To otoczenie może przyspieszać starzenie mózgu. Eksperci ostrzegają
To, co codziennie widzisz za oknem, może mieć większy wpływ na twój mózg, niż do tej pory sądzono. Naukowcy odkryli niepokojący związek między miejscem zamieszkania a ryzykiem demencji. Chodzi o coś, na co wiele osób zupełnie nie zwraca uwagi.
W skrócie
- Otoczenie, które obserwujesz codziennie, może wywierać większy wpływ na twój mózg, niż dotychczas zakładano.
- Najnowsze badania wskazują, że wyższy poziom zanieczyszczeń powietrza w miejscu zamieszkania zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i demencji.
- Dostęp do terenów zielonych wiąże się z niższym ryzykiem problemów poznawczych oraz demencji, wspierając zdrowie mózgu.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Naukowcy zauważyli nową zależność dot. chorób demencyjnych
Jeszcze do niedawna o zdrowiu mózgu myśleliśmy głównie w kontekście diety, genów i aktywności fizycznej. Tymczasem naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na coś znacznie bardziej przyziemnego - miejsce, w którym żyjemy na co dzień. Najnowsze analizy sugerują, że otoczenie może mieć realny wpływ na ryzyko demencji i tempo starzenia się mózgu. Badacze zauważyli, że to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy na codzień, a nie tylko to co jemy i ile czasu przeznaczamy na aktywność fizyczną, ma ogromny wpływ na potencjalne ryzyko chorób demencyjnych w przyszłości. Wnioski mogą dla wielu być zaskakujące.
Otoczenie, w którym mieszkasz ma wpływ na zdrowie mózgu
W dużym przeglądzie badań opublikowanym w "Ageing Research Reviews" naukowcy przeanalizowali wyniki aż 54 wcześniejszych projektów dotyczących środowiska i zdrowia mózgu. Wnioski okazały się bardzo wyraźne: osoby mieszkające w miejscach o wyższym poziomie zanieczyszczeń powietrza (czyli na przykład w centrach dużych miast) częściej doświadczały pogorszenia funkcji poznawczych i były bardziej narażone na rozwój demencji. Szczególnie niekorzystnie działały pyły zawieszone oraz tlenki azotu, czyli substancje silnie związane z ruchem samochodowym i miejskim smogiem. Wyższe ryzyko ewentualnych chorób związanych z pamięcią obserwowano także u osób mieszkających blisko dużych dróg i intensywnego ruchu ulicznego. Zdaniem ekspertów może mieć to związek z przewlekłym stanem zapalnym wywoływanym przez drobne cząsteczki zanieczyszczeń, które wpływają na układ krążenia i pracę mózgu.
Im więcej zieleni, tym lepiej
Jednocześnie badania pokazują też bardziej optymistyczną stronę tej historii. Okazuje się bowiem, że dostęp do terenów zielonych może działać ochronnie na mózg i wspierać jego zdrowie. Osoby mieszkające w bardziej zielonych okolicach - na przedmieściach, wsiach, w pobliżu parków, pól, rzadziej doświadczały problemów poznawczych, a ich ryzyko demencji było niższe. Naukowcy podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o miłe dla oka otoczenie. Zieleń zachęca do spacerów, aktywności fizycznej i kontaktów społecznych, a jednocześnie pomaga redukować stres i poprawia jakość snu - a dokładnie te aspekty bezpośrednio wpływają na zdrowie naszego mózgu i potencjalne uniknięcie lub choć zmniejszenie szansy na choroby demencyjne w przyszłości.
Co ciekawe, znaczenie może mieć nawet sposób zaprojektowania okolicy - bardziej "spacerowe" dzielnice z łatwym dostępem do sklepów, parków i usług sprzyjają utrzymaniu aktywności także w starszym wieku. Eksperci zaznaczają jednak, że takie badania pokazują przede wszystkim zależności, a nie przyczynę i skutek. Mimo to coraz więcej dowodów sugeruje, że zdrowie mózgu zależy od znacznie większej ilości czynników niż tylko dieta, sen i aktywność fizyczna.