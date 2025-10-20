Spis treści: Czym są tłuszcze trans? Dlaczego tłuszcze trans są szkodliwe? Jak możemy unikać tłuszczy trans?

Czym są tłuszcze trans?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie ok. 278 tys. osób na świecie umiera z powodu regularnego spożywanie tłuszczy trans. Mimo iż statystyki są zatrważające, produkty będące źródłem tej "trucizny" dostępne są na wyciągnięcie ręki, w każdym sklepie. Producenci nagminnie dodają je do wielu produktów z dwóch względów - obniżają koszty produkcji i przedłużają trwałość żywności. Niektóre kraje europejskie jak Norwegia czy Dania, częściowo zakazały ich stosowania w przemyśle spożywczym, a w Polsce nadal są wszechobecne.

Tłuszcze trans powstają głównie w wyniku przemysłowego procesu częściowego utwardzenia olejów roślinnych, zmieniając ich płynną konsystencję w stałą. Są źródłem szkodliwych nasyconych kwasów tłuszczowych, których spożywanie zwiększa ryzyko wielu groźnych chorób, również nowotworów. Znajdują się one przede wszystkim w wysokoprzetworzonej żywności - między innymi wyrobach cukierniczych, gotowych wypiekach, niektórych margarynach, fast foodach, słodyczach i słonych przekąskach. Jednym z przykładów jego źródłem jest utwardzony olej palmowy, obecny w wielu powszechnie dostępnych produktach.

Słone przekąski jak chipsy czy paluszki są nafaszerowane szkodliwymi tłuszczami 123RF/PICSEL

Dlaczego tłuszcze trans są szkodliwe?

Jak wyjaśnił dr dietetyki Michał Wrzosek w rozmowie z Onetem, tłuszcze trans są jednym z najgorszych źródeł kalorii i każda ich ilość szkodzi.

W przeciwieństwie do nasyconych czy nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pełnią w organizmie określone funkcje, tłuszcze trans nie dają żadnych korzyści. Co więcej, działają destrukcyjnie na układ krążenia, gospodarkę lipidową i procesy metaboliczne.

Ekspert dodał też, że spożywanie produktów zawierających częściowo utwardzone tłuszcze niszczy zdrowie na wielu poziomach - może być przyczyną:

chorób układu krążenia

miażdżycy

choroby niedokrwiennej serca

wysokiego cholesterolu LDL

otyłości i nadwagi

nowotworów

Jak możemy unikać tłuszczy trans?

Zdaniem Michała Wrzoska, jedynym rozsądnym sposobem na unikanie tłuszczy trans w diecie jest uważne czytanie etykiet. Ten szkodliwy składnik może znajdować się nie tylko w chipsach czy batonach, ale nawet w produktach mięsnych i mlecznych. W trosce o zdrowie, tłuszczy trans powinniśmy więc unikać ich jak ognia. Każda ich ilość może nieść opłakane skutki zdrowotne.

