Kardiolodzy o "niewinnym" porannym nawyku

Z pozoru niewinna czynność - sięgnięcie po telefon zaraz po przebudzeniu - znalazła się na celowniku kardiologów. Coś, co wydaje się być niegroźnym nawykiem, który ma większość z nas, może w rzeczywistości być bardzo szkodliwe dla kluczowego organu w naszym ciele. Eksperci są zgodni: przeglądanie social mediów, wiadomości czy maili tuż po otwarciu oczu to jeden z najgorszych nawyków dla serca, szczególnie po 50. roku życia.

Serwis Parade zapytał trzech kardiologów o ich zdanie na temat rozpoczynania każdego dnia od scrollowania telefonu pod pretekstem "przejrzenia, co tam nowego w świecie". Dr Cheng-Han Chen, kardiolog z Laguna Hills w Kaliforni, podkreśla, że poranek to moment szczególnie wrażliwy dla organizmu. Wprowadzanie stresu już na starcie dnia - np. przez intensywne bodźce z telefonu - może ten rytm zaburzać i negatywnie wpływać na serce.

Z kolei dr Gregory Mishkel, kardiolog z Endeavor Health, zwraca uwagę na konkretny mechanizm fizjologiczny: sięgając po telefon, uruchamiamy stan "walcz albo uciekaj", co oznacza nagły wzrost tętna, ciśnienia i poziomu kortyzolu.

Jak tłumaczy ekspert, mózg odbiera powiadomienia i wiadomości jako potencjalne zagrożenie lub pilne zadanie, co aktywuje układ współczulny i oś stresu (HPA). Wtedy właśnie organizm wchodzi niejako w "tryb alarmowy", zanim jeszcze zdąży się na dobre "rozkręcić".

Dr Karishma Patwa, kardiolog z Nowego Jorku zaznacza, że poranki są kluczowe także dlatego, że wtedy właśnie dochodzi do wzrostu ciśnienia i hormonów stresu - a dodatkowe bodźce, takie jak scrollowanie, mogą ten efekt dodatkowo potęgować.

Choć polscy kardiolodzy nie mówią wprost o samym scrollowaniu telefonu po przebudzeniu, to podkreślają, że stres i codzienne nawyki - zwłaszcza te powtarzane każdego dnia - mają bezpośredni wpływ na kondycję serca. A poranek to moment szczególnie wrażliwy dla układu krążenia.

Stres o poranku szczególnie groźny dla serca

Wiele z nas od razu po przebudzeniu sięga po telefon. A to najgorsze, co można zrobić

Problem nie kończy się na "chwilowym napięciu" o poranku. Krótkotrwały stres powoduje przyspieszone bicie serca i wzrost ciśnienia, ale to ten długotrwały działa na nas znacznie gorzej.

Chroniczny stres może prowadzić do:

nadciśnienia,

uszkodzeń naczyń krwionośnych,

stanów zapalnych,

przyspieszonej miażdżycy,

zaburzeń rytmu serca,

zwiększonego ryzyka zawału i udaru.

Przegląd badań opublikowany w "Journal of Clinical Medicine" wskazuje, że stres psychiczny bezpośrednio wpływa na układ sercowo-naczyniowy i zwiększa ryzyko chorób serca.

Serce jest szczególnie podatne na to, co robimy rano. Pierwsza godzina dnia wpływa na:

regulację ciśnienia,

poziom hormonów,

równowagę układu nerwowego.

Dlatego codzienny start dnia pełen napięć i "wyrzutów" stresowych może "ustawić" nam resztę dnia. A właśnie długotrwałe utrzymywanie takiego stanu jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca.

3-etapowa poranna rutyna dla zdrowego serca

Lekki ruch, zdrowe śniadanie i szklanka wody to recepta na udany poranek. I żadnego telefonu przez godzinę po pobudce

Prosta, 3-etapowa rutyna pielęgnacyjna dla serca jest nie tylko łatwa do wprowadzenia, ale w dłuższej perspektywie może uchronić a przynajmniej zmniejszyć ryzyko poważnych chorób najważniejszego organu.

1. Spokojny start

Zamiast smartfonowego natłoku wiadomości wybierz ciszę. To zadziała jak naturalny "uspokajacz", bo aktywuje układ przywspółczulny, który obniża tętno i ciśnienie.

2. Nawodnienie i odżywienie

Trzymaj się zasady, by pierwszym, co robisz po przebudzeniu, było wypicie szklanki wody. Dopiero potem możesz wypić kawę czy herbatę i zjeść śniadanie. Dodatkowo dobrze zbilansowany posiłek ustabilizuje poziom cukru i wesprze serce.

3. Lekki ruch

Spacer, rozciąganie lub kilka minut aktywności fizycznej. Nawet krótki ruch poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i obniża poziom hormonów stresu.

Wystarczy zmiana w pierwszej godzinie każdego dnia tuż po przebudzeniu, by wesprzeć swoje serce i zmniejszyć ryzyko jego chorób.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL