Wystarczy położyć się na podłodze. Ten prosty nawyk pomaga się wyciszyć
Ciągły pośpiech, nadmiar bodźców i stres prowadzą do chronicznego napięcia układu nerwowego, które często objawia się sztywnością mięśni, zmęczeniem oraz trudnościami z koncentracją. Jeśli chcesz odzyskać wewnętrzny spokój i dać swojemu ciału chwilę wytchnienia, znajdź dziesięć minut na jedno z najprostszych, a zarazem najbardziej niedocenianych ćwiczeń somatycznych, jakim jest "floor time".
Spis treści:
- Na czym polega "floor time"?
- Reset dla układu nerwowego
- Ulga dla kręgosłupa i mięśni
- Jak zacząć i o czym pamiętać?
Na czym polega "floor time"?
"Floor time" to po prostu kilka chwil spędzonych na leżeniu na twardej, płaskiej powierzchni. Nie chodzi o drzemkę ani o rozciąganie - wystarczy położyć się na plecach i nic nie robić. Cały sens polega na tym, by pozwolić ciału całkowicie się rozluźnić i oddać swój ciężar grawitacji. Twarde podłoże przejmuje wtedy rolę podtrzymywania ciała, czego na co dzień prawie nie doświadczamy. Przez większość czasu stoimy, siedzimy albo odpoczywamy na miękkiej kanapie, która nie daje ciału takiego wsparcia.
Reset dla układu nerwowego
Kiedy kładziemy się na płaskiej podłodze, nasz mózg otrzymuje wyraźny sygnał, że ciało jest w pełni bezpieczne i podparte. Dzięki temu układ nerwowy może przełączyć się z trybu współczulnego (odpowiedzialnego za mobilizację i stres) na tryb przywspółczulny, który zarządza odpoczynkiem i regeneracją. Stały kontakt pleców z twardym podłożem pomaga obniżyć poziom kortyzolu, zwalnia tętno i pogłębia oddech.
Ulga dla kręgosłupa i mięśni
Większość dnia spędzamy w pozycjach, które obciążają kręgosłup. Leżenie na podłodze pozwala na jego naturalne wyrównanie bez żadnego wysiłku z naszej strony. Pod wpływem grawitacji i twardego oparcia ramiona naturalnie opadają w dół, klatka piersiowa się otwiera, miednica wraca do neutralnego ustawienia. Pomaga to rozluźnić mięśnie głębokie, zwłaszcza mięsień biodrowo-lędźwiowy, który często kurczy się pod wpływem stresu i długiego siedzenia, wywołując ból w dolnym odcinku pleców.
Jak zacząć i o czym pamiętać?
Aby spróbować "floor time", potrzebujesz tylko kawałka podłogi i 10-15 minut wolnego czasu. Połóż się na plecach. Jeśli czujesz dyskomfort w lędźwiach, ugnij nogi w kolanach i oprzyj stopy płasko na ziemi. Pod głowę możesz podłożyć cienką książkę lub zwinięty ręcznik, aby kark był w neutralnej pozycji. Zamknij oczy, połóż dłonie na brzuchu i skup się na spokojnym oddechu. Najważniejsze to odłożyć na ten czas telefon i pozwolić sobie na chwilę pełnej bezczynności.
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