To jedna z najzdrowszych herbat. Mało kto wie, jak działa na organizm
Jeszcze przed kilkoma laty mało kto słyszał o jej istnieniu, dziś coraz częściej pojawia się na sklepowych półka. Niebieska herbata - bo o niej mowa, zyskuje coraz szersze grono miłośników, a promotorzy zdrowego stylu życia często chwalą ją za niezwykły wpływ na samopoczucie. Skąd się wzięła herbata o spektakularnej niebieskie barwie i dlaczego warto ją pić?
Spis treści:
- Niebieska herbata - co to za napój?
- Niebieska herbata - właściwości zdrowotne
- Niebieska herbata - gdzie ją kupić i jak parzyć?
Niebieska herbata - co to za napój?
Niebieska herbata określana jest w języku angielskim jako butterfly pea tea, swój intensywny, niebieski kolor zawdzięcza suszonym kwiatom klitorii ternateńskiej.
Barwa naparu jest zupełnie naturalna i co ciekawe, może zmieniać się pod wpływem różnych dodatków. Wystarczy dodać do niej kilka kropel cytryny, aby przybrała kolor fioletowy.
Niebieska herbata - właściwości zdrowotne
Spośród wszystkich herbat, niebieska zdecydowanie zasługuje na miano jednej z najzdrowszych.
Jej moc wynika przede wszystkim z bogactwa neutralizujących wolne rodniki antyoksydantów - zwłaszcza antocyjanów, które wspierają i chronią organizm na wielu płaszczyznach. Regularne picie niebieskiego naparu działa:
- wzmacniająco na układ immunologiczny - jej składniki chronią komórki przed stresem oksydacyjnym
- wspierająco na pamięć i koncentrację - klitoria ternateńska poprawia funkcje poznawcze
- relaksująco - już jedna filiżanka niebieskie herbaty wypijana przed snem może znacznie ułatwić zasypianie i wpłynąć korzystnie na jakość snu
- wspomagająco na metabolizm - picie niebieskiego naparu usprawnia trawienie i metabolizm, co może przekładać się na lepsze efekty odchudzania
- zbawiennie na skórę i włosy - wspomniane wcześniej antocyjany wpływają na lepsze krążenie i produkcję kolagenu
Niebieska herbata - gdzie ją kupić i jak parzyć?
Niebieski napar można dostać w sklepach z herbatami (stacjonarnie lub internetowo), a także dobrze zaopatrzonych marketach. Jest to produkt premium, tak więc kosztuje nieco więcej, aniżeli tradycyjna (od 20 do nawet 100 zł za 100 g).
Jej przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy zalać 1-2 łyżeczki suszonych, niebieskich kwiatów gorącą, ale nie wrzącą wodą i parzyć pod przykryciem przez 6-7 minut. Niebieską herbatę można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno - w tej drugiej wersji doskonale orzeźwia w ciepłe dni. Napar można łączyć z przeróżnymi dodatkami, które wzbogacą nie tylko jej smak ale wartości odżywcze - miodem, imbirem, miętą czy goździkami.