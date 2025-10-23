Spis treści: W Chinach bez tego naparu kobiety się nigdzie nie ruszają Tradycja i nauka Kto nie powinien pić chińskiego naparu?

W Chinach bez tego naparu kobiety się nigdzie nie ruszają

W Chinach kobiety od pokoleń wierzą, że harmonia w ciele zaczyna się od tego, co pijemy. Dlatego w wielu domach można zobaczyć prosty rytuał: kilka plasterków świeżego imbiru, garść czerwonych daktyli i parę jagód goji zalanych wrzątkiem. To nie przypadkowe połączenie, bo w tradycyjnej medycynie chińskiej taki napar ma rozgrzewać od środka, wzmacniać krew i uspokajać umysł. Pije się go szczególnie wtedy, gdy ciało zaczyna się zmieniać - w czasie perimenopauzy, menopauzy lub chwil osłabienia - by przywrócić równowagę i poczucie spokoju.

Imbir dodaje energii i usuwa "zimno", daktyle karmią organizm i poprawiają nastrój, a jagody goji wspierają siły witalne. To codzienny, ciepły rytuał, który ma w sobie coś z troski i uważności. Wiele kobiet w średnim wieku z tej części świata przygotowuje ten napar na wynos, zabierając go ze sobą w termosie i popijając resztę dnia. Czy ten sekret wprost z Tradycyjnej Chińskiej Medycyny rzeczywiście ma szansę działać tak dobrze, jak jest opisywany?

Tradycja i nauka

Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim składnikom tego naparu, by lepiej zrozumieć to niezwykłe połączenie, które ma łagodzić nieprzyjemne dolegliwości związane z przekwitaniem u kobiet.

W TCM, czyli Tradycyjnej Medycynie Chińskiej:

Imbir (Shēng Jiāng) jest "rozgrzewający", czyli wg TCM usuwa "zimno", pobudza krążenie Qi i krwi, ułatwia trawienie i wzmacnia yang. To tłumaczy, dlaczego stosuje się go przy dreszczach, zimnych dłoniach/stopach i ogólnym osłabieniu. jest "rozgrzewający", czyli wg TCM usuwa "zimno", pobudza krążenie Qi i krwi, ułatwia trawienie i wzmacnia yang. To tłumaczy, dlaczego stosuje się go przy dreszczach, zimnych dłoniach/stopach i ogólnym osłabieniu.

Czerwone daktyle / jujuba (Hóng Zǎo) "odżywiają krew" i "uspokajają ducha (shen)", stosuje się je przy zmęczeniu, bezsenności i w celu "wzmocnienia";

Jagody goji (Gǒuqǐ) są tradycyjnie używane do wzmocnienia nerek i wątroby, poprawy energii i wzroku, a także do łagodzenia nocnych potów i osłabienia, stąd ich stosowanie u kobiet.

A co na to nauka? Według tradycyjnej wiedzy i badań naukowych, które nieco inaczej interpretują poszczególne składniki chińskiego naparu na menopauzę, wciąż możemy uznać je za potwierdzenie ogólnie prozdrowotnego działania napoju.

Imbir - Zawiera gingerole i shogaole - związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i termogennym. Mogą wpływać na krążenie i termoregulację, co tłumaczy subiektywne "rozgrzewanie". Istnieją badania kliniczne sugerujące, że suplementacja imbiru może zmniejszać nasilenie niektórych objawów menopauzy (np. uderzeń gorąca, potów nocnych, bólu). Niektóre prace wykazały też wpływ na poziomy hormonów. Dane są obiecujące. Jak zaznacza serwis Zdrowie Interia , w Azji powszechnie pije się napar imbirowy rano, przed śniadaniem. - Zawiera gingerole i shogaole - związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i termogennym. Mogą wpływać na krążenie i termoregulację, co tłumaczy subiektywne "rozgrzewanie". Istnieją badania kliniczne sugerujące, że(np. uderzeń gorąca, potów nocnych, bólu). Niektóre prace wykazały też wpływ na poziomy hormonów. Dane są obiecujące. Jak zaznacza serwis

Jagody goji - Bogate w polisacharydy, flawonoidy i przeciwutleniacze. W badaniach eksperymentalnych i przedklinicznych wykazano działanie przeciwutleniające, neuroprotekcyjne i anksjolityczne. To może przekładać się na zmniejszenie lęku, poprawę nastroju i ogólną odporność organizmu w okresie menopauzalnym , co pośrednio łagodzi dolegliwości. Jednak bezpośrednich, mocnych randomizowanych prób klinicznych na menopauzę jest mało.

Czerwone daktyle, czyli jujuba - Zawierają polisacharydy, saponiny i związki fenolowe. Istnieją badania, które pokazały poprawę jakości snu u kobiet po menopauzie, dlatego jujuba jest tradycyjnie stosowana na bezsenność, nerwowość i osłabienie. Dodatkowo daktyle dostarczają składników odżywczych (witaminy, minerały), które mogą wspierać "odbudowę" i energię.

Jak widać, połączenie wszystkich tych składników i picie z nich naparu może przysłużyć się kobiecemu zdrowiu i samopoczuciu, które w okresie menopauzy potrzebuje szczególnej troski. Bez względu na to, czy jesteśmy zwolennikami TCM, czy też wolimy naukowe uzasadnienia, napar ten może być ciekawym dodatkiem, by w łagodniejszy sposób przejść przez ten wyjątkowy okres w życiu.

Kto nie powinien pić chińskiego naparu?

Choć wydaje się naturalny i bezpieczny, nie każdy jednak powinien sięgać po ten napar. Ze względu na rozgrzewające działanie imbiru, unikać go powinny osoby z wysoką gorączką, nadciśnieniem, stanami zapalnymi żołądka lub nadkwasotą, bo może nasilać uczucie pieczenia i podrażniać błonę śluzową.

Jagody goji, choć bogate w antyoksydanty, mogą wchodzić w interakcję z lekami, szczególnie z warfaryną i innymi środkami przeciwzakrzepowymi, zwiększając ryzyko krwawień. Ostrożność zaleca się też diabetykom, bo zarówno goji, jak i czerwone daktyle mają naturalnie wysoką zawartość cukrów, mogą więc wpływać na poziom glukozy we krwi. U osób mających skłonność do przegrzewania, bezsenności czy drażliwości nadmiar tego naparu może dodatkowo nasilać te objawy.

