W trzy miesiące praktycznie wyeliminowano uderzenia gorąca. Naukowcy mówią wprost

Natalia Jabłońska

Uderzenia gorąca, poty nocne, wahania nastroju - to codzienność wielu kobiet w okresie menopauzy. Choć objawy te bywają uciążliwe, najnowsze badania pokazują, że można je skutecznie złagodzić w sposób naturalny. Naukowcy odkryli prostą metodę, która w zaledwie kilka tygodni przyniosła imponujące rezultaty. Efekty zaskoczyły nawet specjalistów.

Uderzenia gorąca
Uderzenia gorąca CanvaProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Menopauza pod kontrolą
  2. Jedna zmiana prawie eliminuje uderzenia gorąca
  3. Te produkty wprowadź do diety
  4. Uwaga na te "zdrowe smakołyki"

Menopauza pod kontrolą

Po 40. nasze ciało się zmienia: zarówno fizycznie, jak i metabolicznie. Gdy gospodarka hormonalna przechodzi transformację, pojawiają się wyzwania: poty nocne, nagłe uderzenia ciepła, chwile niepokoju i zmienne nastroje.

Wiele kobiet przyjmuje je jako "część nieprzyjemnego pakietu" przypadającego na tę część życia. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że nie wszystkie objawy menopauzy muszą być nieuchronne i że to, co jemy, może mieć większe znaczenie, niż dotychczas sądzono.

Jedna zmiana prawie eliminuje uderzenia gorąca

Starsza kobieta z uśmiechem trzyma w dłoni miskę sałatki i je ją widelcem w nowoczesnej, jasnej kuchni.
Świeże, nieprzetworzone produkty to klucz do złagodzenia uciążliwych objawów menopauzy123rf.com123RF/PICSEL

Naukowcy opublikowali wyniki badania, w którym grupa kobiet stosowała dietę roślinną bogatą w produkty sojowe i praktycznie wykluczającą mięso przez 12 tygodni. Wyniki przerosły najśmielsze oczekiwania. W tej grupie liczba silnych uderzeń gorąca zmniejszyła się aż o 92 proc. Grupa kontrolna, pozostająca przy tradycyjnym sposobie żywienia, nie odnotowała znaczącej poprawy. Co więcej, uczestniczki diety roślinnej zgłaszały także redukcję masy ciała średnio o około 3,6 kg, podczas gdy w grupie kontrolnej tylko o 0,2 kg. Badacze podkreślają, że to nie tyle kwestia konkretnego produktu, co całej diety, która sprzyja zmianom w mikrobiomie jelitowym i stabilizacji hormonów.

Te produkty wprowadź do diety

Różnorodne produkty sojowe ułożone na białych talerzach i w miseczkach, w tym tofu, mleko sojowe, kiełki fasoli mung, zielone i żółte ziarna soi oraz sos sojowy.
Tofu, soja, fasolka edamame - te produkty doskonale działają podczas menopauzy123rf.com123RF/PICSEL

Największe korzyści przyniosły produkty roślinne bogate w naturalne izoflawony, czyli związki o działaniu podobnym do estrogenów. Na liście sprzymierzeńców znalazły się przede wszystkim soja i jej przetwory: tofu, tempeh, napoje sojowe, miso czy edamame

Warto też sięgać po siemię lniane, ciecierzycę, soczewicę, fasolę mung, sezam i ziarna słonecznika, które dodatkowo dostarczają błonnika, wapnia i magnezu, wspierających równowagę hormonalną i układ nerwowy.

Badacze zalecają, by produkty sojowe pojawiały się codziennie w jednym lub dwóch posiłkach, na przykład w formie tofu smażonego z warzywami lub porannej owsianki z mlekiem sojowym. Idealnym połączeniem są zestawy obiadowe z pełnoziarnistymi węglowodanami (brązowy ryż, kasza gryczana, komosa ryżowa), które stabilizują poziom cukru i pomagają w utrzymaniu energii w ciągu dnia. Warto też pamiętać o tzw. warzywach krzyżowych: brokułach, kapuście i jarmużu, które wspierają detoksykację hormonów w wątrobie. Dobrze zbilansowana, roślinna dieta to sposób na zbudowanie lepszego rytmu: więcej lekkości, lepszy sen i spokój wewnętrzny. A przy okazji mniej uporczywych i niekomfortowych objawów menopauzy.

Uwaga na te "zdrowe smakołyki"

Jednocześnie eksperci ostrzegają przed częstym sięganiem po ultraprzetworzoną żywność, nawet jeśli teoretycznie wpisuje się w dietę roślinną. Gotowe batony białkowe, "wege" fast foody czy napoje smakowe z soi i owsa mogą zawierać duże ilości cukrów prostych, tłuszczów trans i sztucznych dodatków, które pogłębiają wahania hormonalne i sprzyjają odkładaniu tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. To z kolei zwiększa ryzyko insulinooporności i problemów z cholesterolem - dwóch najczęstszych "towarzyszy" menopauzy.

Kluczem jest prostota: im krótsza lista składników na etykiecie, tym lepiej dla organizmu. Taki sposób odżywiania, oparty na świeżych, nieprzetworzonych produktach, daje realną szansę na łagodniejsze przejście przez menopauzę, większy spokój, lepszy sen i harmonię z własnym ciałem.

Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
