To mleko wskazała dietetyczka. Nigdy nie wkładaj do koszyka

Karolina Woźniak

Często lądują w naszych koszykach zakupowych, bo uznawane są za "smaczniejszą wersję" klasycznego napoju. Dietetyczka zdecydowanie ostrzega przed tym rodzajem mleka, jako potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Szklanka mleka stojąca na drewnianej podkładce, do której z przeźroczystego dzbanka nalewane jest mleko, w tle rozmyte zielone liście sugerujące naturalne otoczenie.
Mleko uważane jest za zdrowy napój i źródło witamin. Ale nie każde będzie działało tak samoafrica-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Nie każde mleko jest zdrowe

Choć ostatnio wyparte nieco przez napoje roślinne, klasyczne mleko nadal uważane jest za dietetyków za doskonałe źródło białka i wapnia. Regularne spożywanie mleka sprzyja wzmacnianiu kości, wspomaga pracę mięśni i daje uczucie sytości. Zawiera także witaminę D tak potrzebną zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jednak nie każdy rodzaj mleka będzie korzystny dla naszego zdrowia. Dietetyczka Joanna Kryształ, która prowadzi konto na instagramie @krystalicznie.dietetycznie w jednym z ostatnich filmików postanowiła w jasny i przystępny sposób wskazać, które rodzaje mleka warto zachować w swojej diecie, a z których kategorycznie powinniśmy zrezygnować. Jedno z nich dietetyczka określiła jako absolutnie najgorsze.

Dietetyczka ostrzega przed tym mlekiem

Trzy szklanki z różnymi rodzajami mleka ustawione w rzędzie na jasnym, marmurowym tle. Po lewej mleko o lekko brązowym kolorze, pośrodku białe mleko, a po prawej mleko o ciemniejszym, kakaowym odcieniu.
Smakowe mleka, np. czekoladowe czy truskawkowe, to najgorszy wybór wśród napojów mlecznych wg dietetyczkiafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

Joanna Kryształ ostrzega szczególnie przed mlekami smakowymi, które zawierają głównie cukier i aromaty. Błędnie uważane za słodszą wersję klasycznego mleka czekoladowe, truskawkowe i waniliowe "twory" pełne są cukru (nawet kilka łyżeczek na niewielki kartonik!), zagęszczaczy i stabilizatorów, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Sprzyjają powstawaniu próchnicy i otyłości i zaburzają apetyt.

Kolejnym kiepskim wyborem będzie mleko "prosto od krowy". Według dietetyczki "niesie ryzyko mikrobiologiczne - brak obróbki termicznej zwiększa ryzyko obecności bakterii chorobotwórczych". Z powodu braku pasteryzacji takie mleko także szybciej się psuje i mogą się w nim pojawiać zanieczyszczenia.

Za w pełni bezpieczne i niosące korzyści dla naszego zdrowia mleko dietetyczka uznała mleko pasteryzowane UHT w kartonie i butelkach. Jak przyznała w opisie swojej rolki "jest w pełni bezpieczne, a proces obróbki nie wpływa istotnie na zawartość białka, witamin czy wapnia".

Stos naleśników polanych syropem klonowym, posypanych cukrem pudrem, ozdobionych plasterkami banana i świeżymi truskawkami, podany na talerzu, wokół rozsypane kawałki czekolady.
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
