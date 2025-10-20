Ten składnik w żywności zbiera żniwo. Jedzą wszyscy, nawet dzieci
Setki tysięcy osób na świecie umiera rocznie z powodu spożywania tłuszczy trans. Są dodawane do żywności na potęgę i spożywane każdego dnia przez dorosłych jak i dzieci. Zdaniem dr dietetyki - Michała Wrzoska, działają destrukcyjnie na cały organizm. Co to za tłuszcze, gdzie się znajdują i w jaki sposób możemy ich unikać?
Czym są tłuszcze trans?
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie ok. 278 tys. osób na świecie umiera z powodu regularnego spożywanie tłuszczy trans. Mimo iż statystyki są zatrważające, produkty będące źródłem tej "trucizny" dostępne są na wyciągnięcie ręki, w każdym sklepie. Producenci nagminnie dodają je do wielu produktów z dwóch względów - obniżają koszty produkcji i przedłużają trwałość żywności. Niektóre kraje europejskie jak Norwegia czy Dania, częściowo zakazały ich stosowania w przemyśle spożywczym, a w Polsce nadal są wszechobecne.
Tłuszcze trans powstają głównie w wyniku przemysłowego procesu częściowego utwardzenia olejów roślinnych, zmieniając ich płynną konsystencję w stałą. Są źródłem szkodliwych nasyconych kwasów tłuszczowych, których spożywanie zwiększa ryzyko wielu groźnych chorób, również nowotworów. Znajdują się one przede wszystkim w wysokoprzetworzonej żywności - między innymi wyrobach cukierniczych, gotowych wypiekach, niektórych margarynach, fast foodach, słodyczach i słonych przekąskach. Jednym z przykładów jego źródłem jest utwardzony olej palmowy, obecny w wielu powszechnie dostępnych produktach.
Dlaczego tłuszcze trans są szkodliwe?
Jak wyjaśnił dr dietetyki Michał Wrzosek w rozmowie z Onetem, tłuszcze trans są jednym z najgorszych źródeł kalorii i każda ich ilość szkodzi.
W przeciwieństwie do nasyconych czy nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pełnią w organizmie określone funkcje, tłuszcze trans nie dają żadnych korzyści. Co więcej, działają destrukcyjnie na układ krążenia, gospodarkę lipidową i procesy metaboliczne.
Ekspert dodał też, że spożywanie produktów zawierających częściowo utwardzone tłuszcze niszczy zdrowie na wielu poziomach - może być przyczyną:
- chorób układu krążenia
- miażdżycy
- choroby niedokrwiennej serca
- wysokiego cholesterolu LDL
- otyłości i nadwagi
- nowotworów
Jak możemy unikać tłuszczy trans?
Zdaniem Michała Wrzoska, jedynym rozsądnym sposobem na unikanie tłuszczy trans w diecie jest uważne czytanie etykiet. Ten szkodliwy składnik może znajdować się nie tylko w chipsach czy batonach, ale nawet w produktach mięsnych i mlecznych. W trosce o zdrowie, tłuszczy trans powinniśmy więc unikać ich jak ognia. Każda ich ilość może nieść opłakane skutki zdrowotne.