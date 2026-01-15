Nie każde mleko jest zdrowe

Choć ostatnio wyparte nieco przez napoje roślinne, klasyczne mleko nadal uważane jest za dietetyków za doskonałe źródło białka i wapnia. Regularne spożywanie mleka sprzyja wzmacnianiu kości, wspomaga pracę mięśni i daje uczucie sytości. Zawiera także witaminę D tak potrzebną zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jednak nie każdy rodzaj mleka będzie korzystny dla naszego zdrowia. Dietetyczka Joanna Kryształ, która prowadzi konto na instagramie @krystalicznie.dietetycznie w jednym z ostatnich filmików postanowiła w jasny i przystępny sposób wskazać, które rodzaje mleka warto zachować w swojej diecie, a z których kategorycznie powinniśmy zrezygnować. Jedno z nich dietetyczka określiła jako absolutnie najgorsze.

Dietetyczka ostrzega przed tym mlekiem

Smakowe mleka, np. czekoladowe czy truskawkowe, to najgorszy wybór wśród napojów mlecznych wg dietetyczki africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Joanna Kryształ ostrzega szczególnie przed mlekami smakowymi, które zawierają głównie cukier i aromaty. Błędnie uważane za słodszą wersję klasycznego mleka czekoladowe, truskawkowe i waniliowe "twory" pełne są cukru (nawet kilka łyżeczek na niewielki kartonik!), zagęszczaczy i stabilizatorów, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Sprzyjają powstawaniu próchnicy i otyłości i zaburzają apetyt.

Kolejnym kiepskim wyborem będzie mleko "prosto od krowy". Według dietetyczki "niesie ryzyko mikrobiologiczne - brak obróbki termicznej zwiększa ryzyko obecności bakterii chorobotwórczych". Z powodu braku pasteryzacji takie mleko także szybciej się psuje i mogą się w nim pojawiać zanieczyszczenia.

Za w pełni bezpieczne i niosące korzyści dla naszego zdrowia mleko dietetyczka uznała mleko pasteryzowane UHT w kartonie i butelkach. Jak przyznała w opisie swojej rolki "jest w pełni bezpieczne, a proces obróbki nie wpływa istotnie na zawartość białka, witamin czy wapnia".

