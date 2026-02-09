Tego Polacy nie wiedzą na temat mleka. Wybieramy źle?

Mleko krowie cieszy się w Polsce dużą popularnością, jednak ostatnio coraz więcej osób z niego rezygnuje i wybiera m.in. kozie. Jakie właściwości posiada mleko od kóz, czy jest zdrowsze niż krowie i dlaczego tak wielu lekarzy zaleca, aby je spożywać?

Mleko krowie. Pić czy nie?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało sporo kontrowersji na temat krowiego mleka. Jeszcze niedawno wielu naukowców i ekspertów w dziedzinie żywienia kategorycznie odradzało spożywania tego napoju (szczególnie UHT). Dziś mleko krowie nie jest już tak bardzo piętnowane, jednak wciąż wielu lekarzy i dietetyków zaleca swoim pacjentom ograniczenie spożywania mleka krowiego do minimum lub całkowitą jego eliminację. W zamiar proponują inne zamienniki - między innymi mleko kozie. Kto powinien rozważyć takie zmiany w swojej diecie? Czy mleko kozie jest rzeczywiście zdrowsze od krowiego i dlaczego?

Czy mleko kozie jest zdrowe?

Zdaniem wielu ekspertów, mleko kozie jest zdrowsze niż to od krów. Swoim składem najbardziej przypomina bowiem mleko kobiece, więc jest dla człowieka cenniejsze. W Polsce produkty kozie są jednak wciąż niedoceniane, a hodowla kóz zbyt mało popularna. Porównują do innych krajów europejskich - chociażby Francji, gdzie rocznie produkuje się ponad 50 tys. ton kozich serów, którymi francuzi zajadają się na potęgę. Jedna koza daje dziennie do 2,5-3 litrów mleka - w porównaniu do znacznie większych krów to bardzo niewiele, dlatego też produkty z mleka koziego są droższe. Jak wiadomo, trawa zjadana przez pasące się zwierzęta może zawierać metale ciężkie i toksyny, jednak układ trawienny kóz skutecznie sobie z nimi radzi i nie przedostają się one do mleka.

Kobieta trzyma szklankę i pije mleko, jej twarz jest częściowo widoczna, widoczne są także jej dłoń oraz bluza w jasnoniebieskim kolorze.
Mleko kozie jest zdrowsze, bo posiada skład zbliżony tego ludzkiego Andrey Popov123RF/PICSEL

Dlaczego kozie mleko jest zdrowsze od krowiego?

Mleko krowie i kozie różnią się składem, smakiem i wpływem na organizm. To pierwsze ma delikatniejszą strukturę tłuszczów, jest przez człowieka łatwiej trawione, zawiera mniej laktozy i rzadziej powoduje dolegliwości żołądkowe. U niektórych osób może więc znacząco poprawić komfort trawienny. Mleko kozie ma również mniej kazeiny, która nierzadko wywołuje reakcje alergiczne.

Mleko kozie w porównaniu do krowiego jest bogatsze o:

  • aminokwasy, w tym lizynę czy cysteinę oraz aminokwasy siarkowe, niezbędne w procesach metabolicznych w organizmie
  • białka serwatkowe
  • taurynę - jej ilość w mleku kozim zbliżona jest do tej w mleku ludzkim

Ponadto mleko kozie w porównaniu do krowiego jest też bardziej zasobne w:

  • potas
  • wapń
  • magnez
  • żelazo
  • mangan
  • witaminy, w tym: kwas foliowy, niacynę, witaminę E i witaminę B12

Jakie właściwości ma mleko kozie?

Właściwości wynikające ze składu mleka koziego to przede wszystkim:

  • działanie antybakteryjne,
  • korzystny wpływ na układ kostny,
  • wspieranie układu krwionośnego
  • wspieranie odporności
  • lekkostrawność
  • mniejsze ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
  • mniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych

Mleko kozie mimo wielu swoich zalet ma także zdaniem niektórych jedną wadę, która może zniechęcać do jego spożywania, a mianowicie specyficzny smak. Jest on wyrazisty, słodkawo-słonawy, z lekko "zwierzęcą" wonią. Z tego też względu Polacy zdecydowanie częściej sięgają po sery kozie, aniżeli czyste mleko.

