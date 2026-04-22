Zaczynasz tak każdy dzień? Ryzyko związane z sercem rośnie, zwłaszcza u osób 50+
Pierwsze minuty po przebudzeniu mogą decydować o zdrowiu serca bardziej, niż może się nam wydawać. Jeden powszechny nawyk poranny, praktykowany przez miliony osób, może zwiększać poziom stresu, podnosić ciśnienie i obciążać układ krążenia. I co najważniejsze: większość z nas robi to codziennie, jeszcze zanim wstanie z łóżka.
Kardiolodzy o "niewinnym" porannym nawyku
Z pozoru niewinna czynność - sięgnięcie po telefon zaraz po przebudzeniu - znalazła się na celowniku kardiologów. Coś, co wydaje się być niegroźnym nawykiem, który ma większość z nas, może w rzeczywistości być bardzo szkodliwe dla kluczowego organu w naszym ciele. Eksperci są zgodni: przeglądanie social mediów, wiadomości czy maili tuż po otwarciu oczu to jeden z najgorszych nawyków dla serca, szczególnie po 50. roku życia.
Serwis Parade zapytał trzech kardiologów o ich zdanie na temat rozpoczynania każdego dnia od scrollowania telefonu pod pretekstem "przejrzenia, co tam nowego w świecie". Dr Cheng-Han Chen, kardiolog z Laguna Hills w Kaliforni, podkreśla, że poranek to moment szczególnie wrażliwy dla organizmu. Wprowadzanie stresu już na starcie dnia - np. przez intensywne bodźce z telefonu - może ten rytm zaburzać i negatywnie wpływać na serce.
Z kolei dr Gregory Mishkel, kardiolog z Endeavor Health, zwraca uwagę na konkretny mechanizm fizjologiczny: sięgając po telefon, uruchamiamy stan "walcz albo uciekaj", co oznacza nagły wzrost tętna, ciśnienia i poziomu kortyzolu.
Jak tłumaczy ekspert, mózg odbiera powiadomienia i wiadomości jako potencjalne zagrożenie lub pilne zadanie, co aktywuje układ współczulny i oś stresu (HPA). Wtedy właśnie organizm wchodzi niejako w "tryb alarmowy", zanim jeszcze zdąży się na dobre "rozkręcić".
Dr Karishma Patwa, kardiolog z Nowego Jorku zaznacza, że poranki są kluczowe także dlatego, że wtedy właśnie dochodzi do wzrostu ciśnienia i hormonów stresu - a dodatkowe bodźce, takie jak scrollowanie, mogą ten efekt dodatkowo potęgować.
Choć polscy kardiolodzy nie mówią wprost o samym scrollowaniu telefonu po przebudzeniu, to podkreślają, że stres i codzienne nawyki - zwłaszcza te powtarzane każdego dnia - mają bezpośredni wpływ na kondycję serca. A poranek to moment szczególnie wrażliwy dla układu krążenia.
Stres o poranku szczególnie groźny dla serca
Problem nie kończy się na "chwilowym napięciu" o poranku. Krótkotrwały stres powoduje przyspieszone bicie serca i wzrost ciśnienia, ale to ten długotrwały działa na nas znacznie gorzej.
Chroniczny stres może prowadzić do:
- nadciśnienia,
- uszkodzeń naczyń krwionośnych,
- stanów zapalnych,
- przyspieszonej miażdżycy,
- zaburzeń rytmu serca,
- zwiększonego ryzyka zawału i udaru.
Przegląd badań opublikowany w "Journal of Clinical Medicine" wskazuje, że stres psychiczny bezpośrednio wpływa na układ sercowo-naczyniowy i zwiększa ryzyko chorób serca.
Serce jest szczególnie podatne na to, co robimy rano. Pierwsza godzina dnia wpływa na:
- regulację ciśnienia,
- poziom hormonów,
- równowagę układu nerwowego.
Dlatego codzienny start dnia pełen napięć i "wyrzutów" stresowych może "ustawić" nam resztę dnia. A właśnie długotrwałe utrzymywanie takiego stanu jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca.
3-etapowa poranna rutyna dla zdrowego serca
Prosta, 3-etapowa rutyna pielęgnacyjna dla serca jest nie tylko łatwa do wprowadzenia, ale w dłuższej perspektywie może uchronić a przynajmniej zmniejszyć ryzyko poważnych chorób najważniejszego organu.
1. Spokojny start
Zamiast smartfonowego natłoku wiadomości wybierz ciszę. To zadziała jak naturalny "uspokajacz", bo aktywuje układ przywspółczulny, który obniża tętno i ciśnienie.
2. Nawodnienie i odżywienie
Trzymaj się zasady, by pierwszym, co robisz po przebudzeniu, było wypicie szklanki wody. Dopiero potem możesz wypić kawę czy herbatę i zjeść śniadanie. Dodatkowo dobrze zbilansowany posiłek ustabilizuje poziom cukru i wesprze serce.
3. Lekki ruch
Spacer, rozciąganie lub kilka minut aktywności fizycznej. Nawet krótki ruch poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i obniża poziom hormonów stresu.
Wystarczy zmiana w pierwszej godzinie każdego dnia tuż po przebudzeniu, by wesprzeć swoje serce i zmniejszyć ryzyko jego chorób.
Czy ty też sięgasz po telefon zaraz po otwarciu oczu o poranku?
