Nerki, krew, energia - czyli od czego w ogóle zależą włosy według TCM

W chińskim podejściu zdrowe włosy to znak, że w organizmie wszystko działa tak, jak powinno. Kluczowe są tu trzy rzeczy: siła nerek, dobra jakość krwi i swobodny przepływ energii życiowej, czyli qi. Nerki traktowane są jako centrum życiowej energii - jeżeli są osłabione, włosy robią się cienkie, łamliwe albo zaczynają przedwcześnie siwieć. Krew z kolei musi być wystarczająco "pełna", by odżywić cebulki. Braki żelaza, problem z wchłanianiem składników odżywczych czy słaba dieta - wszystko to może odbić się właśnie na głowie.

Czarna melasa - wsparcie dla krwi i minerałów

Czarna melasa to gęsty, ciemny syrop powstały przy produkcji cukru trzcinowego. W medycynie chińskiej uznawana jest za pokarm odżywiający krew, szczególnie przy niedoborach. Jest bogata w żelazo, wapń i magnez, czyli składniki ważne nie tylko dla włosów, ale też dla ogólnej kondycji organizmu. Warto włączyć ją do diety szczególnie wtedy, gdy wypadaniu włosów towarzyszy zmęczenie, bladość skóry albo osłabienie.

Czarny sezam - małe ziarenka, duże działanie

W chińskiej tradycji czarny sezam to jeden z klasycznych produktów polecanych przy problemach z włosami. Uważa się, że wzmacnia nerki i odżywia krew, co przekłada się na lepszy wzrost i jakość włosów. Regularne jedzenie czarnego sezamu - na przykład zmielonego i wymieszanego z miodem albo dodawanego do owsianki - może wspierać organizm od środka i powstrzymać proces siwienia.

Jak działa czarny sezam? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Hijiki - mineralna siła z morza

Hijiki to rodzaj brunatnych wodorostów, popularny w kuchni japońskiej, ale także obecny w chińskiej dietetyce. Są bogate w żelazo, wapń i jod - minerały ważne dla metabolizmu i zdrowia skóry głowy. W TCM ciemne produkty morskie uznawane są za wspierające nerki i krew, a więc także włosy. Można je jeść gotowane lub dodawać do zup i dań warzywnych.

Rdest wielokwiatowy - zioło młodości

Rdest wielokwiatowy, znany w Chinach jako He Shou Wu, to roślina o długiej tradycji stosowania. W medycynie chińskiej używa się go m.in. przy przedwczesnym siwieniu, osłabieniu włosów i ogólnym spadku energii. Wspiera nerki i wątrobę, a także poprawia krążenie. Najczęściej stosuje się go w postaci ekstraktu lub herbatki. Trzeba jednak pamiętać, że zioła tego typu działają stopniowo - potrzeba czasu, żeby zobaczyć efekty.

Medycyna chińska na włosy 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Skrzyp i pokrzywa - dobrze znane, wciąż skuteczne

Choć skrzyp i pokrzywa są częścią europejskiej tradycji ziołolecznictwa, ich działanie dobrze wpisuje się też w logikę TCM. Oba zioła wzmacniają organizm, oczyszczają krew i wspierają włosy - skrzyp dzięki dużej zawartości krzemionki, a pokrzywa dzięki działaniu przeciwzapalnemu i krwiotwórczemu. Można pić je w formie naparów albo stosować jako dodatki do koktajli.

Trawa pszeniczna - zielony zastrzyk odżywczy

Młoda trawa pszeniczna to bogactwo chlorofilu, witamin i enzymów, które wspierają oczyszczanie organizmu i poprawiają wchłanianie składników odżywczych. W chińskim podejściu przypisać ją można do produktów "odżywiających krew" i wspierających wątrobę. A zdrowa wątroba to lepsze trawienie, więcej energii i - pośrednio - także lepsza kondycja włosów.

Głowa pełna napięcia

W TCM nie da się oddzielić fizycznego stanu ciała od emocji. Dlatego wypadanie włosów często nie jest tylko efektem złej diety czy niedoborów, ale też przewlekłego stresu, napięcia czy braku odpoczynku. Emocje takie jak lęk (związany z nerkami), frustracja (z wątrobą) czy nadmierne zamartwianie się (z układem trawiennym) mogą prowadzić do zablokowania przepływu qi - energii, która w zdrowym ciele powinna krążyć swobodnie. Kiedy ten przepływ jest zaburzony, organizm działa mniej wydajnie, a włosy mogą zacząć wypadać. W medycynie chińskiej częścią terapii mogą być nie tylko zioła, ale też akupunktura, masaże, ćwiczenia qigong albo medytacja. Chodzi o to, żeby organizm się wyciszył i wrócił do równowagi - wtedy i włosy dostaną to, czego potrzebują.

Patoplace na polskich osiedlach. Jak naprawić przestrzeń dla najmłodszych? INTERIA.PL