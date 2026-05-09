Tyle powinna trwać idealna drzemka. Większość z nas robi to źle

Karolina Woźniak

Jedna krótka drzemka w ciągu dnia może działać lepiej niż kawa, pod warunkiem, że nie popełnisz jednego podstawowego błędu, który sprawia, że zamiast regeneracji czujesz się "rozbita".

Spanie w dzień to nie objaw lenistwa

Drzemka w ciągu dnia od dawna kojarzona jest z lenistwem, dziś jednak coraz częściej traktuje się ją jak świadome narzędzie regeneracji. W Chinach pracownicy mają prawo do drzemki w ciągu pracy - rozkładają leżanki, fotele, opatulają się kocem i śpią w biurach, bowiem zostało udowodnione naukowo, że dzięki temu wykonują swoje obowiązki wydajniej.

Klucz tkwi w długości drzemki, bo to właśnie ona decyduje, czy obudzisz się pełna energii, czy jeszcze bardziej zmęczona. Badania nad snem mówią, że tzw. "power nap", czyli krótka drzemka trwająca około 10-20 minut, pozwala poprawić koncentrację, pamięć i poziom energii bez "rozbicia" po przebudzeniu i bez problemów z zaśnięciem wieczorem.

W tak krótkim czasie organizm wchodzi bowiem jedynie w lekkie fazy snu, które odpowiadają za regenerację mózgu i redukcję zmęczenia, ale nie przechodzi jeszcze w sen głęboki. To właśnie dlatego po zaledwie kwadransie drzemania czujemy przypływ energii i jasność umysłu. Problem pojawia się, gdy drzemka trwa zbyt długo. Po przekroczeniu ok. 30 minut mózg może wejść w głębsze fazy snu, a wybudzenie z nich powoduje tzw. "sleep inertia", czyli uczucie ciężkości, dezorientacji i jeszcze większego zmęczenia.

Pora drzemki także ma znaczenie

Eksperci podkreślają też, że znaczenie ma nie tylko długość, ale i pora. Najlepszy moment na krótką drzemkę to wczesne popołudnie, zwykle między 13:00 a 16:00, kiedy naturalnie spada nasza czujność i koncentracja. Właśnie wtedy nawet kilkanaście minut snu może działać jak reset dla mózgu, poprawiając wydajność i nastrój. Co ciekawe, badania nad aktywnością mózgu wskazują również, że drzemki mogą wspierać funkcje poznawcze i pamięć roboczą, wpływając na sposób przetwarzania informacji .

Drzemka naprawdę działa, ale tylko wtedy, gdy jest krótka i dobrze zaplanowana. Zamiast godzinnego odsypiania, lepiej postawić na szybkie 15 minut, które faktycznie postawi cię na nogi.

