiera umysł

Imbir, znany głównie ze swoich właściwości rozgrzewających i wspomagających odporność, jest również potężnym sojusznikiem w ochronie mózgu. Jego działanie neuroprotekcyjne wynika przede wszystkim z silnych właściwości przeciwzapalnych. Związki aktywne zawarte w imbirze, takie jak gingerole i shogaole, mogą hamować procesy zapalne w mózgu, które są powiązane z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Regularne spożywanie ekstraktu z imbiru może poprawiać funkcje poznawcze, chronić przed uszkodzeniami mózgu związanymi z wiekiem i zmniejszać ryzyko pogorszenia zdolności poznawczych. Substancje zawarte w tej przyprawie mogą chronić komórki mózgowe przed toksycznym działaniem beta-amyloidu, czyli białka tworzącego blaszki starcze w mózgach osób chorych na Alzheimera.

Jak działa imbir na mózg? 123RF/PICSEL

Oregano - antyoksydacyjna tarcza

Oregano to znacznie więcej niż tylko przyprawa do pizzy. Jest ono skarbnicą przeciwutleniaczy, które chronią komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym - jednym z głównych czynników starzenia się układu nerwowego. Kluczowym składnikiem aktywnym oregano jest karwakrol, który wykazuje obiecujące działanie neuroprotekcyjne. Jego działanie polega między innymi na redukcji szkodliwych wolnych rodników i hamowaniu stanów zapalnych w mózgu. Substancje zawarte w olejku z oregano, takie jak tymol i karwakrol, mogą również wpływać na neuroprzekaźniki, wykazując działanie uspokajające i przeciwlękowe. Najlepiej przyswajalną i najskuteczniejszą formą jest olejek, ale regularne picie naparu z suszonego oregano również może wspierać zdrowie mózgu.

Kurkuma - złoto dla neuronów

Kurkuma, a w szczególności jej aktywny składnik - kurkumina, jest jedną z najlepiej przebadanych przypraw pod kątem wpływu na zdrowie mózgu. Jej wszechstronne działanie obejmuje silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Regularne spożywanie kurkuminy może znacząco poprawić pamięć i zdolność koncentracji. Kurkumina ma zdolność przekraczania bariery krew-mózg, co pozwala jej działać bezpośrednio w ośrodkowym układzie nerwowym. Uważa się również, że kurkumina może zwiększać poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), który stymuluje tworzenie nowych komórek nerwowych i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia neuronów.

Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL