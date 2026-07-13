Spis treści: Na czym polega "floor time"? Reset dla układu nerwowego Ulga dla kręgosłupa i mięśni Jak zacząć i o czym pamiętać?

Na czym polega "floor time"?

"Floor time" to po prostu kilka chwil spędzonych na leżeniu na twardej, płaskiej powierzchni. Nie chodzi o drzemkę ani o rozciąganie - wystarczy położyć się na plecach i nic nie robić. Cały sens polega na tym, by pozwolić ciału całkowicie się rozluźnić i oddać swój ciężar grawitacji. Twarde podłoże przejmuje wtedy rolę podtrzymywania ciała, czego na co dzień prawie nie doświadczamy. Przez większość czasu stoimy, siedzimy albo odpoczywamy na miękkiej kanapie, która nie daje ciału takiego wsparcia.

Reset dla układu nerwowego

Kiedy kładziemy się na płaskiej podłodze, nasz mózg otrzymuje wyraźny sygnał, że ciało jest w pełni bezpieczne i podparte. Dzięki temu układ nerwowy może przełączyć się z trybu współczulnego (odpowiedzialnego za mobilizację i stres) na tryb przywspółczulny, który zarządza odpoczynkiem i regeneracją. Stały kontakt pleców z twardym podłożem pomaga obniżyć poziom kortyzolu, zwalnia tętno i pogłębia oddech.

Ulga dla kręgosłupa i mięśni

Większość dnia spędzamy w pozycjach, które obciążają kręgosłup. Leżenie na podłodze pozwala na jego naturalne wyrównanie bez żadnego wysiłku z naszej strony. Pod wpływem grawitacji i twardego oparcia ramiona naturalnie opadają w dół, klatka piersiowa się otwiera, miednica wraca do neutralnego ustawienia. Pomaga to rozluźnić mięśnie głębokie, zwłaszcza mięsień biodrowo-lędźwiowy, który często kurczy się pod wpływem stresu i długiego siedzenia, wywołując ból w dolnym odcinku pleców.

Jak zacząć i o czym pamiętać?

Aby spróbować "floor time", potrzebujesz tylko kawałka podłogi i 10-15 minut wolnego czasu. Połóż się na plecach. Jeśli czujesz dyskomfort w lędźwiach, ugnij nogi w kolanach i oprzyj stopy płasko na ziemi. Pod głowę możesz podłożyć cienką książkę lub zwinięty ręcznik, aby kark był w neutralnej pozycji. Zamknij oczy, połóż dłonie na brzuchu i skup się na spokojnym oddechu. Najważniejsze to odłożyć na ten czas telefon i pozwolić sobie na chwilę pełnej bezczynności.

Na co pomaga leżenie na podłodze? 123RF/PICSEL

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