Ten składnik w żywności zbiera żniwo. Jedzą wszyscy, nawet dzieci

Setki tysięcy osób na świecie umiera rocznie z powodu spożywania tłuszczy trans. Są dodawane do żywności na potęgę i spożywane każdego dnia przez dorosłych jak i dzieci. Zdaniem dr dietetyki - Michała Wrzoska, działają destrukcyjnie na cały organizm. Co to za tłuszcze, gdzie się znajdują i w jaki sposób możemy ich unikać?

Tłuszcze trans znajdują się między innymi w ciastkach i różnych innych gotowych wypiekach
Tłuszcze trans znajdują się między innymi w ciastkach i różnych innych gotowych wypiekachDavid Tadevosian photography123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym są tłuszcze trans?
  2. Dlaczego tłuszcze trans są szkodliwe?
  3. Jak możemy unikać tłuszczy trans?

Czym są tłuszcze trans?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie ok. 278 tys. osób na świecie umiera z powodu regularnego spożywanie tłuszczy trans. Mimo iż statystyki są zatrważające, produkty będące źródłem tej "trucizny" dostępne są na wyciągnięcie ręki, w każdym sklepie. Producenci nagminnie dodają je do wielu produktów z dwóch względów - obniżają koszty produkcji i przedłużają trwałość żywności. Niektóre kraje europejskie jak Norwegia czy Dania, częściowo zakazały ich stosowania w przemyśle spożywczym, a w Polsce nadal są wszechobecne.

Tłuszcze trans powstają głównie w wyniku przemysłowego procesu częściowego utwardzenia olejów roślinnych, zmieniając ich płynną konsystencję w stałą. Są źródłem szkodliwych nasyconych kwasów tłuszczowych, których spożywanie zwiększa ryzyko wielu groźnych chorób, również nowotworów. Znajdują się one przede wszystkim w wysokoprzetworzonej żywności - między innymi wyrobach cukierniczych, gotowych wypiekach, niektórych margarynach, fast foodach, słodyczach i słonych przekąskach. Jednym z przykładów jego źródłem jest utwardzony olej palmowy, obecny w wielu powszechnie dostępnych produktach.

Stos żółtych, chrupiących nachos z wyraźnie widoczną fakturą, rozmieszczonych warstwowo jedno na drugim.
Słone przekąski jak chipsy czy paluszki są nafaszerowane szkodliwymi tłuszczami123RF/PICSEL

Dlaczego tłuszcze trans są szkodliwe?

Jak wyjaśnił dr dietetyki Michał Wrzosek w rozmowie z Onetem, tłuszcze trans są jednym z najgorszych źródeł kalorii i każda ich ilość szkodzi.

W przeciwieństwie do nasyconych czy nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pełnią w organizmie określone funkcje, tłuszcze trans nie dają żadnych korzyści. Co więcej, działają destrukcyjnie na układ krążenia, gospodarkę lipidową i procesy metaboliczne.
wyjaśnił Michał Wrzosek

Ekspert dodał też, że spożywanie produktów zawierających częściowo utwardzone tłuszcze niszczy zdrowie na wielu poziomach - może być przyczyną:

  • chorób układu krążenia
  • miażdżycy
  • choroby niedokrwiennej serca
  • wysokiego cholesterolu LDL
  • otyłości i nadwagi
  • nowotworów

Jak możemy unikać tłuszczy trans?

Zdaniem Michała Wrzoska, jedynym rozsądnym sposobem na unikanie tłuszczy trans w diecie jest uważne czytanie etykiet. Ten szkodliwy składnik może znajdować się nie tylko w chipsach czy batonach, ale nawet w produktach mięsnych i mlecznych. W trosce o zdrowie, tłuszczy trans powinniśmy więc unikać ich jak ognia. Każda ich ilość może nieść opłakane skutki zdrowotne.

